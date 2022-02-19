17 знаменитых див, которые и с макияжем, и без него выглядят словно древнегреческие богини

Говорят, что правильно подобранный макияж поднимает женщинам настроение и придает им уверенности в себе. Однако ученым удалось доказать обратное. В ходе эксперимента выяснилось, что, отказавшись от косметики, можно приобрести большее — эмоциональную стабильность и высокую самооценку.

AdMe.ru решил сравнить, как знаменитые красавицы выглядят с макияжем и без грамма косметики на лице. Мы считаем, что мейкап этим женщинам и не нужен, а в бонусе покажем, что даже с минимумом косметики и в банном халате можно быть звездой.

Адель

Роузи Хантингтон-Уайтли

Леди Гага

Кэти Перри

Наталья Водянова

Энн Хэтэуэй

Элизабет Мосс

Пэрис Хилтон

Кристен Белл

Дрю Бэрримор

Ева Лонгория

Тайра Бэнкс

Гвинет Пэлтроу

Дженнифер Энистон

Сальма Хайек

Джулианна Мур

Шэрон Стоун

Бонус: звезда остается звездой даже в халате и почти без косметики, Джей Ло — лучшее тому доказательство