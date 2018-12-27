20+ вещей, размеры которых оказались гораздо больше, чем мы привыкли думать
Самый большой организм на Земле — вовсе не синий кит, как мы привыкли думать. Ученые пришли к выводу, что пальма первенства должна по праву достаться грибу. В конце 1980-х был найден опенок, грибница которого расстилалась на десятки гектаров. По сравнению с такими масштабами мы просто песчинки в этом огромном мире.
AdMe.ru решил сравнить размеры людей и их окружения.
Найдите человека в пещере
«Я и мои проблемы»
Под таким листом точно можно укрыться под дождем
Размеры поезда в сравнении с водопадом Дудхсагар
На пляже рядом с небольшим поселением Ла-Пуш в США
«Нога аргентинозавра»
«Для тех из вас, кто, как и я, всегда представлял марсоход Curiosity Rover размером с собаку»
Дерево Генерала Шермана — самое большое в мире по объему и массе
Колеса сыра пармиджано-реджано в помещении для выдержки в Биббьяно, Италия
«Небесные врата» на горе Тяньмэнь в Китае
Неуловимая и величественная кожистая черепаха на Соломоновых островах
«Я и мой друг вчера на старых заброшенных радарах НАТО»
Каньон в Национальном заповеднике США
Это уже не шип — это копье какое-то!
Дорога сквозь толщи снега
Чистка статуи Давида, творения Микеланджело
«Гигантская калла в моем саду. Рука для масштаба»
Человек рядом с ветрогенератором
В лесу походники наткнулись на огромный кап
Размер рождественских креветок в этом году
Плавание с луной-рыбой
Какие именно снимки из подборки позволили вам осознать, что человек — всего лишь букашка в этом огромном мире? Если у вас есть подобные фото, поделитесь ими с нами.
Фото на превью sverdrupian / reddit