18 знаменитых ровесников, узнав о возрасте которых хочется сказать: «Эй, да быть того не может!»
Время бежит с неимоверной скоростью, и порой принять изменения, которые оно несет, не так уж легко. Специально об этом не задумываешься, пока на глаза не попадется какой-то очень яркий пример. И вот он-то заставляет разевать рот от изумления.
В сегодняшней подборке AdMe.ru представлены пары знаменитостей, родившихся в один год, но в это действительно сложно поверить.
Мэрилин Монро и королева Елизавета родились
в 1926 году
Курт Кобейн и Вин Дизель родились в 1967 году
Юрий Гагарин и Мэгги Смит родились в 1934 году
Элвис Пресли и Ален Делон родились в 1935 году
Сергей Бодров — младший и Мартин Фримен родились в 1971 году
Майкл Джексон и Гэри Олдмен родились в 1958 году
Джон Леннон и Патрик Стюарт родились в 1940 году
Стив Джобс и Кевин Костнер родились в 1955 году
Брэндон Ли и Роберт Дауни — младший родились
в 1965 году
Виктор Цой и Том Круз родились в 1962 году
Мухаммед Али и Харрисон Форд родились в 1942 году
Брюс Ли и Аль Пачино родились в 1940 году
Фредди Меркьюри и Сильвестр Сталлоне родились
в 1946 году
Джо Дассен и Кристофер Ллойд родились в 1938 году
Нил Армстронг и Клинт Иствуд родились 1930 году
Принцесса Диана и Мег Райан родились в 1961 году
Пол Уокер и Эдриен Броуди родились в 1973 году
Иосиф Бродский и Чак Норрис родились в 1940 году
А какие вещи заставляют вас задуматься о скоротечности времени?
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