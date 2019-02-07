14 девушек, чье сходство с куклами очаровывает и пугает одновременно

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Встретив такую девушку на улице, вы можете перепутать ее с настоящей куклой. Такой типаж называется «беби-фейс». В тренде широкие скулы, округлые щеки и пухлые губы. Не забывают модницы и о глазах: они должны быть большими, а взгляд — наивным. Насколько уместна такая тенденция и где границы естественности, пока не особо понятно.

Мы в AdMe.ru представляем на суд любимых читателей 20 известных девушек, которые обладают подобной внешностью.

1. Анжелика Кенова

Анжелика называет себя «русской Барби» и радуется, когда удается полностью войти в образ. По словам девушки, трансформация произошла еще в детстве.

Родители одевали маленькую дочь как куклу и контролировали все ее действия. С возрастом ничего не изменилось.

2. Анастасия Шпагина

Настя — известный бьюти-блогер. Ее повседневный макияж всегда был очень ярким и немного шокировал друзей, коллег и незнакомых людей. Ее первое видео о наложении мейкапа стало популярным, и девушка продолжила работу в этом направлении.

Как говорит сама Настя, сейчас на утренний макияж у нее уходит 10–15 минут, когда нужно выйти ненадолго. А если требуется поехать в большой магазин или другое место, где много людей, то сборы занимают более получаса.

3. Андресса Дамиани

Андресса по профессии ветеринар, живет в Бразилии и в свободное время перевоплощается в кукол. Несложно догадаться, что ее любимый персонаж — Эльза из мультика «Холодное сердце».

Девушка также ведет свой канал на YouTube, где показывает возможные варианты кукольного макияжа.

4. Катя Вествуд

Катя — украинский бьюти-блогер и начинающая модель. Известность девушка получила после участия в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Конкретный образ Катя пока для себя не подобрала и продолжает эскпериментировать.

5. Арюна Тардис

По признанию девушки, в детстве она жила в городе среди людей европейской внешности, насмешкам не подвергалась, но смотрели на нее косо.

Очевидно, именно это и стало причиной множественных экспериментов с внешностью: пирсинг, татуировки, цветные волосы. Арюна работает моделью, стилистом и тату-мастером.

6. Мария Оз

Еще один бьюти-блогер — Мария Оз, известная прежде всего своими «инопланетными» глазами. Именно они придают ей сходство с куклой.

Мария снимает ролики в технике стоп-моушен, которые наполнены сказочной, праздничной атмосферой. По словам девушки, именно этого не хватает современному человеку.

7. Ксения Реин

Ксения — художник-иллюстратор, писатель и модель.

Она мечтает о суперсиле, которая позволила бы телепортироваться куда угодно и когда угодно.

8. Елена Шейдлина

У Елены собственный YouTube-канал, на который подписалось уже более 2 млн человек.

Помимо создания собственных видео девушка рисует и участвует в фотосессиях.

9. Яна Крюкова

Яна — художница и модель. Популярность ей принесли съемки в клипах групп «Пошлая Молли» и Little Big, а также дружба с Леной Шейдлиной.

Девушки записывали совместные видео с арт-экспериментами и шокировали поклонников.

10. Линдси Вудс

Линдси — известный бразильский блогер. Девушка активно экспериментирует с внешностью и становится все более похожей на современную Барби.

Дома у Линдси живут три кошки, которые часто становятся полноценными участниками ее фотосессий.

11. Бриджит Грей

Девушка называет себя «самопровозглашенной королевой мира». Она активно ведет инстаграм и канал на YouTube.

Бриджит поддерживает кукольный образ с помощью обильного мейкапа и иногда прибегает к линзам, зрительно увеличивающим глаза.

12. Ева

Ева — модель из Великобритании и начинающий бьюти-блогер.

Ее главные косметические фишки — броский макияж и четкий контур губ.

13. Ньян

Ньян — профессиональная модель, а также обладательница собственного бренда MOOD. Кроме того, девушка — неплохой дизайнер и уже выпустила свою линейку одежды.

Образ куклы она примеряет на себя только для тематических фотосессий.

14. Эллисон Харвард

Эллисон — художник и профессиональная модель. Она дважды участвовала в шоу «Топ-модель по-американски» и оба раза заняла 2-е место.

У девушки также имеется собственная линейка одежды.