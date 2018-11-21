19 примеров, которые наглядно демонстрируют коварство «ложных друзей переводчика»

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«Ложные друзья переводчика» — так называются слова, которые в разных языках звучат похоже, но сильно отличаются по значению. Вы думаете, это проблема только узкого круга профессионалов? Как бы не так. Каждый из нас как минимум сталкивался с последствиями таких ошибок, не только искажающих смысл названий и диалогов в книгах и фильмах, но и подстерегающих нас даже там, где мы их не ждем, — в описания товаров, например. Духи «Нотариус», элитный чай из-под крана и моль, сливающая информацию конкурентам, — их рук дело.

Мы в AdMe.ru совместно с сообществами SadTranslations («Грустные переводы») и Posmotre.li решили показать вам, как ошибки перевода могут повлиять на нас — от забавного казуса до создания заблуждения в сознании миллионов людей.

О чем мы вообще?

Среди изучающих английский язык немцев распространен анекдот, который отлично иллюстрирует всю опасность «ложных друзей переводчика», — про сходство слов become (англ. «становиться») и bekommen (нем. «получать»). Повествует он о немецком туристе, который их перепутал и спросил: Can I become a sausage? («Могу ли я стать колбасой?»). Таких «совпадений» с английским много и в русском языке. Например: Bra — разг. от brassiere — «бюстгальтер, лифчик», а не «лампа» или «бра».

Caucasian — обычно не «кавказец», а «европеоид». Caucasian man из переводных новостей — это всего лишь «белый мужчина».

Complexion — обычно это «цвет кожи» («цвет лица»), а не «комплекция».

В коммерции

Одна нелепая ошибка способна испортить все впечатление от товара. Например, что вы скажете о платье из шерсти мерина? Конечно же, производитель имел в виду совсем не кастрированного самца домашней лошади, в оригинале, скорее всего, было слово merino — «меринос», то есть порода овец с прекрасной тонкой шерстью.

Ральф Лорен, давая название своему аромату Notorious (англ. «сенсационный, пользующийся дурной славой»), вложил в него вполне определенный образ — опасной, непредсказуемой, но притягательной женщины с неоднозначной репутацией. Однако это не помешало некоторым из русскоязычных продавцов перевести его вполне обыденно — «Нотариус».

Очень характерный пример получил буквально в руки подписчик SadTranslations. Вместе с элитным китайским чаем ему пришел буклет на трех языках. Очевидно, перевод на русский делался с английского варианта, и слово сrane («журавль», а Crane Spring — «ручей Журавля») превратилось в русское «кран». Если в оригинале было: Hot water from the Crane Spring, по-русски вышло, что чай кладут «в горячую воду из крана весной». Получился отличный рецепт заваривания!

На знаменитом рисунке Иеронима Босха изображены две женщины, одна из которых держит прялку. Однако это не помешало создателю стенда для выставки перевести знакомое слово spinning как «спиннинг». Так вместо пряхи появилась женщина, ловящая рыбу.

В литературе

Слово Dutch почему-то многие упорно переводят как «датский» или «немецкий» (видимо, по аналогии с Deutsch), лихо меняя национальности художникам, героям книг и прочим персонажам. На самом деле это слово означает «голландский».

Иногда ошибаются и переводчики классики. Об этом писал еще Чуковский в своей книге «Высокое искусство»: «В приключениях Шерлока Холмса, изданных „Красной газетой“, знаменитый сыщик, увидев у кого-то выпачканные типографскою краскою руки, сразу догадывается, что этот человек... композитор!» При чем здесь композитор? Все просто: в оригинале было слово compositor — наборщик в типографии.

В русском переводе книг о Гарри Поттере немного ошиблись со словом marauder. Оно действительно переводится как «мародер», но в русском языке у этого слова есть очень неприятные ассоциации с ограблением трупов и даже убийствами ради этого. Поэтому, когда в «Гарри Поттере» так перевели название отряда учеников, занимавшихся всякими шалостями, оно получило отрицательный оттенок, хотя изначально должно было быть лихим и по-мальчишески пафосным. Перевод «налетчики» был бы ближе к духу оригинала.

