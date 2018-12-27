20+ вещей, размеры которых оказались гораздо больше, чем мы привыкли думать

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Самый большой организм на Земле — вовсе не синий кит, как мы привыкли думать. Ученые пришли к выводу, что пальма первенства должна по праву достаться грибу. В конце 1980-х был найден опенок, грибница которого расстилалась на десятки гектаров. По сравнению с такими масштабами мы просто песчинки в этом огромном мире.

AdMe.ru решил сравнить размеры людей и их окружения.

Найдите человека в пещере

«Я и мои проблемы»

Под таким листом точно можно укрыться под дождем

Размеры поезда в сравнении с водопадом Дудхсагар

На пляже рядом с небольшим поселением Ла-Пуш в США

«Нога аргентинозавра»

«Для тех из вас, кто, как и я, всегда представлял марсоход Curiosity Rover размером с собаку»

Дерево Генерала Шермана — самое большое в мире по объему и массе

Колеса сыра пармиджано-реджано в помещении для выдержки в Биббьяно, Италия

«Небесные врата» на горе Тяньмэнь в Китае

Неуловимая и величественная кожистая черепаха на Соломоновых островах

«Я и мой друг вчера на старых заброшенных радарах НАТО»

Каньон в Национальном заповеднике США

Это уже не шип — это копье какое-то!

Дорога сквозь толщи снега

Чистка статуи Давида, творения Микеланджело

«Гигантская калла в моем саду. Рука для масштаба»

Человек рядом с ветрогенератором

В лесу походники наткнулись на огромный кап

Размер рождественских креветок в этом году

Плавание с луной-рыбой

Какие именно снимки из подборки позволили вам осознать, что человек — всего лишь букашка в этом огромном мире? Если у вас есть подобные фото, поделитесь ими с нами.