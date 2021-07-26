19 доказательств того, что даже в самой простой картинке может быть больше смысла, чем в учебнике по философии

Ирина Блок — дизайнер и художница, которая получила известность благодаря созданию значка зеленого робота для логотипа Android. В свободное время Ирина рисует правдивые графики и диаграммы, которые публикует в своем инстаграме. Ее работы обезоруживающе минималистичны, но буквально раскладывают по полочкам всю нашу жизнь.