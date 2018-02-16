19 нарядов из ХІХ века, рядом с которыми меркнет вся современная мода

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Нам кажется, что в старых фотографиях есть некое необъяснимое ламповое очарование и простые люди, которые с них смотрят, — какие-то другие. Особенно интересно, когда человек на снимке одет в народный костюм, именно такой, какой его предки носили веками. Нам вот немного жаль, что нынешняя мода стрижет всех под одну гребенку, а вам?

AdMe.ru нашел фотографии, на которых изображены люди в национальных праздничных костюмах, которые сейчас можно увидеть только на народных фестивалях и иногда на свадьбах.

19. Невеста из Словакии

18. Кика — рогатый головной убор, который восходит к образам языческих божеств. Носили его замужние женщины некоторых регионов России

17. Женщины-берберы (коренные жители Северной Африки) делали себе татуировки, которые несли сакральный смысл

16. Молодая венгерка

15. Японская свадьба, 1959 год. На фото кронпринц Акихито, который сейчас является императором Японии

14. Девушки из Моравии, Чехия. Ах, какое кружево!

13. В исторической области Ладакх, что в Гималаях, женщины носили эти головные уборы, чтобы продемонстрировать богатство

12. А в районе Шаумбург, Германия, носили такие вот забавные шляпы

11. В таких шляпках с красными помпонами щеголяли немецкие девушки из Шварцвальда. Слева — невеста

10. Женщины с острова Суматра, Индонезия, иногда носили на головах целые пагоды

9. А девушки из племени вишрам, Северная Америка, — украшения из монет и ракушек

8. Серьезная маньчжурская девушка, Пекин

7. Мантилья — накидка, которую испанки надевали поверх высокого гребня для волос. Ее до сих пор иногда носят по праздникам

6. Еще одна испанская девушка из района Монтеэрмосо

5. Норвежские невесты были похожи на сказочных цариц

4. Казашка в выходном головном уборе — саукеле. И, кажется, он ей великоват

3. Польский национальный костюм предполагал, чтобы мужчины носили павлиньи перья на голове

2. Украинская пара. Венок был символом девичьей чести