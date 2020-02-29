15 великих людей, которые своим примером доказали, что странности бывают у всех

Писательница Агата Кристи творила везде, где на нее находило вдохновение. Гостиница, кухонный стол, кафе — ничего не имело значения, ведь при ней всегда была ручная печатная машинка. В любовных делах отдавала предпочтение исключительно красивым мужчинам. И неизменно после разрыва говорила о каждом из них, что он не отличался особой красотой. А однажды она исчезла, оставив дома маленькую дочь. Позже автомобиль с ее личными вещами нашли на берегу реки, а на поиски Агаты ринулось огромное количество людей. Спустя 11 дней женщина сама вернулась домой, а о причинах исчезновения ничего не сказала, сославшись на амнезию. Как оказалось позже, Агата во время исчезновения зарегистрировалась в отеле Swan Hydropathic Hotel под именем любовницы мужа Терезы Нил.