В одном из переводов рассказа Анджея Сапковского «Крупица истины» про ведьмака Геральта в описание сражения между вампиром и одним из героев закралась досадная ошибка. Польское выражение pod pachą («под мышкой») перевели так, как услышали. В результате Нивеллен схватил жердь двумя руками и зафиксировал один ее конец под пахом. Не самая удобная позиция для удара.

В кино

О переводах названий фильмов и диалогов в них можно говорить очень долго. Мы приведем лишь несколько ярких примеров. «Машинист». Если вы смотрели замечательный фильм с Кристианом Бейлом «Машинист», то, возможно, недоумевали: а при чем здесь, собственно, профессия, вынесенная в название? На самом деле machinist — это мастер высокой квалификации, работающий на станке: токарь, фрезеровщик, наладчик и проч. Кстати, швея-мотористка в английской версии — тоже вполне себе «машинист».

Если вы смотрели замечательный фильм с Кристианом Бейлом «Машинист», то, возможно, недоумевали: а при чем здесь, собственно, профессия, вынесенная в название? На самом деле machinist — это мастер высокой квалификации, работающий на станке: токарь, фрезеровщик, наладчик и проч. Кстати, швея-мотористка в английской версии — тоже вполне себе «машинист». «Идентификация» и «Идентификация Борна». Со словом identity у наших переводчиков особые отношения: почему-то его любят переводить как «идентификация». На самом деле оно имеет много значений: «подлинность», «личность», «идентичность». Так потерялась игра слов и намек на главный сюжетный твист отличного триллера Identity, а личность Борна стала его идентификацией.

Со словом identity у наших переводчиков особые отношения: почему-то его любят переводить как «идентификация». На самом деле оно имеет много значений: «подлинность», «личность», «идентичность». Так потерялась игра слов и намек на главный сюжетный твист отличного триллера Identity, а личность Борна стала его идентификацией. «Факультет». Слово faculty — отличная иллюстрация разницы между британским и американским английским. Если у англичан слово означает то же, что и у нас, — подразделение в учебном заведении, то в США им называют сотрудников. Поэтому правильнее было бы назвать фильм «Преподаватели», ведь никаких факультетов там и в помине не было, зато были учителя, захваченные паразитами.

Слово faculty — отличная иллюстрация разницы между британским и американским английским. Если у англичан слово означает то же, что и у нас, — подразделение в учебном заведении, то в США им называют сотрудников. Поэтому правильнее было бы назвать фильм «Преподаватели», ведь никаких факультетов там и в помине не было, зато были учителя, захваченные паразитами. «Черепаховый суп». Tortilla soup (sopa de tortilla), который дал название фильму, — это всего-навсего суп из тортильи: мексиканское блюдо из вчерашних кукурузных лепешек-тортилий в курином бульоне. Переводчик про существование тортильи, видимо, не знал, зато читал в детстве сказку про золотой ключик и черепаху Тортилу. Так получилось новое название — «Черепаховый суп».

Tortilla soup (sopa de tortilla), который дал название фильму, — это всего-навсего суп из тортильи: мексиканское блюдо из вчерашних кукурузных лепешек-тортилий в курином бульоне. Переводчик про существование тортильи, видимо, не знал, зато читал в детстве сказку про золотой ключик и черепаху Тортилу. Так получилось новое название — «Черепаховый суп». «Шпионские игры». В этом фильме в многоголосом дубляже также затесалась досадная ошибка. Про утечку информации герой обронил странную фразу: «В нашем берлинском офисе завелась моль». Почему моль? По-видимому, в оригинале было слово mole, которое можно было бы перевести как «крот» — лазутчик.

Одна маленькая ошибка с масштабными последствиями

Если вы верите в то, что жизнь на Марсе может существовать, знайте: в этом тоже повинны «ложные друзья переводчика». Астроном из Италии Джованни Скиапарелли впервые обнаружил каналы на Марсе в 1877 году и назвал их в своей работе canali — «проливы, природные рвы». При публикации на английском переводчики ошиблись и использовали слово canals — «каналы искусственного происхождения». Идею древней цивилизации на соседней с нами планете радостно подхватили СМИ, понравилась она и писателям-фантастам. Ошибка породила вековые споры, поиски строителей этих самых каналов, сотни книг и публикаций и укоренившуюся в массовом сознании и в фантастической литературе идею о существовании жизни на Марсе.

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