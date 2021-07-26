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19 доказательств того, что даже в самой простой картинке может быть больше смысла, чем в учебнике по философии

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Ирина Блок — дизайнер и художница, которая получила известность благодаря созданию значка зеленого робота для логотипа Android. В свободное время Ирина рисует правдивые графики и диаграммы, которые публикует в своем инстаграме. Ее работы обезоруживающе минималистичны, но буквально раскладывают по полочкам всю нашу жизнь.

Мы в AdMe.ru уверены, что многие улыбнутся, узнав себя в простых и прямолинейных иллюстрациях Ирины.

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Узнали себя в иллюстрациях Ирины? Какие из них попали прямо в яблочко?

Фото на превью creativeblok / Instagram
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