19 бизнес-ланчей из офисов по всему миру, которые привычны местным не меньше, чем нам борщ и пюре с котлетой

Будний день, работа кипит: кто-то на нервах, кто-то макет не согласовывает, кто-то трубку не берет. И так каждый день. Зато есть одна отдушина — обеденный перерыв. Можно из офиса выйти, хотя бы на час освободив свою голову от мыслей о делах. Да и сытный и вкусный обед настроение поднимет. На какое кафе ни посмотришь — везде бизнес-ланчи. Быстро, разнообразно, не слишком дорого — то, что надо любому офисному сотруднику. Или не любому? Ведь стран много, привычки и традиционные блюда везде свои. Для того чтобы вторая половина дня прошла удачно и договор все подписали, индийца и итальянца, австралийца и японца накормить нужно все-таки по-разному.

Сегодня AdMe.ru провел настоящее расследование, сравнил ланчи в разных странах и теперь наконец знает, что такое бенто, где запивают еду молоком и что в последнее время едят во Франции. Сейчас и вы узнаете.

Индия

В Индии, в Мумбае, функционирует необычная доставка обедов в офис, о ней даже сняли фильм. Курьеры на велосипедах развозят контейнеры, но не с ресторанной, а с домашней едой. Такой обед будет стоить дешевле похода в кафе на ланч, но не все успевают приготовить его заранее. Так что жены или мамы собирают ланч-боксы и отправляют их курьерами. Обычный обед в Индии может выглядеть, например, так: «Мой ланч: чхоле (тушеный нут с помидорами и луком в пряном соусе — прим. AdMe.ru) с рисом и луком», — рассказывает пользователь an8hu на платформе Reddit.

Норвегия

Здесь чаще всего приносят еду в офис с собой. Состав обедов вполне традиционный: рыба, реже мясо, овощи, ягоды. А вот любимый напиток норвежцев ассоциируется скорее с детским садом, чем с офисными работниками. Достаточно часто обед да и вообще любой прием пищи запивают молоком.

Египет

В Египте обедают плотно. Обычно ланч представляет собой овощное или мясное рагу, которое едят с рисом. Вариаций составляющих этого блюда множество: горох, морковь, фасоль, спаржа, египетский картофель, шпинат. Также это может быть фалафель, морепродукты или рыба на гриле, кебаб. Но вот обедают тут гораздо позже, чем мы привыкли: около 5 часов вечера. А во время перерыва в полдень египтяне только пьют кофе.

Япония

Бенто — коробочка с обедом, разделенная на секции, — давно стал не просто самым популярным вариантом обеда японских офисных работников, но и настоящей визитной карточкой страны. В состав входит рыба или мясо, овощи, фрукты или десерт и, конечно же, рис. Хотя, конечно, выглядит японская еда часто так, что и не поймешь, что в составе. «Меня японская еда пугает. Тут узнаю только рис», — комментирует stako04.

Сингапур

Офисные сотрудники в Сингапуре любят обедать в местах, напоминающих фуд-корты. Называются они хокер-центры. Это удобно: широкий выбор блюд, можно каждый день пробовать что-то новенькое. А еще все обедают вне офисов и вместе, используя время обеда для общения.

Англия

Англичане, в отличие от сингапурцев, наоборот, не любят уходить на обед из офиса. «Все хотят уехать из офиса ровно в 17:00, чтобы сесть на пригородные электрички и поскорее добраться домой. Так что обеды быстрые и не предполагают долгих бесед с коллегами. Исключение — лето, когда всем хочется погреться на солнце». Сэндвич — типичный обед офисного работника в Англии. Хотя всегда есть альтернатива в виде обеда в пабе или ресторане.

ОАЭ

Обед в ресторанах здесь стоит недешево, так что часто выбор делается в пользу уличной еды. В распоряжении белых воротничков палатки с фалафелем, шаурмой и мусаханом (жареный цыпленок в лепешке).

Франция

Французы обедают расслабленно и спокойно. Обычно перерыв занимает около 2 часов и проходит в ресторанчиках за разговорами с коллегами. «Живу сейчас во Франции, и на 2 часа все вокруг буквально замирает, потому все на обеде, черт возьми», — делится наблюдениями пользователь llordlloyd. Также иногда работники покупают что-то недорогое вроде сэндвичей.

