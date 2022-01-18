17 зарубежных звезд, которые так круто выглядят в вещах в славянском стиле, что хочется достать бабушкин платок

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Можно смело утверждать, что вещи в славянском стиле пользуются большой популярностью на Западе. Звезды то и дело появляются в свете софитов в нарядах дизайнеров, которые черпали вдохновение в старинных орнаментах и фасонах. А вездесущие папарацци порой умудряются сфотографировать наших любимых знаменитостей то в павловопосадском платке, то в шапке-ушанке.

Мы в AdMe.ru считаем, что западным звездам безумно идут образы с восточноевропейскими элементами. И не можем налюбоваться снимками с ними.

На презентации фильма «Робот по имени Чаппи» Сигурни Уивер накинула на плечи павловопосадский платок

Узоры на платье Ани Тейлор-Джой напоминают жостовскую роспись

Ким Бейсингер явилась на церемонию вручения премии «Оскар» в платье, на рукаве которого красовалось слово «любовь»

Дита фон Тиз выглядит неотразимо в вышиванке

Мы считаем, что Джареду Лето безумно идет шапка-ушанка

Орнелла Мути в очках, украшенных ручной вышивкой крестиком. Дизайнер — Ульяна Сергеенко

На показе Оскара де ла Ренты модель Кара Делевинь шествовала по подиуму в костюме а-ля боярыня

Милла Йовович не забывает о своих славянских корнях и с гордостью носит традиционный платок на шее

Эмилия Кларк на премьере фильма «До встречи с тобой» в платье из елецкого кружева от Ульяны Сергеенко

Французская актриса Мелани Тьерри позирует фотографам в наряде, который напоминает вышиванку

Ничто так не согревает голову в холодную пору, как меховая шапка-ушанка. Рианна явно не станет спорить с этим утверждением

Клаудия Шиффер полюбила носить платок. Она не раз появлялась на публике с одним и тем же изделием на шее

Сложно не признать, что Кире Найтли очень к лицу платье, узоры которого навевают ассоциации с традиционным платком

Сальма Хайек отдыхает в Италии в рубашке, которую украшает славянский орнамент

Хлоя Севиньи завязала платок под подбородком на манер babushka. Именно так в западных странах называют этот способ носки изделия

Джеки Чан в пиджаке с хохломой, который изготовила для него поклонница из Сочи

Наталия Орейро в своем клипе на песню «United by Love» предстала в кокошнике на голове