20+ фактов о разных языках мира, о которых вам не расскажут ни в одной школе

Английский на юге США имеет тройные и даже четверные сокращения. Например, y’all’d’ve (you all would have) и y’all’dn’t’ve (you all would not have). В речи это звучит так:

Y’all’d’ve understood what this meant if you grew up in the South — «Вы бы поняли, что это значит, если бы выросли на юге»;

Y’all’dn’t’ve done that if you knew the consequences — «Вы бы этого не сделали, если бы знали последствия». © Berkamin / Reddit