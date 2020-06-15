17 привычных нам продуктов, которые иностранцы едят совсем по-другому

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Вы когда-нибудь пробовали огурцы с медом, теплый глазированный сырок или соленые чипсы в шоколадной глазури? Оказывается, в разных странах есть свои странные способы есть или готовить привычные нам продукты. Тем не менее часто такие нестандартные сочетания становятся настоящей находкой для гурманов и тех, кто не боится экспериментов.

Стоит признаться, что нас в AdMe.ru заинтересовали сразу несколько оригинальных блюд и напитков из этого списка. Надеемся, что и вы подберете для себя что-то по вкусу.

17. Глазированный сырок, подогретый в микроволновке

Все началось с того, что пользователь твиттера из Японии опубликовал фотографию творожного сырка и признался, что его вкус восхитителен. Правда, перед тем как его съесть, он подогрел лакомство в микроволновке в течение 10 секунд. Вот как он описал свои эмоции: «В магазине Kaldi продается премиальный сырок, покрытый глазурью из темного шоколада, и это греховное удовольствие. Это в прямом смысле творог, покрытый шоколадом... Мне сложно точно описать вкус, но это опасное сочетание <...>. Он восхитителен в теплом виде. У меня не хватило терпения, так что я подогрел его <...>».

16. Тост со сгущенным молоком и беконом

Хлеб опускают в яично-молочную смесь, поджаривают, смазывают сливочным маслом, посыпают сахарной пудрой, поливают сгущенным молоком, добавляют специи и накрывают ломтиком жареного бекона.

15. Свежие помидоры с сахаром

В Китае считают, что добавление сахара делает природную сладость зрелого томата еще более выраженной.

14. Расплавленный Choco Pie со сметаной

Это одно из популярных лакомств в Южной Корее, где десерт в теплом виде едят со сливками или нежирной сметаной.

13. Картофель фри с мягким мороженым

Кафе быстрого питания Wendy’s одним из первых начало продвигать такое сочетание: хрустящий соленый горячий картофель и мягкое мороженое или густой молочный коктейль в качестве соуса.

12. Коктейль из печенья

«Плазмашейк» — это коктейль на основе молока, мороженого и большого количества перемолотого печенья Plazma. Он настолько густой, что к нему вместе с толстой трубочкой всегда подают ложку. Очень популярен в Сербии.

11. Жареный виноград

В таком виде он часто выступает как часть гарнира или салата в Индии и странах Средиземноморья.

10. Огурцы с медом

Закуска, популярная в странах Прибалтики, Беларуси, Украине и Финляндии: свежие или малосольные огурцы, обычно очищенные от кожуры, политые медом.

9. Масло, жаренное в кляре

Считается, что жареное масло готовили еще в XVII веке и подавали с устрицами. Сегодня рецепт чуть изменился: кусочек масла макают в кляр или обваливают в панировочных сухарях, а затем опускают в горячее масло на несколько секунд. Готовое блюдо поливают сладкой глазурью.

8. Кофе с розмарином

Фильтрованный кофе заваривают с веточкой розмарина, который придает напитку непривычный освежающий вкус.

7. Шоколадный батончик, жаренный в раскаленном масле

Это лакомство появилось в закусочных Шотландии во 2-й половине XX века и упоминается в фильм «Грязь»: шоколадный батончик следует охладить, затем обмакнуть в кляр и прожарить, окунув в горячее масло. Другие версии этого десерта — жареные Snickers, Twix, Bounty.

6. Мороженое в виде макарон с томатным соусом и тертым сыром

Десерт придумал кондитер итальянского происхождения, открывший свое кафе в Германии: ванильное мороженое подходящей структуры и цвета он пропускал через специальный пресс, придавая ему форму макарон. Для имитации томатного соуса и пармезана использовал клубничное пюре и белый тертый шоколад.

5. Запеканка из картофеля с маршмеллоу

Впервые похожее блюдо упоминается в кулинарной книге 1917 года. В рецепте указан батат — сладкий картофель, который прекрасно сочетается с растопленными маршмеллоу, орешками и лимоном, в результате чего получается кисло-сладкий питательный десерт.

4. Торт из огурцов

Идея готовить огуречные торты и пироги принадлежит индийской кухне. Сегодня этот легкий и освежающий летний десерт постепенно набирает популярность во всем мире.

3. Сладкое варенье из острых перцев

На Балканах, где перец растет и широко используется в кулинарии, подобным вареньем сложно кого-то удивить, но дополнительную известность оно приобрело благодаря передачам Джейми Оливера. Острый и сладкий, этот соус прекрасно дополняет блюда из мяса, картофеля и риса.

2. Чипсы с шоколадом

Этот снек впервые появился в 1985 году в городе Чикаго. Оказывается, соленые хрустящие чипсы неплохо сочетаются с растопленным горьким или молочным шоколадом.

1. Соленый апельсин

В некоторых тропических странах с помощью этого приема готовят легкую закуску для утоления жажды: соль, попадая на мякоть фрукта, делает его на вкус более сочным. Солить можно не только апельсин и грейпфрут, но еще ананас, арбуз, зеленые яблоки и даже клубничное пюре.

Среди ваших знакомых есть люди, которые по той или иной причине как-то странно едят привычные вам блюда или продукты?