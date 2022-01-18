17 зарубежных звезд, которые так круто выглядят в вещах в славянском стиле, что хочется достать бабушкин платок
Можно смело утверждать, что вещи в славянском стиле пользуются большой популярностью на Западе. Звезды то и дело появляются в свете софитов в нарядах дизайнеров, которые черпали вдохновение в старинных орнаментах и фасонах. А вездесущие папарацци порой умудряются сфотографировать наших любимых знаменитостей то в павловопосадском платке, то в шапке-ушанке.
Мы в AdMe.ru считаем, что западным звездам безумно идут образы с восточноевропейскими элементами. И не можем налюбоваться снимками с ними.
На презентации фильма «Робот по имени Чаппи» Сигурни Уивер накинула на плечи павловопосадский платок
Узоры на платье Ани Тейлор-Джой напоминают жостовскую роспись
Ким Бейсингер явилась на церемонию вручения премии «Оскар» в платье, на рукаве которого красовалось слово «любовь»
Дита фон Тиз выглядит неотразимо в вышиванке
Мы считаем, что Джареду Лето безумно идет шапка-ушанка
Орнелла Мути в очках, украшенных ручной вышивкой крестиком. Дизайнер — Ульяна Сергеенко
На показе Оскара де ла Ренты модель Кара Делевинь шествовала по подиуму в костюме а-ля боярыня
Милла Йовович не забывает о своих славянских корнях и с гордостью носит традиционный платок на шее
Эмилия Кларк на премьере фильма «До встречи с тобой» в платье из елецкого кружева от Ульяны Сергеенко
Французская актриса Мелани Тьерри позирует фотографам в наряде, который напоминает вышиванку
Ничто так не согревает голову в холодную пору, как меховая шапка-ушанка. Рианна явно не станет спорить с этим утверждением
Клаудия Шиффер полюбила носить платок. Она не раз появлялась на публике с одним и тем же изделием на шее
Сложно не признать, что Кире Найтли очень к лицу платье, узоры которого навевают ассоциации с традиционным платком
Сальма Хайек отдыхает в Италии в рубашке, которую украшает славянский орнамент
Хлоя Севиньи завязала платок под подбородком на манер babushka. Именно так в западных странах называют этот способ носки изделия
Джеки Чан в пиджаке с хохломой, который изготовила для него поклонница из Сочи
Наталия Орейро в своем клипе на песню «United by Love» предстала в кокошнике на голове
Как думаете, кому из этих знаменитостей особенно идет образ в славянском стиле?
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