Аргентина

«Я думаю, типичный аргентинский обед примерно такой: мясо или курица, иногда в панировке. На гарнир макароны, рис или салат, иногда еще картошка или тыква. Для заправки чаще всего используют подсолнечное масло. На десерт — фрукты. Самые популярные — бананы, яблоки, апельсины и мандарины», — рассказывает пользователь CeciNestPasUnePomme.

Венесуэла

Арепа — традиционное блюдо Венесуэлы. Это кукурузная лепешка с начинкой, которые могут быть самыми разнообразными. Арепа — это название и блюда, и лепешки самой по себе.

Мексика

В Мексике на ланч часто едят энчиладу. Она представляет собой тонкую лепешку из кукурузного теста с начинкой. Чаще всего начинка из куриного мяса, но бывает и овощная. Свернутую энчиладу запекают и приправляют пряным соусом моле. В его состав входят фрукты, чили, тмин, корица и орехи.

Италия

А вот итальянцы в большинстве своем обедают дома. Ланч длится здесь полтора часа, за это время с легкостью можно успеть сходить и насладиться домашней едой. В больших городах, как и во многих других странах, люди приносят еду с собой или ходят обедать в рестораны, причем в обоих случаях это будет, скорее всего, паста. Также популярны сэндвичи. «Пасту нужно есть хотя бы раз в день, а то заболеешь!» — шутит пользователь Reddit CuoreDiPanna.

Бразилия

В Бразилии (как и в большинстве стран Латинской Америки) очень важной частью рациона являются бобы и рис. Также едят пасту, курицу, сосиски. В офисах часто делают отдельные комнаты для отдыха. В них ставят специальные стулья наподобие шезлонгов, чтобы сотрудники могли расслабиться во время обеденного перерыва.

Россия

У нас все обедают по-разному. Кто-то ходит в кафе на бизнес-ланч. Но не всегда удается найти оптимальное сочетание цены и размера порции. Кто-то бегает в ближайший ларек за шаурмой или заказывает пиццу. Есть и те, кто предпочитает домашнюю еду, поэтому приносит обед с собой. Во многих офисах есть небольшие кухни или просто отдельные комнаты, где установлены микроволновка и холодильник.

Австралия

Австралийцы чаще всего обедают, не покидая рабочего места. То есть ланчи их состоят из простых блюд, которые удобно есть без отрыва от работы: сэндвичи, хот-доги, бургеры. В них, кстати, встречаются весьма непривычные ингредиенты: яйца, свекла, ананасы. Популярно сочетание рыбы или морепродуктов с мясом. Также среди излюбленного густая паста на основе дрожжевого экстракта — веджимайт — и ламингтон — бисквит, покрытый шоколадной глазурью и кокосовой стружкой.

Чили, Боливия, Аргентина

В Чили, Боливии и Аргентине любят карбонаду. Это щедро приправленное рагу с кукурузой и мясом с добавлением персиков или абрикосов. Карбонаду делают в дровяной печи, и готовится она, пока все дрова не прогорят до углей.

Китай

Сотрудники китайских компаний порой проводят на работе не 8, а 10–12, а иногда и 15 часов. За это компании предлагают им различные удобства: оборудованные кухни и зоны для видеоигр, пространство для сна, бесплатное питание, доставку перекусов для тех, кто заработался допоздна. Обед может быть не стандартным, часовым, а более длительным.

Германия

Работодатели в Германии создают все условия, чтобы сотрудники могли перекусить прямо в офисе. Обед длится примерно полчаса, поэтому удобнее, когда не нужно никуда выходить. В столовых блюда разнообразные и качественные, а некоторые компании даже время от времени приглашают поваров, чтобы устроить неделю японской, итальянской или еще какой-нибудь кухни.

Северная Америка

Традиционным ланчем тут всегда (и справедливо) считались бургеры, сэндвичи, которые закусывают чипсами. Но сейчас все больше людей начинают более осознанно относиться к своему здоровью и питанию. Поэтому все чаще на столах появляются салаты и фрукты.