15 трендов из прошлого, которые почему-то до сих пор популярны

Мы живем в интересное время, когда тренды появляются и исчезают с невероятной скоростью. Но многие вещи и явления остаются с нами, несмотря на заявления ученых или смену мировоззрения. Мы все еще едим фастфуд, пробуем новые диеты и смотрим телевизор, хотя все это давно должно было потерять свою популярность.

Мы в AdMe.ru создали список, казалось бы, старомодных трендов. Эти штуки давно должны были потерять всеобщую любовь. Но все еще остаются с нами и не торопятся исчезать.

15. Собственный автомобиль

Собственный автомобиль — это недешевое удовольствие. Страховка, техобслуживание, заправка, парковка, налоги и прочие «маленькие прелести» тяжелым бременем ложатся на семейный бюджет. Кроме того, это транспортное средство вредит окружающей среде. Казалось бы, сейчас появилось множество других вариантов: каршеринг, мобильные приложения для такси, приложения вроде BlaBlaCar, дешевые варианты аренды, но люди не спешат расставаться с собственными машинами.

14. Торговые центры

Для того чтобы купить что-то, совершенно не обязательно выходить из дома. Есть масса онлайн-магазинов, которые тоже предлагают все что угодно — от одежды до бытовой техники. Так что шопинг можно совместить и с другими делами — просмотром кино или готовкой. Но люди все равно отдают предпочтение торговым центрам. При этом исследования подтверждают, что здесь люди зачастую тратят больше денег, покупая не совсем то, что они запланировали. Воскресный выход в молл — это популярное развлечение для всей семьи. И такой вид проведения досуга не собирается уходить в прошлое.

13. Пышная свадьба

Для того чтобы два человека могли жить вместе, им необязательно вступать в брак. Некоторые молодые люди вообще считают, что карьера важнее замужества. Но если штамп в паспорте уже не играет такой существенной роли, то зачем же тогда устраивать пышные свадебные церемонии? Казалось бы, если пара жила вместе до этого дня, то вряд ли произнесение клятв что-то изменит в их отношениях. Традиция устраивать дорогие свадьбы не торопится кануть в вечность. Молодые в Европе тратят на устроение праздника от $ 17 тыс. до $ 24 тыс. В Латинской Америке — $ 3 000–8 000. В Индии — $ 16–22 тыс. А в Америке — больше $ 29 тыс. Многим даже приходится брать кредит для организации торжества. Да и большинство традиций, таких как первый танец и выбор свидетелей, все еще живы.

12. Покупка жилья

Покупка собственной квартиры — дело хлопотное и дорогое. Мало кто может позволить себе это удовольствие без займов и кредитов, которые потом приходится выплачивать долгие годы. Аренда жилплощади дает людям больше свободы. Можно легко поменять место жительства, если вдруг появилось интересное предложение по работе, или район либо даже город перестал нравиться, или требуется переехать по семейным обстоятельствам. Да и стоит это дешевле. Но большинство людей по всему миру все равно предпочитает иметь свой собственный дом, а не снимать его.

11. Розовый — только для девочек

С самого рождения маленькая девочка попадает в милый мир, окрашенный во все оттенки розового. Одежда, игрушки, детская косметика, даже комната — все это обычно розового цвета. Но этот цвет не всегда ассоциировался исключительно с прекрасным полом. Еще в первой половине ХХ века юных леди облачали в голубые наряды, а вот розовые костюмы были прерогативой мальчиков и мужчин. В современном мире, когда палитра цветов бесконечна, идея выбирать для себя или ребенка оттенок исходя исключительно из полового признака кажется странной. Но розовый цвет в девичьем гардеробе не планирует сдавать позиции. А мужчина в розовой рубашке вызывает сдержанную улыбку. Что уж говорить о мальчиках.

10. Гостиницы с системой «все включено»

В современном мире, когда все отправляются в отпуск за новыми впечатлениями и желая познакомиться с другой культурой, отели all inclusive давно должны были кануть в небытие. Лететь несколько часов, а то и через полмира только для того, чтобы угоститься привычной едой, полежать у бассейна и провести на стандартной гостиничной территории пару недель, не слишком привлекательно. Но при этом популярность подобных отелей только растет год от года. И прибыль тоже.

9. Антицеллюлитный крем

Эффект от использования кремов против целлюлита весьма сомнителен. Об этом говорят как косметологи, так и покупатели. Барышни отчаянно втирают эти средства, но добиться исчезновения пресловутой «апельсиновой корки» все равно не получается. Производители кремов и лосьонов даже не обещают этого — они обычно говорят о предотвращении появления. Около 70 % дам по всему миру находят у себя целлюлит, и многие мечтают от него избавиться. Крем в этом отношении удобнее, чем поход к косметологу. Поэтому неудивительно, что продажи таких средств только увеличиваются год от года.

