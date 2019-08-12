17 знаменитых событий, которые стали первыми в своем роде

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В мировой истории все когда-то случается в первый раз. Мы говорим не только об изобретении компьютера, но и о первом селфи, первой рождественской елке в Рокфеллеровском центре, первых правах на управление мотоциклом, выданных женщине. Когда-нибудь наши правнуки посмотрят на фото адронного коллайдера или первого 3D-принтера и подумают, как давно это было. AdMe.ru решил сегодня вспомнить 17 эпизодов, которые дали начало чему-то новому в нашей истории, а в последнем пункте вас ждет жемчужина нашей коллекции.

Первая «Тесла», 2008

«Тесла-Родстер», которая также называется Dark Star, — первый электромобиль, выпущенный компанией Tesla Motors. Производство остановилось в 2012-м, но его обещали возобновить к 2020 году.

Ночная терраса кафе, 1888

В этой работе Ван Гог впервые изобразил звездное небо. Кафе с картины существует на самом деле и находится на площади Форума в Арле.

Первое искусственное сердце, 2001

Компания AbioCor разработала первое полностью искусственное сердце. Его функционирование обеспечивает внешний аккумулятор, который можно подзаряжать. Во время клинических испытаний сердце было имплантировано 14 пациентам, но в 2015-м компания отказалась от этого проекта.

Первый мобильник, 1973

Этот прибор весил более 1 кг, держал заряд всего полчаса, а полностью заряжался за 10 часов. В тот день, когда Мартин Купер изобрел первый в мире мобильный телефон, он позвонил своим конкурентам и сказал им, что разговаривает с ними по мобильнику.

Первое селфи, 1839

Роберт Корнелиус улучшил технологию Луи Дагера и в результате получил эту фотографию, которая стала не только первым селфи, но и первым фотопортретом человека в истории.

Первая цветная фотография, 1861

Первую цветную фотографию сделал Джеймс Максвелл во время своих экспериментов в области трехцветных технологий. На фото изображена тартановая лента.

Первая фотография молнии, 1882

Этот природный феномен был впервые запечатлен Уильямом Дженнингсом, который хотел выяснить, на самом ли деле молния имеет форму зигзага.

Первый автомобиль Генри Форда, 1896

Первый автомобиль, спроектированный Генри Фордом в собственном гараже, назывался Ford Quadricycle. Он работал на бензине и ездил на 4 велосипедных покрышках. Окрыленный этим успехом, в 1903 году Генри Форд решает создать Ford Motor Company.

Энни Эдсон Тейлор, 1901

Энни Эдсон Тейлор подалась в искатели приключений, пытаясь заработать денег. Ее целью было спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду, и она в этом преуспела. Энни было 63 года, когда она стала первым человеком, который смог это сделать.

Первая рождественская елка в Рокфеллеровском центре, 1931

Впервые елку нарядили на Рождество в Рокфеллеровском центре в 1931 году. Она была украшена консервными банками, игрушками и клюквой. С 1933-го это стало традицией, теперь елку ставят каждый год в начале декабря.

Салли Халтерман, 1937

Салли стала первой женщиной в Вашингтоне, которой выдали права на управление мотоциклом. Ей говорили, что она слишком юна — и она в самом деле была очень молода. Но Салли боролась за свои права и наконец получила водительское удостоверение.

Первая неоновая вывеска в Лас-Вегасе, 1941

Первую неоновую вывеску в Лас-Вегасе установили на казино «Эль Ранчо».

Первое появление в бикини на публике, 1946

Новомодный купальник был назван в честь атолла Бикини, где 4 днями ранее США провели ядерные испытания. Создателем современного бикини считается парижский модельер Луи Реар. Бикини было представлено публике 5 июля 1946 года танцовщицей из Казино де Пари Мишлен Бернардини.

Первый McDonald’s, 1948

Ресторан находится в Сан-Бернардино. Изначально Ричард и Морис Макдоналды предлагали посетителям барбекю, но после того, как заново открыли свое заведение, начали продавать чипсы, картошку фри, апельсиновый сок, гамбургеры и колу. Теперь на этом месте можно найти не только ресторан, но и музей с сувенирным магазином.

Первый робот, 1957

Этого робота ростом 2,5 м с панелью управления назвали Cygan. Он рекламировался как универсальный робот, которого можно было использовать, например, во время экспериментов с ядовитыми или взрывоопасными веществами, а также в качестве помощника по дому.

«Спутник-1», 1957

СССР вывел на орбиту первый спутник.

Первый компьютер Apple, 1976

Это первый компьютер, разработанный Стивом Возняком и представленный публике Стивом Джобсом. Покупатель нашелся только один: Пол Террелл. На следующий день Джобс босиком пришел в The Byte Shop (компьютерный магазин Террелла) и заключил первую сделку в истории Apple.

Какое из представленных первых событий показалось вам самым значимым? Возможно, у вас есть другие примеры? Не стесняйтесь рассказать о них нам и другим читателям.