16 первых браков знаменитостей, о которых не помнят даже их преданные фанаты

Одни голливудские знаменитости женятся раз и навсегда, другие идут под венец так часто, что поклонники уже и не помнят, кто был первым выбором той или иной звезды. Думаем, мало кто из преданных зрителей сможет назвать имя первого мужа, например, Джулии Робертс или Дженнифер Лопес.

Мы в AdMe.ru решили освежить память, изучили фотоархивы и вспомнили, кому известные актеры перед алтарем впервые клялись в вечной любви.

Милла Йовович и Шон Эндрюс

Милла Йовович впервые вышла замуж в 1992 году. Избранником юной актрисы стал ее экранный бойфренд Шон Эндрюс, с которым Милла снималась в фильме «Под кайфом и в смятении». Правда, их брак был расторгнут матерью актрисы всего через 2 месяца. Отметим, что в 1997–1999 годах звезда «Пятого элемента» была замужем за режиссером Люком Бессоном, а с 2009 года законным избранником Миллы стал режиссер Пол Андерсон, с которым она встречалась 7 лет до их свадьбы.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас

Дрю Бэрримор в марте 1994 года вышла замуж за уроженца Уэльса Джереми Томаса. Но менее чем через 2 месяца она подала на развод. Актрисе на тот момент было 19 лет. После этого звезда «Ангелов Чарли» была в браке с канадским актером и комиком Томом Грином (2001–2002), а также с арт-консультантом Уиллом Копельманом (2012–2016). Сейчас Дрю Бэрримор не состоит в официальных отношениях.

Том Круз и Мими Роджерс

Том Круз женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году. Их свадьба прошла втайне, чтобы исключить вмешательство прессы, так как Том и Мими уже тогда были известными артистами и постоянно находились под прицелом СМИ. Кстати, на их свадьбе присутствовали только 2 человека: мать Круза и его шафер Эмилио Эстевес. Но этот брак просуществовал всего 3 года. Затем актер был женат на актрисах Николь Кидман (1990–2001) и Кэти Холмс (2006–2012).

Роберт Дауни — младший и Дебора Фалконер

Роберт Дауни — младший женился на актрисе и певице Деборе Фалконер в 1992 году, всего через 42 дня ухаживания. Напряжение в их браке из-за неоднократных поездок Дауни в реабилитационный центр и проблем с законом становилось все сильнее. Пока в конце концов в 2001 году Фалконер не ушла от актера, забрав с собой сына. Развод был оформлен в 2004 году. С 2005 года Роберт женат на продюсере Сьюзан Левин, с которой познакомился 2 годами ранее.

Николас Кейдж и Патрисия Аркетт

Кейдж был женат 5 раз. Его первой женой была актриса Патрисия Аркетт. Их отношения продлились с 1995 по 2001 год. Затем актер связывал себя узами брака с певицей и автором песен Лизой Мари Пресли (2002–2004), с официанткой Элис Ким (2004–2016). В марте 2019 года Кейдж женился на Эрике Койке в Лас-Вегасе, но через 4 дня подал заявление об аннулировании. В июне 2019-го Кейдж получил развод. 16 февраля 2021 года Кейдж женился в 5-й раз на своей японской девушке Рико Шибате.

Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс

Скарлетт Йоханссон начала встречаться с актером Райаном Рейнольдсом в 2007 году. В следующем они поженились, а еще через 2 года расстались. Хотя официально развелись в 2011 году. Йоханссон потом выходила замуж за французского журналиста Ромена Дориака (2014–2017). С 2020-го актриса в браке с комиком и сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом, с которым встречалась 3 года. Для Райана Рейнольдса брак с Йоханссон тоже был первым в жизни. После распада их союза актер женился на актрисе Блейк Лайвли, с которой живет до сих пор.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

В 2004 году певица вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, а уже в 2007-м пара официально распалась. С 2016 года Бритни встречается со своим давним другом Сэмом Асгари. А недавно, 12 сентября 2021 года, певица объявила о помолвке с Сэмом.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито

Популярный актер в декабре 2006 года женился на актрисе Дженнифер Эспозито. Но уже в мае 2007 года Дженнифер подала на развод, который был оформлен в ноябре. Спустя 7 лет актриса написала мемуары «Путь Дженнифер», в которых весьма нелестно отзывалась о своем бывшем муже, называя его манипулятором.

Антонио Бандерас и Ана Леса

Антонио Бандерас женился на искусствоведе и испанской актрисе Ане Лесе в 1986 или 1988 году (источники разнятся) и развелся в 1996 году. В том же году актер женился на Мелани Гриффит и пробыл с ней в официальном браке до 2015 года.

Алек Болдуин и Ким Бейсингер

С 1993 года Алек Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер. Они расстались в конце 2000 года и развелись в 2002-м. С 2012 года супругой актера является инструктор по йоге Хилария Томас. Кстати, к настоящему времени пара успела завести 6 детей.

Ума Турман и Гэри Олдмен

Ума Турман познакомилась с английским актером Гэри Олдменом на съемках фильма «Состояние исступления». В 1990 году они поженились, но уже через 2 года развелись. В 1998 году актриса вышла замуж за американского актера Итана Хоука. Их брак просуществовал 7 лет.

Уилл Смит и Шири Зампино

Уилл Смит впервые женился в 1992 году, его избранницей стала Шири Зампино. Забавно, что с ней он встретился случайно: в 1991 году Уилл прибыл на съемочную площадку американского ситкома «Другой мир», чтобы познакомиться с Джадой Корен Пинкетт (своей нынешней женой), но на пути ему попалась Шири Зампино. В итоге Смит в нее влюбился и спустя время они поженились, ну а через 3 года развелись. С 1997 года Смит женат на той девушке, до которой он тогда на съемочной площадке не дошел, — Джаде Корен Пинкетт.

Дженнифер Лопес и Охани Ноа

С февраля 1997 года по январь 1998-го Дженнифер Лопес была замужем за кубинским официантом Охани Ноа. Позднее мужьями певицы становились американский актер и хореограф Крис Джадд (2001–2002), а также певец и актер Марк Энтони (2004–2014).

Джулия Робертс и Лайл Ловетт

В 1993 году звезда фильма «Красотка» вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта всего через 3 или 4 недели знакомства, чем удивила всех вокруг. Весной 1995 года, прожив менее 2 лет, пара объявила о разрыве своих отношений. Одной из причин стали постоянные разлуки: певец проводил все время на выступлениях, а актриса — на съемках.

После развода Джулия и Ловетт еще не раз встречались. Так, на фото выше они запечатлены во время посещения благотворительного концерта, прошедшего в 1997 году. А с 2002 года актриса замужем за кинооператором Дэниелом Модером.

Мел Гибсон и Робин Мур

Мел Гибсон в 1980 году женился на стоматологической медсестре Робин Дениз Мур. За 26 лет брака у них родилась одна дочь и шестеро сыновей. В 2006 году супруги разошлись, хотя развод был оформлен только в 2011-м. После этого актер не заключал официальные отношения.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп

Риз Уизерспун встретила актера Райана Филлиппа на вечеринке по поводу своего 21-го дня рождения в марте 1997 года. Через 2 года они поженились, а спустя 8 лет развелись. В 2011 году знаменитая «блондинка в законе» обручилась с актерским агентом Джимом Тотом.