17 привычных нам продуктов, которые иностранцы едят совсем по-другому
Вы когда-нибудь пробовали огурцы с медом, теплый глазированный сырок или соленые чипсы в шоколадной глазури? Оказывается, в разных странах есть свои странные способы есть или готовить привычные нам продукты. Тем не менее часто такие нестандартные сочетания становятся настоящей находкой для гурманов и тех, кто не боится экспериментов.
Стоит признаться, что нас в AdMe.ru заинтересовали сразу несколько оригинальных блюд и напитков из этого списка. Надеемся, что и вы подберете для себя что-то по вкусу.
17. Глазированный сырок, подогретый в микроволновке
Все началось с того, что пользователь твиттера из Японии опубликовал фотографию творожного сырка и признался, что его вкус восхитителен. Правда, перед тем как его съесть, он подогрел лакомство в микроволновке в течение 10 секунд.
Вот как он описал свои эмоции: «В магазине Kaldi продается премиальный сырок, покрытый глазурью из темного шоколада, и это греховное удовольствие. Это в прямом смысле творог, покрытый шоколадом... Мне сложно точно описать вкус, но это опасное сочетание <...>. Он восхитителен в теплом виде. У меня не хватило терпения, так что я подогрел его <...>».
16. Тост со сгущенным молоком и беконом
Хлеб опускают в яично-молочную смесь, поджаривают, смазывают сливочным маслом, посыпают сахарной пудрой, поливают сгущенным молоком, добавляют специи и накрывают ломтиком жареного бекона.
15. Свежие помидоры с сахаром
В Китае считают, что добавление сахара делает природную сладость зрелого томата еще более выраженной.
14. Расплавленный Choco Pie со сметаной
Это одно из популярных лакомств в Южной Корее, где десерт в теплом виде едят со сливками или нежирной сметаной.
13. Картофель фри с мягким мороженым
Кафе быстрого питания Wendy’s одним из первых начало продвигать такое сочетание: хрустящий соленый горячий картофель и мягкое мороженое или густой молочный коктейль в качестве соуса.
12. Коктейль из печенья
«Плазмашейк» — это коктейль на основе молока, мороженого и большого количества перемолотого печенья Plazma. Он настолько густой, что к нему вместе с толстой трубочкой всегда подают ложку. Очень популярен в Сербии.
11. Жареный виноград
В таком виде он часто выступает как часть гарнира или салата в Индии и странах Средиземноморья.
10. Огурцы с медом
Закуска, популярная в странах Прибалтики, Беларуси, Украине и Финляндии: свежие или малосольные огурцы, обычно очищенные от кожуры, политые медом.
9. Масло, жаренное в кляре
Считается, что жареное масло готовили еще в XVII веке и подавали с устрицами. Сегодня рецепт чуть изменился: кусочек масла макают в кляр или обваливают в панировочных сухарях, а затем опускают в горячее масло на несколько секунд. Готовое блюдо поливают сладкой глазурью.
8. Кофе с розмарином
Фильтрованный кофе заваривают с веточкой розмарина, который придает напитку непривычный освежающий вкус.
7. Шоколадный батончик, жаренный в раскаленном масле
Это лакомство появилось в закусочных Шотландии во 2-й половине XX века и упоминается в фильм «Грязь»: шоколадный батончик следует охладить, затем обмакнуть в кляр и прожарить, окунув в горячее масло. Другие версии этого десерта — жареные Snickers, Twix, Bounty.
6. Мороженое в виде макарон с томатным соусом и тертым сыром
Десерт придумал кондитер итальянского происхождения, открывший свое кафе в Германии: ванильное мороженое подходящей структуры и цвета он пропускал через специальный пресс, придавая ему форму макарон. Для имитации томатного соуса и пармезана использовал клубничное пюре и белый тертый шоколад.
5. Запеканка из картофеля с маршмеллоу
Впервые похожее блюдо упоминается в кулинарной книге 1917 года. В рецепте указан батат — сладкий картофель, который прекрасно сочетается с растопленными маршмеллоу, орешками и лимоном, в результате чего получается кисло-сладкий питательный десерт.
4. Торт из огурцов
Идея готовить огуречные торты и пироги принадлежит индийской кухне. Сегодня этот легкий и освежающий летний десерт постепенно набирает популярность во всем мире.
3. Сладкое варенье из острых перцев
На Балканах, где перец растет и широко используется в кулинарии, подобным вареньем сложно кого-то удивить, но дополнительную известность оно приобрело благодаря передачам Джейми Оливера. Острый и сладкий, этот соус прекрасно дополняет блюда из мяса, картофеля и риса.
2. Чипсы с шоколадом
Этот снек впервые появился в 1985 году в городе Чикаго. Оказывается, соленые хрустящие чипсы неплохо сочетаются с растопленным горьким или молочным шоколадом.
1. Соленый апельсин
В некоторых тропических странах с помощью этого приема готовят легкую закуску для утоления жажды: соль, попадая на мякоть фрукта, делает его на вкус более сочным. Солить можно не только апельсин и грейпфрут, но еще ананас, арбуз, зеленые яблоки и даже клубничное пюре.
Среди ваших знакомых есть люди, которые по той или иной причине как-то странно едят привычные вам блюда или продукты?
Фото на превью okomesuki_3 / twitter