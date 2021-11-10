15 мужчин, каждый из которых достоин быть на 1-м месте в списке самых горячих людей планеты

С обложек журналов, страниц в инстаграме и экранов телевизоров на нас смотрят одни и те же звезды. Да, все они привлекательны и талантливы, но в голову невольно закрадывается мысль: «Ну неужели больше некого показать?» Конечно есть. Среди почти 8 млрд человек хватает мужчин разных возрастов, которые способны приковывать взгляды не хуже, чем Брэд Питт и Дэвид Бекхэм. И тому доказательство — многотысячные армии поклонниц, ставящих лайки под их фото в инстаграме.