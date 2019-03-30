15 привычных вещей, за которые нам будет стыдно перед будущими поколениями

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Изучая историю, наверное, каждый ловил себя на чувстве стыда за предков. Рабство, гладиаторы, гибнущие в Колизее на потеху толпы, инквизиция, Крестовые походы... Наши предки творили много такого, к чему современный человек не хочет иметь никакого отношения.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, не подвержены ли мы, люди XXI века, порокам, за которые нам было бы очень стыдно перед будущими поколениями. Может быть, далекие потомки, наткнувшись на какой-нибудь обыденный факт из нашей жизни, тоже подумают: «Какая дикость!»

Пластическая хирургия

Чего только ни делали люди, чтобы соответствовать актуальным стандартам красоты: носили тяжелые парики и неудобную одежду, бинтовали ноги и вытягивали шеи, пользовались ядовитой косметикой и удаляли «лишние» части тела. Вполне вероятно, что нашим праправнукам силикон в груди и ботулотоксин во лбу покажется такой же странной практикой.

Огромные зарплаты спортсменов

Мы давно привыкли, что на зарплаты футболистов, хоккеистов, баскетболистов тратятся космические суммы. При этом работа врачей, учителей, полицейских, то есть людей, которые, в отличие от спортсменов, заняты созидательным трудом, оплачивается не в пример скромнее.

Уничтожение памятников архитектуры

О красоте многих сооружений древности мы можем догадываться только по развалинам и немногим дошедшим до нас картинкам. Но никакого урока из этого мы не извлекли и продолжаем стирать с лица земли или уродовать красивые исторические здания.

Детские конкурсы красоты

Если у взрослых конкурсов красоты находится сейчас немало критиков, то можно только догадываться, как будут восприниматься конкурсы красоты для девочек будущими поколениями.

Жестокое обращение с животными

Наметившаяся в XX веке тенденция гуманного отношения к животным уже привела к тому, что в развитых странах запрещают цирки, зоопарки и дельфинарии. Известные модные бренды заявляют о прекращении использования кожи и меха. В городах открываются веганские рестораны. Закономерным развитием этой тенденции станет полный отказ от содержания животных в неволе и тем более их убийства. Так что наши привычные походы в цирк и норковые шубки, вполне вероятно, будут восприниматься потомками как постыдная дикая блажь.

Смертная казнь

Изощренное разнообразие средневековых казней кажется современному человеку зверством. Мы не понимаем, как чья-то мучительная смерть могла когда-то быть развлечением. Сейчас смертная казнь разрешена на Ближнем Востоке, в США, Китае, Индии и некоторых других странах, но споры об этичности ее применения не утихают уже много лет. Возможно, в недалеком будущем современная практика смертных казней будет казаться нашим потомкам таким же зверством, каким мы представляем себе средневековое колесование.

Система образования

Даже у современных родителей к школе масса претензий: дети изучают вещи, которые никогда не пригодятся им в жизни. Бесконечные никому не нужные правила вроде «отступить две строчки, выделить зеленой пастой» отбивают охоту к учебе. Отметки часто ставят необъективно или используют для давления на ученика. В будущем система образования наверняка кардинально изменится и нынешние школы будут казаться нашим потомкам пережитком сурового прошлого.

Калечащая селекция

Еще 100 лет назад многие породы собак и кошек выглядели совсем иначе. Благодаря усилиям заводчиков, современные бассеты, таксы и бульдоги смотрятся более экстравагантно, чем их предки, но страдают из-за множества проблем со здоровьем. Если бездумную селекцию не остановить, возможно, нашим потомкам достанутся ползающие по земле таксы и персидские кошки, которые смогут дышать только через трубочку.

Вредная пища

Если изучить хештег #myfridge в соцсетях, можно составить представление, чем питаются обычные люди по всему миру. Может быть, когда-нибудь человечество перестанет употреблять сахар, насыщенные жиры, трансжиры, продукты с вредным холестерином, консервантами, ароматизаторами... И тогда, изучая, чем питались их пращуры, люди будущего придут в ужас от того, что мы сейчас едим и чем кормим своих детей.

Профессиональный спорт

Врачи спортивной медицины утверждают, что профессиональный спорт губителен для здоровья. Спортсмены сталкиваются с многочисленными травмами, стрессом, депрессией, переутомлением. Тем не менее шоу должно продолжаться, ведь Олимпиада, чемпионат мира по футболу или Супербоул приковывают к телевизору взгляды миллионов потребителей по всему миру.

Разработка оружия массового поражения

По разным оценкам, в войнах XX века погибло свыше 120 млн человек. Нам чудом удалось избежать ядерной войны. Но, кажется, людей это ничему не научило: постоянно появляется новое, более совершенное оружие. Если когда-нибудь все те бомбы и ракеты, которыми с энтузиазмом вооружаются армии разных стран, пойдут в ход, то стыдиться этого, скорее всего, будет уже некому.

Уродливая архитектура

«Срам Парижа!» — говорили французы о строящейся Эйфелевой башне. Впоследствии она стала символом страны. Но основную массу зданий с противоречивой архитектурой ждет совсем другая участь: либо их быстро разбирают и реконструируют, либо они еще долго портят ландшафт, вызывая справедливый гнев горожан.

Антипрививочное движение

Благодаря противникам вакцинации, в мире то и дело возникают вспышки болезней, от которых мы, казалось бы, навсегда избавились. В 2016 году, по данным ВОЗ, было зафиксировано примерно 90 000 случаев смерти от кори. Сложно поверить, что в XXI веке невежество сводит на нет многолетние усилия медиков.

Потогонные фабрики

Покупая новые джинсы, современный человек редко задумывается над тем, где и кем они были пошиты. Главное — доступная цена. Но — осуждает при этом рабство и труд угнетенных. Так спустя века будут осуждать и нынешнего покупателя дешевых джинсов, которые были сшиты на потогонной фабрике несчастной камбоджийской швеей, работающей за копейки в невыносимых условиях.

Использование пластика

Несмотря на то что пластиковая тара заполонила свалки и принесла огромный вред окружающей среде, в нее продолжают упаковывать продукты в большинстве стран мира. Если использование пластика не остановить в ближайшем будущем, он может стать самой главной проблемой, которая достанется по наследству нашим потомкам.

В наших ли силах сделать так, чтобы будущим поколениям не было за нас стыдно, покажет история. А как вы думаете, какие еще обыденные вещи наши прапраправнуки сочтут странными, неэтичными или вовсе дикими?