17 знаменитостей, которые за шутками в карман не лезут
Знаменитости — это не всегда люди, чья жизнь остается для остальных скрытой за семью замками. Очень часто они любят пошутить, выложить прикольное селфи в инстаграм и от души повеселиться с друзьями.
Мы в AdMe.ru прониклись еще большей симпатией к звездам, которые не стесняются шутить в интернете, и делимся самыми запоминающимися перлами.
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А вы верите в то, что даже будучи всемирно известной звездой, можно не растерять безбашенности и чувства юмора?
Фото на превью emilia_clarke / Instagram