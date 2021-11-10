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15 мужчин, каждый из которых достоин быть на 1-м месте в списке самых горячих людей планеты

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С обложек журналов, страниц в инстаграме и экранов телевизоров на нас смотрят одни и те же звезды. Да, все они привлекательны и талантливы, но в голову невольно закрадывается мысль: «Ну неужели больше некого показать?» Конечно есть. Среди почти 8 млрд человек хватает мужчин разных возрастов, которые способны приковывать взгляды не хуже, чем Брэд Питт и Дэвид Бекхэм. И тому доказательство — многотысячные армии поклонниц, ставящих лайки под их фото в инстаграме.

AdMe.ru решил, что пора показать этому миру еще больше красоты, поэтому тщательно отобрал на просторах сети будоражащих кровь мужчин.

Майк Варшавски — семейный врач

Мэттью Ношка — актер, модель и отец годовалой малышки

Марлон Тейшейра — модель, снимался в клипе у Киркорова на песню «Снег»

Ник Вустер — модный консультант

Пьетро Бозелли — доктор наук в области инженерии, модель и бывший учитель математики

Ник Бейтман — модель, актер, продюсер, раньше владел школой карате

Патрик Джанель — создатель гайдов по стилю, ресторанам и путешествиям

Аяд Бельгайд — дзюдоист, модель и актер

Мергим Шабани — модель

Майкл Йергер — модель

Хавьер Серрано — модель, бывший легкоатлет

Джосс Муни — предприниматель, фитнес-тренер

Тобиас Ройтер — модель и спортсмен

Стефан Петров — тренер, актер, модель и отец

Фабио Телес — модель

А на кого из известных или не очень мужчин засматриваетесь вы?

Фото на превью marlontx / Instagram, Филипп Киркоров / YouTube
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