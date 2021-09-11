20 деталей образа, которые мы почему-то считаем классикой, а их давно пора забыть как страшный сон

Мода меняется не по дням, а по часам. Но всегда в ходу были вещи и приемы, которые все считали классикой. Туфли-лодочки, французский маникюр, джинсы скинни — все это есть в обиходе каждой женщины. Однако даже классика время от времени претерпевает дизайнерские изменения. И порой эти изменения едва уловимы на первый взгляд, но это не отменяет их важности.

Мы в AdMe.ru всегда следим за модными тенденциями и подметили, что базовый гардероб и некоторые детали образа стали другими. Чтобы выглядеть элегантно, но актуально, пора попрощаться с некоторыми вещами. А в конце мы добавили бонус — популярный аксессуар, который столкнулся с современными реалиями и стал почти никому не нужен.

1. Джинсы скинни

Такие джинсы были в гардеробе практически каждой девушки. Но пришло время денима более свободных фасонов. Стоит обратить внимание на модели «mom», «бойфренды», «бананы» и варианты с расклешенными и прямыми штанинами. Чтобы уравновесить силуэт, можно заправить футболку или блузку в штаны.

Кроме того, сейчас вновь в ходу штаны с заниженной талией. Тем не менее крой должен отвечать современным требованиям — джинсы должны быть расклешенными или свободными. Так что зауженные джинсы с низкой посадкой со школьных времен не подойдут.

2. Серьги-кольца

Простые серьги слишком невыразительны. Дизайнеры отказались от гладких, тонких колец. В тренде — серьги-кольца с камнями, необычной текстурой или фантазийной формой. Можно примерить нестандартные кольца с дополнительными деталями.

3. Сумки со строгой формой

Обычные квадратные и прямоугольные сумки смотрятся слишком скучно, по сравнению с тем разнообразием форм, которые актуальны сейчас. Попробуйте добавить в свой образ плетеные кожаные клатчи или небольшие, но объемные сумки со сборками и складками. Однотонные модели — одни из самых шикарных, но есть масса ситуаций, в которые отлично впишутся неоновые сумки или модели с хищным принтом.

4. Тонкие и ажурные свитера

Не все свитера универсальны. Например, тонкие вязаные и ажурные кофты уже устарели, а их якобы женственный вид на самом деле не вписывается в современные образы и добавляет возраста своей обладательнице. Актуально множество моделей — с высокой горловиной, круглым вырезом прямо у шеи или с декольте. Главное, чтобы трикотаж выглядел мягким и уютным, но оставался плотным.

5. Платье с баской

Эта деталь одежды способна скорректировать фигуру, сделать талию визуально тоньше и подчеркнуть бедра, но ее время вышло. С той же задачей идеально справится платье с запахом, которое не теряет актуальности уже не первый сезон.

6. Кардиганы

Раньше многие предпочитали накидывать кардиган поверх остальной одежды, как третий элемент, который собирает образ в единое целое. Но современные укороченные кардиганы перестали использовать исключительно в качестве верхней одежды, а носят как альтернативу свитерам. Их отличает V-образный вырез, пуговицы, объемные рукава и свободный крой.

7. Приталенные жакеты

Приталенные жакеты стоит оставить в прошлом. Уже который год в моде доминируют oversize и пиджаки «с мужского плеча». Чтобы создать приталенный силуэт, можно использовать пояс. Кстати, в тренде и более консервативные варианты — жакеты прямого удлиненного кроя.

8. Вязаные жилеты в сочетании с рубашкой

Вязаные жилеты вернулись из 90-х, но их современная интерпретация не позволит выглядеть, как прилежная ученица. Один из дерзких вариантов носки — как самостоятельный элемент одежды в сочетании с актуальными предметами гардероба.

9. Вещи из натурального меха

Натуральный мех всегда считался признаком роскоши. Однако в последнее время многие бренды и знаменитости выступают за то, чтобы не приносить животных в жертву сомнительной красоте. Теперь приставка «эко» гордо красуется и около слова «мех». Модели из экологичного искусственного меха выглядят так же эффектно и согревают не хуже изделий из натуральных шкурок.

