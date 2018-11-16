17 слов и выражений, которые мы употребляем, не задумываясь над их истинным значением

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В языке каждого народа есть фразы, которые иностранцам понять очень сложно. Но и сами местные жители не всегда могут объяснить значение того или иного фразеологизма, потому что смысл, изначально заложенный в простую фразу, по прошествии лет меняется на диаметрально противоположный. А многие слова уходят из употребления и остаются только в устойчивых выражениях.

AdMe.ru раскроет смысл популярных идиом и расскажет, почему некоторые безобидные на первый взгляд фразы наши предки старались произносить как можно реже.

1. «Кошмар»

Чтобы обозначить что-то ужасное, тягостное или неприятное, мы часто восклицаем: «Кошмар!» Но первое и основное значение этого слова ‒ «тяжелый и беспокойный сон, сопровождаемый страшными сновидениями». Слово имеет французское происхождение от caucher — «давить» и mare — «ночное привидение» В европейской мифологии, как и в славянской, мара ‒ это злой дух, садящийся по ночам на грудь. А лишний раз упоминать злых духов в древности считалось опасным, и наши предки слово «кошмар» произносили шепотом, опасаясь, что ночное чудовище услышит, что его зовут, и явится средь бела дня.

2. «Стерва»

Это одно из слов, значение которого меняется у нас на глазах. Еще несколько десятков лет назад стервой называли сварливую и склочную тетку, а сегодня это женщина с твердым характером, которая для достижения цели ничем не гнушается. И уже почти никто не оскорбится, услышав в свой адрес это слово. А ведь первоначальное его значение ‒ «труп околевшего животного, падаль». Это было очень обидное ругательство.

3. «Закадычный друг»

Еще в XIX веке выражение «залить за кадык» означало «выпить, напиться». Поэтому друг по застолью, с которым можно было выпить, назывался закадычным. То есть к этому слову ближе значение «собутыльник», чем «близкий друг, товарищ».

4. «Злачное место»

Еще одно выражение, которое с веками утратило свое положительное значение. Теперь злачное место ‒ это увеселительное заведение самой низкой пробы, место, где происходит что-то нехорошее, аморальное. А когда-то эта фраза имела другое значение: «рай, место, богатое злаками, изобильное». Значение изменилось то ли из-за того, что злаками богаты и питейные заведения, то ли из-за того, что для многих питейные заведения и были раем.

5. «Пацан»

Еще один жаргонизм, который укрепился в повседневной речи с безобидным значением, равнозначным словам «мальчишка», «паренек». Но его происхождение довольно сомнительное. Некоторые специалисты считают, что слово произошло от южнорусского пренебрежительного обозначения подростка как «поросенок». А кличем «пац-пац» в некоторых регионах приманивают свиней, поэтому «пацан» ‒ это «мальчик-свинопас». Другие версии происхождения этого слова еще менее привлекательны.

6. «Обалдеть!», «С ума сойти!», «Я поражен!»

Чтобы выразить восхищение, удивление или негодование, мы восклицаем одну из этих фраз. А несколько веков назад никто из наших предков не решился бы произнести ничего подобного. «С ума сойти» воспринималось лишь как пожелание лишиться рассудка, поэтому такое пожелание, адресованное себе, уже посчитали бы признаком безумия. «Я поражен» — это публичное признание своего поражения, что считалось позором. А «обалдеть» имело значение «одуреть, потерять всякое соображение», ведь это производное от слова «балда» ‒ «дурак, бестолковый человек».

7. «Меня бесит»

«Мне не нравится», «меня раздражает» или «мне надоело» чаще всего заменяется фразой «меня бесит». Изначальное значение слова «беситься» ‒ «быть одержимым бесом». И, пожалуй, еще 200 лет назад мало кто решился бы похвастаться тем, что в него вселились бесы.

8. «Ешкин кот»

На первый взгляд, это совершенно безобидная фраза, которой выражается досада или удивление. Но на самом деле это один из эвфемизмов, призванный заменить нецензурное слово. Впрочем, существует и более красивая версия, что это выражение пришло из славянской мифологии и ешкин кот — это питомец Бабы-яги, а так как он, как и его хозяйка, злой и отрицательный персонаж, вспоминают его в момент негодования.

9. «Места не столь отдаленные»

Популярное сегодня ироническое обозначение тюрьмы еще в начале XX века было строгим официальным термином. Это один из видов ссылки каторжан: тяжелый вид наказания ‒ ссылка в «отдаленные места Сибири», более мягкий — в «не столь отдаленные места Сибири».

10. «Ура!»

Это слово вошло в повседневную жизнь как восторженный крик одобрения и радости. Но на самом деле это боевой клич, представленный едва ли не в каждом языке. Смысловое его значение — «бей, рази».

11. «Гол как сокол»

Это выражение применимо к крайней степени нищеты. Но птица сокол не имеет к фразеологизму никакого отношения. СокОл, в данном случае, ‒ это тяжелое бревно, обитое железом, или брус, сделанный из чугуна, ‒ таран, которым пробивали стены. А гол он потому, что совершенно гладкий.

12. «Все трын-трава»

Эту фразу произносят, когда хотят показать свое безразличное, равнодушное отношение к чему-либо. И хотя не все знают, что загадочная трын-трава — всего лишь сорняк, трава, растущая под забором, первоначальное значение со временем не изменилось: «такой же пустяк, как подзаборная трава».

13. «Скатертью дорожка»

Это выражение знает каждый, но если сегодня употреблять его в первоначальном значении, то можно оскорбить того, кому будет адресована фраза. «Скатертью дорога» уже несколько веков не воспринимается как пожелание счастливого пути, хорошей дороги, гладкой и ровной, словно скатерть. Сегодня это пожелание недругу уйти поскорее и никогда не возвращаться.

14. «Типун тебе на язык»

Ни у кого не вызывает сомнений, что это пожелание недоброе, но на самом деле это вовсе не проклятье. В древности считалось, что когда человек лжет, то у него на языке появляется уплотнение, язвочка. Подобное уплотнение называлось типун. Этой фразой обличали лгуна. «Типун тебе на язык» означает «ты лжешь, и это очевидно».

15. «Зарубить на носу»

Это словосочетание с годами значение не поменяло: «запомнить накрепко», но фраза приобрела несколько зловещее звучание, так как предлагает памятную отметку сделать на собственном лице. На самом же деле первоначально подразумевался деревянный нос ‒ специальная дощечка для заметок и записей, которую повсюду носили с собой как своеобразный блокнот.

16. «Дойти до ручки»

«Дойти до ручки» ‒ «опуститься, оказаться в отчаянном положении». Но происхождение этого фразеологизма не несет такой степени трагизма, как его значение. Ручка ‒ это всего лишь часть сдобного или перстного калача, выпекаемого в форме замка с дужкой. Есть у такого калача было принято только верхнюю часть, а ручку, за которую держались, выкидывали либо отдавали собакам. А если человек не брезговал съесть эту ручку, считалось, что он признал себя нищим.

17. «Чувак»

Забавное слово, которое многие используют применительно к хорошим приятелям, — жаргонизм. В СССР оно было очень популярно среди стиляг и расшифровывалось как «человек, уважающий высокую американскую культуру». Но этимологические споры о происхождении этого слова ведутся до сих пор, история его сомнительна. К примеру, одно из его значений — «кастрированный баран» или «кастрированный верблюд».

Происхождение какого слова или фразеологизма удивило вас больше всего?