18 правил домашнего этикета, соблюдение которых выдает счастливых супругов с головой

Никогда не ругайтесь в спальне. Спальня должна быть местом, где каждый чувствует себя в безопасности и может не ожидать подвоха. Это очень важно. В противном случае это место начнет ассоциироваться с конфликтами, из-за чего ссор станет еще больше.

Не угрожайте разводом или разрывом отношений. Даже если человек не думал об этом, после ультиматума «если ты не перестанешь делать это, я уйду» у него поневоле появится такая мысль.

Сравнивать партнера с бывшими, да еще не в его пользу, — одна из самых сильных обид, которые вообще можно нанести любимому человеку. Даже если потом вы помиритесь, забыть такие жестокие слова мало у кого получится.

Не оценивайте отношения подарками. Ответить на претензии вроде «год назад ты подарил мне кольцо всего за ₽ 500» очень трудно. К тому же это мелочно и подло. Сосредотачивать внимание стоит на настоящем моменте, поскольку прошлое все равно никто исправить не может.

Не стоит использовать обвинения, которые начинаются со слов «ты всегда» или «ты никогда». Это не соответствует истине, а потому звучит обидно.