8. Туристические путевки

С появлением интернета во всех уголках мира процесс организации отпуска стал значительно проще. Любой неофит может самостоятельно найти подходящую гостиницу, выбрать самые дешевые билеты и заказать экскурсию задолго до вожделенного отдыха. Это значительно удобнее, ведь путешественник планирует свой отпуск исходя из своих вкусов и ожиданий. При этом туры — как групповые, так и индивидуальные — почему-то не исчезают, и множество людей предпочтет, чтобы кто-то организовал им отдых, чем заниматься этим самостоятельно.

7. Цирк

Клоуны, акробаты, дрессированные животные и фокусники — все это кажется наследством давно ушедшей эпохи. Зачем идти куда-то, чтобы посмотреть на шоу, составляющие которого можно увидеть в огромном количестве в интернете, не отрываясь от дивана и, главное, совершенно бесплатно. Цирк не теряет своей популярности, хотя и меняется в последние годы. В большинстве стран представления с дикими животными уходят в прошлое. Но и старый добрый цирк, каким мы его помним, все еще пользуется популярностью в разных уголках планеты.

6. Диеты

Мы с удовольствием хихикаем над людьми, которые истязают себя разнообразными диетами. При этом каждый день в интернете или по ТВ презентуют новую сногсшибательную модель, которая уж точно поможет обрести вожделенную фигуру, причем в кратчайшие сроки. Ученые давно обнаружили, что все килограммы, потерянные таким образом, имеют особенность возвращаться, да еще и прихватив с собой 5–10 дополнительных. Это плохо сказывается на психологическом состоянии человека. Но каждый раз, когда заканчиваются очередные затяжные праздники и весы демонстрируют пугающие цифры, мы начинаем судорожно искать новый рецепт похудения во всех возможных источниках. Особенно по весне, когда грядет пора купальников и шортов.

5. Рыбалка

Любительская ловля рыбы — удовольствие сомнительное. Необходимо обзавестись всяческими снастями и где-то хранить это богатство. Потом часами терпеливо сидеть на месте, не обращая внимания на превратности погоды. Заботливо предлагать рыбе различные наживки. Богатый улов никто не гарантирует, и вернуться с рыбалки можно и с пустыми руками. А за возможность поудить во многих странах придется еще и заплатить — требуется лицензия. При этом любую свежую рыбу можно купить в ближайшем магазине или на рынке. Так для чего же тратить столько сил и денег на это развлечение? Похоже, рыбаков по всему миру эти вопросы не смущают. Если охота постепенно теряет популярность, то рыбалка своих позиций не сдает.

4. Телевидение

Сейчас есть множество источников, из которых мы можем узнать последние новости. Социальные сети, мессенджеры, блоги — все это выдает информацию значительно быстрее, чем старый добрый телевизор, не говоря уж о газетах. В YouTube можно найти массу интересных программ и роликов. В инстаграме и фейсбуке есть полезные видео с лайфхаками. Но при этом телевидение не торопится сдавать позиции. И для многих людей голубой экран остается одной из самых важных вещей в доме. В основном потому, что прильнуть к телевизору можно всей семьей, отважно сражаясь за пульт «всевластия».

3. Диетический лимонад

В диетических газировках вместо сахара используются искусственные подсластители. Это не значит, что такие напитки полезнее обычного лимонада. В них практически отсутствуют калории, но и полезных веществ тоже нет. А потребление подобной жидкости вовсе не помогает похудению. Кислоты, которые содержатся в таких напитках, разрушают эмаль зубов. Большинство людей знает об этих эффектах, но на популярность диетической газировки это не влияет. Наоборот, в Европе ее покупают все больше год от года.

2. iPhone

Любви к iPhone покорны все возрасты и социальные слои. И директора крупных предприятий, и школьники одинаково увлечены этой маркой. Благодаря выдающейся маркетинговой политике компания смогла завоевать умы всего мира и создать уникальную репутацию. iPhone известны своим программным обеспечением и высокой ценой. Обладание этим телефоном уже говорит об определенном статусе. Это, несомненно, отличная марка, но вряд ли стоит брать неподъемный кредит и отказывать себе в других вещах, лишь бы заполучить вожделенную последнюю модель iPhone. Как, впрочем, и любого другого смартфона.

1. Фастфуд

Фастфуд не самая полезная еда. Если рацион человека в основном состоит из подобных блюд, это может негативно сказаться на его здоровье. Любой человек знаком с этими истинами, но на популярность ресторанов быстрого питания подобная осведомленность влияет мало. Люди по всему миру с радостью лакомятся бургерами и чипсами. Есть даже специальный индекс «Биг Мака», который позволяет ученым оценивать развитие экономических процессов. Не последнюю роль играет и стоимость блюд. Фастфуд обычно дешев и быстр в приготовлении. Еду можно просто заказать, а не готовить дома, а бюджет при этом не пострадает.

А вам какой популярный тренд кажется пережитком прошлого?