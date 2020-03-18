20+ фактов о разных языках мира, о которых вам не расскажут ни в одной школе

В словенском языке есть двойное грамматическое число в дополнение к единственному и множественному. По сути, это специальный набор форм, который можно использовать при обращении к двум объектам или людям, в отличие от одного (ед. ч.) или трех и более (мн. ч.). Например, предложение «Мы идем в кино» можно перевести по-разному в зависимости от того, идете ли вы с еще одним человеком или с группой. © dosttemam / Reddit