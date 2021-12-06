16 знаменитых мужчин, которые не то что на красную дорожку — в магазин за хлебом одеваются с иголочки
Когда папарацци фотографируют известных людей на улицах города, те вполне могут оказаться одеты так, что в них ни за что с первого взгляда не признаешь звезду. Выйти по делам в растянутой футболке и шортах вполне нормально, даже если вы знаменитость. Но только не для героев нашей статьи. Они одеваются с иголочки, отправляясь и на прогулку с детьми, и в аэропорт, и на свидание с девушкой. У каждого из них свой стиль, и в этом их шарм.
AdMe.ru намеренно не включил в эту статью Дэвида Бекхэма. Ни для кого не секрет, что он признанная икона стиля. Но сегодня мы припасли для вас фото других известных, но не менее шикарно выглядящих мужчин на красных дорожках и в обычной жизни.
Райан Рейнольдс
Дэниел Крейг
Стинг
Роберт Дауни — младший
Эдди Редмэйн
Джефф Голдблюм
Рами Малек
Люк Эванс
Джастин Теру
Нил Патрик Харрис
Билл Скарсгард
Николас Кейдж
Патрик Демпси
Пирс Броснан
Аарон Пол
Джастин Тимберлейк
Как вам кажется, кто в обычной жизни выглядит круче всего?
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