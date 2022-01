17 звезд, которые не побоялись сменить привычное амплуа и засветились в музыкальных клипах

Музыкальные клипы можно назвать киношедеврами в миниатюре. Ведь порой зрители наслаждаются не только яркой картинкой, иллюстрирующей любимую мелодию, но и трогательным сюжетом. Иногда в кадрах видеоролика даже появляются именитые актеры и актрисы.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда звезды кино или подиума оказались на первом плане в крутейших музыкальных клипах.

Эмма Уотсон

Звезда «Гарри Поттера» в 2010 году появилась в клипе британской рок-группы One Night Only на песню «Say You Don’t Want It». По сюжету ролика у ее героини завязывается знакомство с солистом.

Мила Кунис

Актриса стала героиней музыкального видеоролика на композицию «Jaded» культовой группы Aerosmith, снятого в 2001 году. Ее персонаж потерял связь с реальностью и не испытывает никаких эмоций.

Роберт Дауни — младший

Когда снимался ролик на песню Элтона Джона «I Want Love» в 2001 году, сам певец отдыхал во Франции. Он решил, что его голосом в кадре «споет» Роберт Дауни — младший, синхронно шевеля губами под композицию.

Эван Рейчел Вуд

Актриса сыграла девушку, которую война разлучает с возлюбленным, в клипе группы Green Day на песню «Wake Me Up When September Ends». Ролик вышел в 2005 году.

Алисса Милано

Звезда сериала «Зачарованные» появилась в ролике американской рок-группы Blink-182 в 1998 году. Она сыграла школьницу, чья привлекательность сводит с ума рокеров.

Дэниел Рэдклифф

В 2016 году актер снялся в клипе группы Slow Club на композицию «Beginners». Дэниел бродит по заброшенному заведению и шевелит губами под песню, из-за чего создается впечатление, что он поет женским голосом.

Ким Бейсингер

В 1993 году актриса стала главной героиней музыкального ролика группы Tom Petty and the Heartbreakers на песню «Mary Jane’s Last Dance». Сюжет клипа довольно необычен: патологоанатом собирает пациентку в последний путь.

Энн Хэтэуэй

В клипе Дженни Льюис на композицию «Just One of the Guys» 2014 года можно увидеть Энн Хэтэуэй в мужском образе и с усами. В ролике также снялись Бри Ларсон и Кристен Стюарт.

Джейк Джилленхол

Героиня музыкального видео группы Vampire Weekend на песню «Giving Up the Gun» играет в теннис с разными партнерами. В какой-то момент среди них появляется актер Джейк Джилленхол. Клип вышел в 2010 году.

Карла Гуджино

Композиция «Always» группы Bon Jovi в 1994 году была международным хитом. Сюжет клипа показывает зрителям историю о неверности и ревности. Главной героиней ролика стала Карла Гуджино, звезда франшизы «Дети шпионов», а ее соперницей — Кери Расселл.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл танцевала в паре с Майклом Джексоном посреди пустыни в его клипе на песню «In the Closet». Ролик вышел в 1992 году.

Алан Рикман

В 2000 году британский актер предстал в роли объекта романтического интереса солистки группы Texas в ролике на композицию «In Demand».

Вайнона Райдер

В довольно непривычном образе можно увидеть Вайнону Райдер в клипе группы The Killers на песню «Here with Me», снятом в 2012 году. В финальных кадрах ролика манекен с лицом актрисы оживает.

Тильда Суинтон

В 2013 году легендарный певец Дэвид Боуи выпустил клип на композицию «The Stars». В нем снялась Тильда Суинтон. Она сыграла жену самого Дэвида Боуи.

Жан-Клод Ван Дамм

Актер станцевал страстное танго в клипе Боба Синклера на песню «Kiss My Eyes». Ролик вышел в 2003 году.

Натали Дормер

Клип с участием актрисы увидел свет в 2015 году. Героиня Натали Дормер посещает клуб, в котором выступает певец Хозиер, и под звуки песни «Someone New» пускается во все тяжкие.

Кирстен Данст

В клипе группы Savage Garden на композицию «I Knew I Loved You» засветилась Кирстен Данст. Ее героиню в метро встречает солист группы и влюбляется.