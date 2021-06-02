18 знаменитостей, которые решили немного освежить образ и сорвали джекпот

Некоторые звезды годами остаются верны одному образу и практически не меняют стрижки и цвет волос. К примеру, Зоуи Дешанель почти всегда предпочитает каштановые локоны ниже плеч и густую челку, а Гвинет Пэлтроу — длинные прямые волосы. Но другие селебрити обожают экспериментировать с прическами и готовы менять их хоть каждый месяц.