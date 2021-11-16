15 знаменитостей, которое получили свое имя вовсе не просто так

Довольно часто родители в ожидании ребенка ломают голову, какое же имя ему выбрать. Одни от корки до корки штудируют справочник популярных имен, другие решают назвать дитя в честь любимого родственника или личности, внесшей большой вклад в развитие человечества.

Мы в AdMe.ru покопались в биографиях знаменитостей и нашли истории, которые скрываются за их именами. А в бонусе мы объясним значения экзотичных имен двух кинозвезд.

Леонардо Ди Каприо — Леонардо да Винчи

Будучи беременной, мама актера Ирмелин рассматривала картину итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи в галерее Уффици во Флоренции. В этот момент она почувствовала, как ребенок толкается, и решила назвать будущего сына Леонардо.

Ума Турман — богиня Ума



В детстве актрису дразнили за необычное имя. А ведь ее назвали в честь индийской богини любви, красоты и гармонии Парвати, одно из имен которой — Ума. И это неслучайно: ее отец, Роберт Турман, был экспертом в области индо-тибетских буддийских традиций.



Селена Гомес — певица Селена Кинтанилья

Актриса и певица была названа в честь популярной в 90-е годы американской певицы по имени Селена, которая входит в число самых влиятельных латиноамериканских исполнителей всех времен.

Кира Найтли — фигуристка Кира Иванова

Имя актрисе выбрал ее отец после того, как увидел по телевизору русскую фигуристку Киру Иванову, которая ему сразу же понравилась. Во время регистрации мама девочки случайно написала ei вместо ie, поэтому имя приобрело оригинальное написание — Keira.



Себастиан Стэн — Иоганн Себастьян Бах

Пианистка Джорджета Орловски, мать актера, ставшего известным всему миру благодаря роли Баки в фильмах студии Marvel, назвала сына в честь немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.



Скарлетт Йоханссон — Скарлетт О’Хара

Голливудская актриса была названа в честь предприимчивой и темпераментной Скарлетт О’Хары — главной героини романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Джуд Лоу — персонаж песни The Beatles «Hey Jude»

Родители актера назвали сына в честь персонажа песни «Hey Jude» британской группы The Beatles. А также в честь главного героя новеллы Томаса Харди «Джуд Незаметный» — каменщика из маленького городка с трагичной судьбой.

Вайнона Райдер — город в штате Миннесота

Обычно улицы и города называют в честь известных людей, но в случае с актрисой Вайноной Райдер, которая родилась в Олмстеде (штат Миннесота), все получилось наоборот. Соседний город называется Вайнона, и родители дали ей такое необычное имя. Интересно, что младшего брата актрисы назвали в честь космонавта Юрия Гагарина.

Тора Бёрч — бог Тор

Родители Торы Бёрч, которую многие помнят еще девочкой, сыгравшей в фильмах «Фокус-покус» и «Красота по-американски», назвали ее в честь скандинавского бога грома и молнии Тора.

Хэлли Берри — универмаг

Свое имя Хэлли Берри получила в честь универмага «Halle’s». Он просуществовал с 1891 по 1982 год в родном городе актрисы Кливленде (штат Огайо) и был в то время местной достопримечательностью.

Маколей Карсон Калкин — историк Томас Бабингтон Маколей

Такое необычное имя актер, который известен всем ролью в новогодней комедии «Один дома», получил в честь британского историка и политика Томаса Бабингтона Маколея. А второе имя ему дали в честь американского пограничника Кита Карсона, благодаря своим новостным статьям ставшего легендой еще при жизни.



Энн Хэтэуэй — жена Уильяма Шекспира

Актриса была названа в честь жены английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и является полной ее тезкой. Дело в том, что до замужества супруга автора «Гамлета» носила фамилию Хэтэуэй.

Тейлор Свифт — музыкант Джеймс Тейлор

Известная американская певица была названа в честь мужчины — автора-исполнителя Джеймса Тейлора. В 2011 году оба музыканта спели дуэтом в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

Кит Харингтон — поэт Кристофер Марло

Полное имя звезды сериала «Игра престолов» — Кристофер Кейтсби Харингтон. Мать актера назвала его в честь английского поэта Елизаветинской эпохи Кристофера Марло. Интересно, что свое полное имя Кит узнал только в возрасте 11 лет.

Бинди Сью Ирвин (дочь Стива Ирвина) — крокодил Бинди



Знаменитый австралийский натуралист назвал свою единственную дочь в честь любимого крокодила Бинди. А свое второе имя девушка получила в честь домашнего питомца — собаки Сью.

Бонус № 1: Зендая — «благодарность» на языке племени шона

Звезде фильмов о Человеке-пауке, популярной актрисе и певице выбрал имя ее отец. Имя Зендея образовано от слова Tendai, что на языке племени шона означает «благодарить». По словам актрисы, ее папа неравнодушен к букве З, поэтому так видоизменил это слово.

Бонус № 2: Киану Ривз — «прохладный ветерок над горой» на гавайском языке

Имя актера, в чьих жилах течет кровь разных национальностей, на гавайском языке означает «прохладный ветерок над горой». А назвали его так в честь дяди — Генри Киану Ривза.