17 сравнений крупным планом, которые наглядно покажут, как с годами меняются лица знаменитостей

Ни для кого из нас время не проходит бесследно. Каждая морщинка, складочка на лице — это его отпечаток, связанный с самыми разными событиями, улыбками и разочарованиями. Справедливо это и для звезд, ведь они такие же люди, как и мы. С годами кто-то из них меняется меньше, кто-то — больше. Но главное не это, а то, что мы все так же продолжаем пристально следить за их жизнью и творчеством.