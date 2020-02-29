15 великих людей, которые своим примером доказали, что странности бывают у всех
Никто не застрахован от странностей, и исторические личности не исключение. Скорее наоборот, гении лелеют свои особенности, порой выставляют их напоказ и даже дают другим людям повод для подражания. И ведь правда, кто запретит прославленному полководцу носить в боевые походы ванну для купания, а всемирно известной писательнице — исчезнуть на несколько дней, заставив тысячи людей себя искать?
Почти у каждого великого человека есть 2 обличья: великий творец и безумец со своими тараканами в голове. Мы в AdMe.ru отыскали факты о выдающихся людях. Эти сведения доказывают, что странности — это верный спутник гениальности.
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Лев Толстой увлекался не только написанием рассказов и повестей, но и сапожным делом. Весьма нетипичное занятие для графа в те времена. Собственноручно изготовленную обувь он дарил друзьям и знакомым. А полноценно занялся этим делом после того, как его друг Афанасий Фет заказал у писателя пару обуви, тем самым подбодрив его в новом начинании. Кроме того, Толстой не гнушался работы в поле и заготовок сена на зиму.
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Композитор Эдвард Григ не посещал ни одного мероприятия без своего верного талисмана — фигурки лягушки из глины. Перед началом каждого концерта он обязательно вынимал ее и гладил по спинке, верив, что она приносит ему удачу. А сейчас лягушка экспонируется в музее Грига — Тролльхаугене.
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Стэнли Кубрик, режиссер «Сияния» и «Заводного апельсина», отличался чрезвычайной любовью к животным. Однажды он заметил пчелу, ударившуюся о стекло. Любой другой на его месте вряд ли обратил бы на это внимание, но только не Стэнли. Он подобрал поранившееся насекомое и отвез в ветеринарную клинику.
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Композитор Игорь Стравинский каждое утро по 10–15 минут стоял на голове. Эта перевернутая поза, по его словам, помогала «дать отдых голове и прочистить мозги». А еще он был очень экономным: если видел на полученном письме марку без следов штемпеля, осторожно отклеивал ее, чтобы использовать еще раз.
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А вот известнейший математик и философ Пифагор был одним из основателей вегетарианства, но при этом испытывал особую нелюбовь к бобовым. Она была настолько сильной, что он запрещал прикасаться к ним своим последователям. А когда ему, по легенде, пришлось спасаться бегством от толпы недоброжелателей, на его пути попалось бобовое поле... и он принципиально отказался его переходить.
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Изобретатель Никола Тесла отличался целым ворохом странностей: в сутки он спал всего лишь 2–3 часа, а перед сном разминал пальцы на ногах, так как считал, что такой массаж стимулирует клетки мозга. Ненавидел ювелирные украшения, а также женщин с лишним весом, обожал находиться в компании голубей.
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Известный французский композитор Эрик Сати был тем еще скандалистом. Он то и дело критиковал коллег по ремеслу, чтобы после начать их нахваливать. Коллекционировал зонты и предпочитал есть продукты только белого цвета. А еще отличался маниакальной точностью в дневном графике, минута в минуту: просыпался в 7:18, обедал в 12:11, ужинал в 19:16, ложился спать в 22:37.
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Изобретатель Томас Эдисон мог обходиться 3–4 часами сна в сутки. При этом он любил задремать в течение дня в самых неподходящих местах, будь то лавка, стол с реактивами или шкаф. Несмотря на свою безоговорочную гениальность, в школьные годы он не отличался особыми успехами и даже был отправлен на домашнее обучение с клеймом «пропащий». А предложение руки и сердца второй жене сделал с помощью азбуки Морзе.
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Солист Nirvana Курт Кобейн, будучи секс-символом эпохи гранжа, очень стеснялся своей внешности и особый дискомфорт испытывал из-за худобы. Отсюда и пристрастие к многослойным нарядам, состоящим из футболок, рубашек, кардиганов и разномастных пар джинсов, причем надетых одновременно.
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Писательница Агата Кристи творила везде, где на нее находило вдохновение. Гостиница, кухонный стол, кафе — ничего не имело значения, ведь при ней всегда была ручная печатная машинка. В любовных делах отдавала предпочтение исключительно красивым мужчинам. И неизменно после разрыва говорила о каждом из них, что он не отличался особой красотой. А однажды она исчезла, оставив дома маленькую дочь. Позже автомобиль с ее личными вещами нашли на берегу реки, а на поиски Агаты ринулось огромное количество людей. Спустя 11 дней женщина сама вернулась домой, а о причинах исчезновения ничего не сказала, сославшись на амнезию. Как оказалось позже, Агата во время исчезновения зарегистрировалась в отеле Swan Hydropathic Hotel под именем любовницы мужа Терезы Нил.
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Людвиг ван Бетховен написал симфонию в честь Наполеона, вдохновившись его политикой, а после вычеркнул его имя из партитуры, разочаровавшись в нем. К тому же композитор обладал весьма вспыльчивым характером. Однажды, исполняя свои произведения в зрительном зале, он заметил перешептывающуюся пару. Он закрыл крышку инструмента, заявив: «Таким свиньям я играть не буду!» И сколько бы гости ни извинялись за инцидент, музыкант не вернулся к выступлению.
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А сам французский полководец Наполеон и дня не мог прожить без горячей ванны, иногда принимая ее по нескольку раз на дню. Даже военные экспедиции не обходились без омовения в специально взятой для этого ванне. Кроме того, у него даже был специальный слуга, в обязанности которого входило регулировать температуру в ней, подливать кипяток в остывшую воду и следить за тем, чтобы Наполеона омывали так тщательно, как это возможно.
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Джейн Остин, автор романа «Гордость и предубеждение», очень не любила, когда кто-то следил за ее работой. Она часто писала заметки на маленьких клочках бумаги, которые можно легко спрятать, а также запрещала чинить скрипящую дверь в гостиную, которая предупреждала ее, что кто-то пришел. Все потому, что в те времена женщине считалось неприличным заниматься литературным трудом. Потому первые издания писательницы вышли в свет без имени автора.
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Писательница Майя Энджелоу не любила работать дома, а предпочитала снимать крошечные номера в дешевых гостиницах. Она приходила туда рано утром, беря с собой писательские принадлежности, Библию, бутылку хереса и колоду карт.
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Писатель Альбер Камю предпочитал жениться на женщинах немного не от мира сего. Первая его жена принимала запрещенные вещества, а вторая страдала от психических расстройств. При этом он не отличался особой верностью и то и дело изменял обеим. А еще писатель страдал от рассеянности и однажды отличился тем, что забыл своих новорожденных детей от второй жены в роддоме. Но, несмотря на такую расхлябанность в личной жизни, Альбер был первым «белым африканцем», получившим Нобелевскую премию по литературе.
Как по-вашему, причуды великих людей — это просто странности или же особый тип гениальности?
Фото на превью Hulton Archive / Getty Images