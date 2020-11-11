15 секретов Starbucks, о которых не знают даже самые преданные фанаты
Кто из нас не знает, как приятно бывает зайти в кофейню, заказать большую чашку согревающего капучино, сесть у окна и просто расслабиться. Сеть Starbucks не зря выбрала себе миссию называться третьим домом, в который всегда приятно вернуться и остаться на часок. И популярность этих кофеен — явный признак того, что у них получается. Но даже постоянные клиенты, которые годами ходят к ним и знают всех бариста в лицо, не подозревают о животрепещущих секретах компании.
Мы в AdMe.ru удивились тому, насколько продуманные и неожиданные фишки, как оказалось, есть у Starbucks, и решили рассказать о них вам.
- У сотрудников Starbucks есть свой способ мести грубым и качающим права клиентам: они не будут кричать или оскорблять таких людей, но кофе им подадут без кофеина.
- В какой-то момент в Starbucks отказались от заранее перемолотого кофе: бариста должен перемолоть зерно прямо перед приготовлением кофейного напитка.
- Цены в меню указываются без знака $ или ₽ (или других валют). Считается, что, видя значок валюты, посетитель начинает считать напиток более дорогим.
- Все сотрудники ненавидят, когда вы выбрасываете кофе в мусорный бак. Да, иногда не хочется его допивать. Но тогда кому-то приходится опустошать мусорный пакет, наполовину наполненный жидкостью. Тем более что некоторые умудряются еще и пролить немного напитка на пол перед урной. Не стесняйтесь попросить бариста вылить кофе в раковину или просто возьмите стаканчик с собой: может, удастся допить по пути.
- Праздничные напитки можно заказать за 1–2 недели до официального релиза, так как к этому моменты все нужные ингредиенты уже есть в наличии. Но нужно быть очень вежливым и милым с бариста, чтобы он пошел вам навстречу и сделал исключение.
- Если вы хотите кофе без кофеина, лучше заказать фильтр-кофе. Потому что обычный напиток бариста может сделать с кофеином в спешке или просто по привычке.
- Кофе, который используется для напитков со льдом, гораздо крепче обычного эспрессо (потому что лед растает и сделает напиток водянистым). Если вы хотите чего-то экстракрепкого, попросите ice-кофе, но без льда. Конечно, удивленных взглядов вам не избежать, потому что вряд ли у бариста просят такое каждый день.
- Вы можете заказать напиток «детской температуры», и он не будет обжигать вам язык. Можно просто уточнить, что вы хотите кофе, нагретый до 50–60 °. Такая температура идеально подойдет, если вы намерены пить на ходу или просто спешите.
- В каждой кофейне действует правило 10 минут. Несмотря на указанные часы работы, заведения открываются на 10 минут раньше и закрываются на 10 минут позже.
- Когда голодный посетитель решает перекусить в этой сети, он считает, что еда здесь по крайней мере полезнее, чем в фастфуд-кафе. Но он неправ: большинство сэндвичей в меню содержит около 500 ккал, в то время как двойной чизбургер из McDonald’s — 430 ккал.
- Работа в кофейне делает бариста зависимым от кофе. И неудивительно, ведь каждому сотруднику полагается несколько чашек любых напитков и одно блюдо из меню бесплатно. Если он заходит в Starbucks в свой выходной, то ему предоставляется около 30 % скидки на все (а в праздники еще больше).
- Цены в меню практически никогда не заканчиваются на цифру 9, потому что 9 у покупателя ассоциируется с фастфудом.
- Напитки с тыквенными пряностями на самом деле не имеют в составе тыкву. Зато там есть корица, имбирь, мускатный орех и душистый перец — примерно то же, что обычно кладут в тыквенный пирог.
- С тех пор, как сеть Starbucks ввела функцию оформления заказа со смартфона, примерно 1/5 всех заказов в мире совершается именно через телефон.
- Если вы оплачиваете свой заказ в приложении или через терминал, вам предлагается три варианта суммы чаевых. Это потому, что психологи, которые помогают разрабатывать эти системы, знают, что вы, скорее всего, выберете средний вариант, потому что люди не хотят чувствовать себя ни жадинами, ни транжирами.
А вы любите побаловать себя чашечкой кофе в Starbucks перед работой? Или все-таки чаще готовите его дома?
Фото на превью RODNAE Productions / Pexels