17 знаменитостей, которые за шутками в карман не лезут

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Знаменитости — это не всегда люди, чья жизнь остается для остальных скрытой за семью замками. Очень часто они любят пошутить, выложить прикольное селфи в инстаграм и от души повеселиться с друзьями.

Мы в AdMe.ru прониклись еще большей симпатией к звездам, которые не стесняются шутить в интернете, и делимся самыми запоминающимися перлами.

Когда люди говорят «Ты не выглядишь на 50», часть тебя верит в это... пока ты не увидишь себя спящим

Реакция Хэлли Берри на поцелуй с Хью Джекманом

Кто-то поставил лицо Уилла Смита вместо лица Карди Би, и актер даже выложил этот шуточный ролик в свой инстаграм

Софи Тернер не дает актерам «Игры престолов» расслабиться даже за кадром

Но и сама не боится выкладывать закулисные фото. Например, как она уснула в перерыве между съемками сериала

Однако не только она любит подурачиться на съемках

Когда приходится не только сниматься в серии, но и смотреть ее

Коул Спраус фотографирует фанатов, которые пытаются сфотографировать его. Для снимков он даже создал отдельный аккаунт в инстаграме

На вручении Kids’ Choice Awards от телеканала Nickelodeon всех знаменитостей обливают зеленой слизью, когда те произносят речь. Крис Прэтт прочувствовал эту традицию на себе

Непревзойденный Роберт Дауни — младший

Кортни Кокс тестирует новые фильтры от Snapchat

Лиза Кудроу тоже не упускает возможности попробовать новомодные фильтры

«Эта лошадь буквально укусила меня за грудь!»

А Шарлиз Терон поделилась таким же неприятным моментом, но с участием щенка

Джулия Робертс не стесняется делиться своими страхами

Уилл Смит берет от своего отпуска максимум

Когда раскрыл очередное дело, с которым мучился весь Скотленд-Ярд, и в сотый раз подколол Андерсона за то, какой он профан

А вы верите в то, что даже будучи всемирно известной звездой, можно не растерять безбашенности и чувства юмора?