10. Черное или серое пальто

Лаконичным силуэтам и цветам пора сказать нет. Современное пальто отличает силуэт oversize и длина до колена. Кроме того, оно притягивает внимание цветом или принтом, асимметричным кроем или эффектной отделкой бахромой. Акцентные плечи тоже актуальны — они делают образ более собранным и стройнят фигуру.

11. Зауженные брюки

Еще недавно они считались незаменимым элементом одежды в деловом стиле. Наряд с брюками со стрелками и туфлями на высоком каблуке был отличным примером стильного образа деловой леди. Однако теперь стоит отказаться от этого варианта и рассмотреть классические брюки прямого кроя с расширенной линией бедра и палаццо.

12. Капри

Капри потеряли свою актуальность из-за специфики кроя — сегодня дизайнеры делают ставку на комфорт, отдавая предпочтение свободным фасонам. Кроме того, такие штаны укорачивают ноги. На замену им пришли кюлоты — брюки, которые подходят для любой фигуры и создают более цельный образ.

13. Комбинезон из легкой ткани

Романтичные модели из тонких тканей уже не выглядят стильными. Куда более актуальны варианты «рабочего» типа: из плотных натуральных тканей, просторные, но при этом отлично сохраняющие форму.

14. Белая рубашка

Обтягивающие рубашки уже давно вышли из моды, но некоторые никак не могут с ними попрощаться. Эти блузки сковывают движения и как будто специально подчеркивают неровности фигуры. Лучше отказаться от устаревшего фасона и отдать предпочтение объемным рубашкам из простых материалов, которые станут идеальной базой для образа в любом стиле. Как в случае с жакетами, в тренде и более классический вариант — удлиненная рубашка.

15. Джинсы с сапогами

Комбинация джинсов с высокими сапогами делает бедра и икры визуально короче. Чтобы избежать этого эффекта, лучше заменить привычный вариант на ботинки, ботильоны или утепленные кроссовки.

16. Туфли-лодочки

Когда-то считалось, что пару «лодочек» необходимо иметь каждой женщине, но сегодня они уступают более удобной и универсальной обуви. Туфли на устойчивом каблуке решительно потеснили шпильки. Так, например, модель Mary Jane была замечена на показах многих брендов.

17. Обтягивающая кожаная куртка

Тренд на свободный крой затронул и косухи. Куцая куртка сильно сковывает движения, поэтому есть причина сделать выбор в пользу более объемных моделей. Эксперименты можно проводить с кроем, силуэтом и фактурой. Можно рассмотреть варианты с интересными деталями (металлическими элементами, бахромой) или куртки непривычного цвета.

18. Ободки

Массивные обручи в прошлом году носили буквально все. Но украшение успело поднадоесть, и сейчас стоит обратить свое внимание на шелковый платок. Новейший способ его носки — в качестве аксессуара для волос. Можно обернуть его вокруг хвоста, носить как узкую повязку на голове, вплести в косу или просто повязать платок на голове.

19. Очки-авиаторы

Эта модель очков — нестареющая классика, но и она модернизируется год от года. Сейчас стоит обратить внимание на полупрозрачные серые, синие или совсем прозрачные линзы без зеркального эффекта. При выборе таких очков стоит учитывать, что слишком опущенная вниз капелька может визуально испортить форму лица и создать ощущение опущенных щек. Между прочим, «авиаторы» — это не только овальная форма очков, они сейчас представлены в новом виде — квадратные и многоугольные. А если хочется чего-то действительно необычного, можно попробовать добавить в образ очки Pit Vipers, которые вернулись из бунтарских 2000-х.

20. Французский маникюр

На смену классическому покрытию ногтей пришли альтернативы. Из самых заметных — обратный французский маникюр, когда полоску располагают не на кончике ногтевой пластины, а у основания. Кроме того, концепция «макияж без макияжа» оказывается рабочим вариантом и в маникюре. Минималистичные ногти без яркого покрытия в этом году на пике популярности.

Бонус: кошельки перестают быть необходимостью

По мере того, как безналичный расчет все больше входит в нашу жизнь, объемные кошельки перестают быть нужными. Многим вполне достаточно небольшого портмоне или просто картхолдера. В те редкие моменты, когда пользуешься наличными, их можно просто положить в сумку.