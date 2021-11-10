15 мужчин, каждый из которых достоин быть на 1-м месте в списке самых горячих людей планеты
С обложек журналов, страниц в инстаграме и экранов телевизоров на нас смотрят одни и те же звезды. Да, все они привлекательны и талантливы, но в голову невольно закрадывается мысль: «Ну неужели больше некого показать?» Конечно есть. Среди почти 8 млрд человек хватает мужчин разных возрастов, которые способны приковывать взгляды не хуже, чем Брэд Питт и Дэвид Бекхэм. И тому доказательство — многотысячные армии поклонниц, ставящих лайки под их фото в инстаграме.
AdMe.ru решил, что пора показать этому миру еще больше красоты, поэтому тщательно отобрал на просторах сети будоражащих кровь мужчин.
Майк Варшавски — семейный врач
Мэттью Ношка — актер, модель и отец годовалой малышки
Марлон Тейшейра — модель, снимался в клипе у Киркорова на песню «Снег»
Ник Вустер — модный консультант
Пьетро Бозелли — доктор наук в области инженерии, модель и бывший учитель математики
Ник Бейтман — модель, актер, продюсер, раньше владел школой карате
Патрик Джанель — создатель гайдов по стилю, ресторанам и путешествиям
Аяд Бельгайд — дзюдоист, модель и актер
Мергим Шабани — модель
Майкл Йергер — модель
Хавьер Серрано — модель, бывший легкоатлет
Джосс Муни — предприниматель, фитнес-тренер
Тобиас Ройтер — модель и спортсмен
Стефан Петров — тренер, актер, модель и отец
Фабио Телес — модель
А на кого из известных или не очень мужчин засматриваетесь вы?
Фото на превью marlontx / Instagram, Филипп Киркоров / YouTube
Поделиться этой статьёй