18 знаменитостей, которые решили немного освежить образ и сорвали джекпот
Некоторые звезды годами остаются верны одному образу и практически не меняют стрижки и цвет волос. К примеру, Зоуи Дешанель почти всегда предпочитает каштановые локоны ниже плеч и густую челку, а Гвинет Пэлтроу — длинные прямые волосы. Но другие селебрити обожают экспериментировать с прическами и готовы менять их хоть каждый месяц.
Мы в AdMe.ru любим отмечать изменения в стиле знаменитостей и брать некоторые их приемы себе на заметку. Ведь иногда удачная новая стрижка может здорово поднять настроение.
Шакира
Селена Гомес
Кайя Гербер
Холзи
Билли Айлиш
Хэлли Берри
Мадонна
Деми Ловато
Ана де Армас
Шарлиз Терон
Кэти Перри
Крисси Тайген
Леди Гага
Хилари Дафф
Кейт Бекинсейл
Кайли Дженнер
Дженнифер Лопес
Пенелопа Крус
2020
2021
А вы часто меняете прическу или предпочитаете не экспериментировать?
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