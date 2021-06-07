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18 знаменитых ровесников, узнав о возрасте которых хочется сказать: «Эй, да быть того не может!»

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Время бежит с неимоверной скоростью, и порой принять изменения, которые оно несет, не так уж легко. Специально об этом не задумываешься, пока на глаза не попадется какой-то очень яркий пример. И вот он-то заставляет разевать рот от изумления.

В сегодняшней подборке AdMe.ru представлены пары знаменитостей, родившихся в один год, но в это действительно сложно поверить.

Мэрилин Монро и королева Елизавета родились
в 1926 году

Курт Кобейн и Вин Дизель родились в 1967 году

Юрий Гагарин и Мэгги Смит родились в 1934 году

Элвис Пресли и Ален Делон родились в 1935 году

Сергей Бодров — младший и Мартин Фримен родились в 1971 году

Майкл Джексон и Гэри Олдмен родились в 1958 году

Джон Леннон и Патрик Стюарт родились в 1940 году

Стив Джобс и Кевин Костнер родились в 1955 году

Брэндон Ли и Роберт Дауни — младший родились
в 1965 году

Виктор Цой и Том Круз родились в 1962 году

Мухаммед Али и Харрисон Форд родились в 1942 году

Брюс Ли и Аль Пачино родились в 1940 году

Фредди Меркьюри и Сильвестр Сталлоне родились
в 1946 году

Джо Дассен и Кристофер Ллойд родились в 1938 году

Нил Армстронг и Клинт Иствуд родились 1930 году

Принцесса Диана и Мег Райан родились в 1961 году

Пол Уокер и Эдриен Броуди родились в 1973 году

Иосиф Бродский и Чак Норрис родились в 1940 году

А какие вещи заставляют вас задуматься о скоротечности времени?

Фото на превью GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
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