Как выглядят 17 культовых актрис прошлого века и их нынешние коллеги в одном возрасте

Вряд ли мы когда-нибудь перестанем пересматривать советские фильмы и восхищаться актрисами, которые воплотили на экране наших любимых персонажей. Но хотя мы знаем их реплики почти наизусть, о самих знаменитостях нам известно не так много. А ведь, например, Екатерина Савинова в ленте «Приходите завтра» убедительно сыграла студентку, когда ей было 35 лет.