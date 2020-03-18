20+ фактов о разных языках мира, о которых вам не расскажут ни в одной школе
В 2020 году в мире насчитывается 7 117 языков. На одних говорят миллиарды, на других — несколько десятков человек. Но каждый из них уникален и представляет сложную систему со своей грамматикой, историей и выражениями, которые не всегда удается объяснить иностранцу.
Мы в AdMe.ru нашли тред на Reddit, где лингвисты и люди, владеющие несколькими языками, обсуждают, какие факты об иностранных языках удивили их больше всего.
- В шведском языке некоторые ругательства — это просто цифры или устаревшие способы их произносить. Например, слова «Tusan!» — «Тысяча!», «Attans!» — «Восемнадцать!» и «Sjutton också!» — «Тоже семнадцать!» переводятся как «Черт!». По-видимому, они произошли от выражений типа «Тысяча чертей!», но потом было сокращены и превращены в числа. © TypingLobster / Reddit
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В языке суахили только 3 цвета имеют свое название: nyeusi — черный, nyeupe — белый и nyekundu — красный. Все остальные — сравнения с объектами и явлениями. Например, зеленый — rangi ya kijani, или «цвет листьев», серый — rangi ya kijivu, или «цвет пепла», темно-бордовый — rangi ya damu ya wazee, или «цвет крови стариков». © mlimame / Reddit
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В ирландском языке нет слов «да» или «нет». Ответами на вопрос «Ты идешь?» будут «Я иду» или «Я не иду». Ответами на вопрос «Это твой брат?» будут «Мой» или «Не мой». При этом в ирландской версии английского все же есть «да» или «нет», но люди старшего поколения, особенно из деревни, особо их не используют. © zaffiro_in_giro / Reddit
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На языке навахо «танк» звучит как chidí naaʼnaʼí beeʼeldǫǫh bikááʼ dah naaznilígíí и дословно переводится как «автомобиль, который ползет с оружием и на котором сидят люди». Так вышло, потому что индейцы навахо не заимствуют иностранные слова, а формируют собственные из тех, что есть в их языке. © dario606 / Reddit
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В словенском языке есть двойное грамматическое число в дополнение к единственному и множественному. По сути, это специальный набор форм, который можно использовать при обращении к двум объектам или людям, в отличие от одного (ед. ч.) или трех и более (мн. ч.). Например, предложение «Мы идем в кино» можно перевести по-разному в зависимости от того, идете ли вы с еще одним человеком или с группой. © dosttemam / Reddit
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В тагальском (филиппинском) языке нет слова «он» или «она». Есть просто sila, то есть «они». Поэтому много филиппинцев часто говорят о мужчине «она» или наоборот. Это всегда смешит меня. © UndercoverGayBro / Reddit
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Некоторые языки, например в Юго-Восточной Азии, являются тональными. Это означает, что интонация, которую вы используете, может менять значение слова. Например, на тайском языке предложение Mai Mai Mai Mai Mai, когда оно сказано с правильными тонами, переводится как «Новый шелк не горит, не так ли?» © BeaversAndButtholes / Reddit
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Французский язык сделает вас математиком среди больших чисел. Чтобы сказать «97770», надо:
1) сказать «97» — quatre-vingt-dix et sept, что дословно переводится как «4 умножить на 20, прибавить 10 и еще 7»;
2) добавить слово «тысяча» — здесь все просто: mille;
3) затем «700» — sept cent, или «семь сотен»;
4) и напоследок «70» — soixante-dix, или «60 + 10». © RosabellaFaye / Reddit
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Английский на юге США имеет тройные и даже четверные сокращения. Например, y’all’d’ve (you all would have) и y’all’dn’t’ve (you all would not have). В речи это звучит так:
Y’all’d’ve understood what this meant if you grew up in the South — «Вы бы поняли, что это значит, если бы выросли на юге»;
Y’all’dn’t’ve done that if you knew the consequences — «Вы бы этого не сделали, если бы знали последствия». © Berkamin / Reddit
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Я не говорю по-испански, но у меня был профессор испанского в колледже, который объяснял отличия слов papá — «папа», la papa — «картошка» и El Papa — «Папа Римский». Она сказала, что посещала страну вскоре после визита последнего, и некоторые люди носили футболки с надписью Yo amo la papa — «Я люблю картошку». © sunset8949 / Reddit
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В языке фарси я нахожу смешным выражение jeegaret-o bokhoram, которое означает «я люблю тебя», но буквально переводится как «я хочу съесть твою печень». Точно так же jeegare mani означает «ты моя печень», но по смыслу означает «я люблю тебя так сильно, что ты часть меня». © Chubby_Bub / Reddit
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Финский язык в основном гендерно нейтрален. В нем есть слова «мужчина» и «женщина», но местоимения к ним не имеют рода. «Он» или «она» произносятся как hän. Еще есть суффикс -tar, который феминизирует существительные, но он архаичен и редко используется. © Gothsalts / Reddit
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Я француз и считаю французский язык очень странным, если рассмотреть его внимательнее. Например, есть выражения, в которых нет смысла, если пытаться перевести их дословно. «Qu’est ce que c’est que ça?» означает «Что это?», но буквально звучит как «Что это такое это то что?». © dangnabbitdamnit / Reddit
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У голландцев такой же алфавит, как в английском, но без буквы «у». Она используется только для слов иностранного происхождения. Вместо этого в голландском есть комбинация ij, которая может передавать тот же звук, но не всегда. © GATX303 / Reddit
- Добавление букв th в английском языке раньше было популярным способом превращать прилагательные или глаголы в существительные. Многие английские слова появились примерно так:
wide (широкий) -> width (ширина);
die (умирать) -> death (смерть);
heal (исцелять) -> health (здоровье);
brew (заваривать) -> broth (бульон). © nehala / Reddit
- Во французском языке есть правило, согласно которому каждое слово, оканчивающееся на ête / ette, должно быть женского рода. Но есть одно исключение: «скелет» (squelette) — мужского. Кроме того, мы изучаем грамматические правила, используя каламбуры или глупые песни. © pruneprusse / Reddit
- Я слышал, что во французском носовые звуки on / en / un и ou / u иногда звучат одинаково для иностранцев. Хотя мне, как носителю, это удивительно слышать, потому что они однозначно звучат по-разному. Но эта путаница может заставить иностранца произнести не «Merci beaucoup!» («Большое спасибо!»), а «Merci beau cul!» («Спасибо, красивая задница!»). © dangnabbitdamnit / Reddit
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В ирландском языке странные названия животных:
Smugairle Róin (медуза) — «тюленьи сопли»;
Damhán Alla (паук) — «маленький дикий бык»;
Sciathán Leathair (летучая мышь) — «кожаное крыло»;
Madra Rua (лиса) — «красная собака». © ShipsRat / Reddit
- В греческом языке слово άνοιξε το используется как для включения чего-либо (например, освещения), так и для открытия (например, дверей). Вот почему вы можете услышать, как греки говорят по-английски: «Open the light!» — «Открой свет!». © Psychologiser / Reddit
- В русском языке странная система множественного числа. Никогда не думала об этом, пока не попробовала объяснить мужу. Возьмем слово «волк». Один волк, два волка, пять волков... Как правило, окончание меняется в зависимости от количества: -а добавляется, если у нас от 2 до 4 волков, а -ов — если от 5 до 20. Затем, когда доходим до 21, окончание снова не меняется, от 22 до 24 будет -а, а от 25 до 30 — -ов. И так далее. И еще окончание меняется в зависимости от рода, типа существительного и падежа. Да, сложновато. © babossum / Reddit
Что при изучении иностранного языка удивило вас больше всего?