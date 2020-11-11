15 секретов Starbucks, о которых не знают даже самые преданные фанаты

Кто из нас не знает, как приятно бывает зайти в кофейню, заказать большую чашку согревающего капучино, сесть у окна и просто расслабиться. Сеть Starbucks не зря выбрала себе миссию называться третьим домом, в который всегда приятно вернуться и остаться на часок. И популярность этих кофеен — явный признак того, что у них получается. Но даже постоянные клиенты, которые годами ходят к ним и знают всех бариста в лицо, не подозревают о животрепещущих секретах компании.