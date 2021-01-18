18 правил домашнего этикета, соблюдение которых выдает счастливых супругов с головой
Порой люди более учтивы с незнакомцами или коллегами, чем с собственными родственниками. Вероятно, это объяснимо тем фактом, что родня любит нас, несмотря на все недостатки, а тогда и скрывать их нечего. Как бы там ни было, порой грубое поведение близкого человека сильно ранит и нередко ведет к конфликтам.
Редакция AdMe.ru ратует за соблюдение правил этикета даже внутри семьи, поскольку это действительно может облегчить повседневную жизнь.
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За собой должен убирать каждый член семьи. Сваливать всю грязную работу на кого-то одного — плохое решение.
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При вступлении в брак приватность не отменяется, поэтому в закрытые двери нужно стучать, прежде чем войти. В особенности по утрам и вечерам, когда человек может переодеваться.
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Неприлично брать вещи без разрешения. Если вам вдруг отказали в просьбе, ее следует уважать. Копаться в шкафчиках мужа, жены или детей тоже не стоит: это подрывает доверие.
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Установите правила использования ванной комнаты, если она одна, а членов семьи много. Используйте комнату только по назначению. Поиграть в телефон или почитать книгу можно в любом другом месте. Чтобы упростить себе жизнь, повесьте зеркало еще в какой-нибудь комнате, и тогда для его использования не нужно будет занимать ванную.
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Использование гаджетов стоит обсудить особо. Договоритесь, когда вы можете сидеть в телефоне, а когда нет. Например, можно установить правило, запрещающее использование телефона перед сном, чтобы можно было уделить внимание друг другу.
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Если муж или жена просят вас отложить смартфон, сделайте это. Не говорите «секундочку!» — воспринимайте просьбу как комплимент: ваш возлюбленный или возлюбленная хотят проводить время с вами и только с вами.
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Если учите ребенка не пользоваться телефоном за обедом или где-то еще, сами следуйте этому правилу, иначе ничего не получится.
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Прежде чем в пылу ссоры сказать что-то неприятное, задумайтесь: сказали бы вы такое коллеге или знакомому? Если нет, промолчите.
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Никогда не ругайтесь в спальне. Спальня должна быть местом, где каждый чувствует себя в безопасности и может не ожидать подвоха. Это очень важно. В противном случае это место начнет ассоциироваться с конфликтами, из-за чего ссор станет еще больше.
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Не угрожайте разводом или разрывом отношений. Даже если человек не думал об этом, после ультиматума «если ты не перестанешь делать это, я уйду» у него поневоле появится такая мысль.
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Сравнивать партнера с бывшими, да еще не в его пользу, — одна из самых сильных обид, которые вообще можно нанести любимому человеку. Даже если потом вы помиритесь, забыть такие жестокие слова мало у кого получится.
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Не оценивайте отношения подарками. Ответить на претензии вроде «год назад ты подарил мне кольцо всего за ₽ 500» очень трудно. К тому же это мелочно и подло. Сосредотачивать внимание стоит на настоящем моменте, поскольку прошлое все равно никто исправить не может.
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Не стоит использовать обвинения, которые начинаются со слов «ты всегда» или «ты никогда». Это не соответствует истине, а потому звучит обидно.
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Научитесь отражать позитивные эмоции. Если ваш муж или жена спросили, как прошел ваш день, не забудьте и сами спросить их об этом. Если вам сделали комплимент, не ограничивайтесь простым «спасибо», но придумайте что-то приятное в ответ.
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При гостях важно, чтобы муж не уделял особого внимания жене. Смысл в том, чтобы другие женщины не чувствовали себя неловко, поскольку у супругов и так предостаточно времени, которое они могут уделить друг другу.
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По нормам этикета, свекровь, свекра, тещу и тестя нужно называть мамами и папами. Если для вас это трудно, обращаться стоит по имени и отчеству. Ни в коем случае не надо говорить просто «свекровь» и «теща».
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Семейные дела не должны обсуждаться вне семейного круга. Рассказывать друзьям о том, что партнер делает не так или какие он хранит секреты, неприлично. А публично (к примеру, в гостях, пусть даже у очень близких друзей) обсуждать свои ссоры и конфликты вообще недопустимо.
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На публике друг друга лучше называть по имени, а от домашних прозвищ воздержаться. То же правило работает, если вы в разговоре с кем-либо упоминаете супругу или супруга. Часто люди в таких случаях говорят просто «моя жена» и «мой муж». Это обезличивает вашу вторую половинку.
Какие правила есть в вашей семье? Все ли их соблюдают?