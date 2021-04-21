17 сравнений крупным планом, которые наглядно покажут, как с годами меняются лица знаменитостей
Ни для кого из нас время не проходит бесследно. Каждая морщинка, складочка на лице — это его отпечаток, связанный с самыми разными событиями, улыбками и разочарованиями. Справедливо это и для звезд, ведь они такие же люди, как и мы. С годами кто-то из них меняется меньше, кто-то — больше. Но главное не это, а то, что мы все так же продолжаем пристально следить за их жизнью и творчеством.
Мы в AdMe.ru считаем, что меняться со временем абсолютно нормально. И как бы ни выглядели наши звездные любимчики еще через 10 лет, мы по-прежнему будем оставаться их преданными поклонниками.
Наталья Водянова
Бритни Спирс
Лиам Хемсворт
Анна Кендрик
Миранда Керр
Сальма Хайек
Пенелопа Крус
Белла Торн
Патрик Демпси
Кеша
Шакира
Леди Гага
Криштиану Роналду
Хайди Клум
Тейлор Лотнер
Серена Уильямс
Эмилия Кларк
Как вам кажется, кто из звезд практически не изменился?
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