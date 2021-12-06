16 знаменитых мужчин, которые не то что на красную дорожку — в магазин за хлебом одеваются с иголочки

Когда папарацци фотографируют известных людей на улицах города, те вполне могут оказаться одеты так, что в них ни за что с первого взгляда не признаешь звезду. Выйти по делам в растянутой футболке и шортах вполне нормально, даже если вы знаменитость. Но только не для героев нашей статьи. Они одеваются с иголочки, отправляясь и на прогулку с детьми, и в аэропорт, и на свидание с девушкой. У каждого из них свой стиль, и в этом их шарм.