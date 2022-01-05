Как выглядят 17 культовых актрис прошлого века и их нынешние коллеги в одном возрасте
Вряд ли мы когда-нибудь перестанем пересматривать советские фильмы и восхищаться актрисами, которые воплотили на экране наших любимых персонажей. Но хотя мы знаем их реплики почти наизусть, о самих знаменитостях нам известно не так много. А ведь, например, Екатерина Савинова в ленте «Приходите завтра» убедительно сыграла студентку, когда ей было 35 лет.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, и мы решили узнать, сколько лет было знаменитым актрисам, когда они снимались в своих культовых ролях. И заодно сравнили, как их нынешние коллеги выглядят в этом же возрасте.
Нонна Мордюкова и Екатерина Климова, 43 года
Лия Ахеджакова и Екатерина Волкова, 39 лет
Барбара Брыльска и Оксана Акиньшина, 34 года
Анастасия Вертинская и Мария Горбань, 34 года
Людмила Гурченко и Дарья Повереннова, 49 лет
Надежда Румянцева и Агата Муцениеце, 32 года
Екатерина Савинова и Анастасия Задорожная, 35 лет
Наталья Варлей и Паулина Андреева, 32 года
Нина Русланова и Анна Хилькевич, 34 года
Нина Дорошина и Александра Бортич, 27 лет
Светлана Немоляева и Елена Подкаминская, 42 года
Елена Цыплакова и Анфиса Черных, 25 лет
Наталья Фатеева и Ксения Лукьянчикова, 28 лет
Татьяна Доронина и Анна Чиповская, 34 года
Валентина Малявина и Валентина Ляпина, 18 лет
Янина Лисовская и Мила Сивацкая, 23 года
Ирина Муравьева и Екатерина Шпица, 36 лет
А вам больше нравятся советские фильмы или же современные?
Фото на превью Бриллиантовая рука / Мосфильм, klimovagram / Instagram
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