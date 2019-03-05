17 фото, каждое из которых может стать для вас небольшим открытием

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Чем глубже, обширнее познания человека, чем он эрудированнее и образованнее, тем лучше он понимает, что ровным счетом ничего не знает. Так уж устроен этот мир! Но в этом, бесспорно, есть и свои плюсы: каждый новый день может принести каждому из нас столько нового, что язык не повернется сказать, что он был прожит зря. Интересные открытия поджидают нас буквально на каждом шагу и почти на каждом фото.

AdMe.ru прошерстил интернет в поисках 18 кадров, которые расскажут вам чуточку больше об устройстве окружающего нас мира.

1. Куры породы аям чемани черные не только снаружи, но и внутри: их кости и внутренние органы тоже черные

2. Осколочная граната в разрезе

3. Гигантская жеода аметиста

4. Растение, которое долгое время простояло на полке рядом с Wi-Fi-роутером

5. Памятник воображаемой («воздушной») гитаре Курта Кобейна

6. Чрезвычайно редкий набор ножей XVI века, на которых выгравированы ноты, позволяющие гостям спеть в конце трапезы

7. «Горнолыжный курорт, на котором я отдыхаю, находится настолько высоко, что пачки чипсов здесь вздуваются из-за давления»

8. Как выглядит ухо ворона

9. Этот 400-летний бонсай пережил бомбардировку Хиросимы

10. Астронавт Чарльз Дьюк во время пребывания на Луне в 1972 году оставил на спутнике Земли фотографию своей семьи

11. Заброшенный советский реактивный поезд

12. «Фейерверк» из кипятка на морозе

13. Старый контейнер из-под пленки Kodak

14. «Вы можете увидеть разницу между водой из-под крана и газированной водой, которую я налил сверху»

15. «В моем городе празднуется своеобразный ежегодный карнавал, во время которого мы наряжаем нашу церковь в одежду»

16. Майя не лиса. Она помесь померанского шпица и хаски

17. «Часть моего черепа была временно удалена»

Бонус

Что из вышеперечисленного показалось вам наиболее занимательным?