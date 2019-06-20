15 похожих, но разных вещей, которые путают даже образованные люди

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Вы замечали, как много в нашем языке слов, которые мы ошибочно считаем синонимами и потому употребляем неправильно? Например, говорим «солома» вместо «сено» и наоборот, путаем эмигранта с иммигрантом, а что хуже всего, не знаем, в чем разница между социопатом и социофобом.

AdMe.ru решил положить конец этой словарной неразберихе и навсегда разобраться, что есть что.

Учитель и педагог

Учитель — это специалист, который чему-либо обучает. А вот педагог — это учитель, наставник и воспитатель в одном лице. То есть он передает не только знания, но, что важнее, духовный опыт, и стремится воспитать гармоничную личность. Великими педагогами были Мария Монтессори, Рудольф Штайнер, Константин Ушинский, Лев Толстой и многие другие.

Социопат и социофоб

Социопат — человек с расстройством личности, который не испытывает привязанности даже к собственным родителям и детям и полностью пренебрегает чужими правами и чувствами. Для таких людей не существует никаких моральных ограничений, ради достижения своих целей они пойдут на что угодно. Не так давно социопатию и психопатию стали считать синонимами. Социофоб — человек, который боится взаимодействовать с окружающими и потому избегает их. Он может испытывать настоящий ужас, например, от необходимости сдать в магазин бракованный товар или что-то спросить у прохожих на улице. Такие люди постоянно переживают о том, что о них подумают другие, и все их реакции воспринимают на свой счет. Социофобия также имеет физиологические проявления в виде учащенного сердцебиения, потливости, тошноты и дрожи в конечностях.

Эмигрант и иммигрант

Эмигрант — человек, который покидает свою страну. Иммигрант — тот, кто законно въезжает в чужую страну, чтобы жить и работать там. По сути, один и тот же человек может являться одновременно и эмигрантом, и иммигрантом, все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Например, Иосиф Бродский, который вынужден был покинуть Россию и переехать в Вену, для россиян стал эмигрантом, а для жителей Вены — иммигрантом.

Флюорография и рентген легких

И флюорография, и рентген легких являются методами диагностики, при которой сквозь тело проходят направленные рентгеновские лучи, а полученные данные фиксируются на фотопленке. Только при флюорографии радиационное воздействие лучей ниже, снимок получается не таким качественным и на нем видны только легкие и часть сердца. А вот на рентгеновском снимке можно увидеть контуры легких, мягкие ткани, сердце, кровеносные сосуды и костные структуры.

Азбука и букварь

Азбука — это алфавит с картинками и стихами. Это первое знакомство детей с буквами, которые располагаются именно в том порядке, который принят в данной письменности. Букварь же является пособием по обучению грамоте, это та самая книга, по которой учатся читать и писать. Буквы здесь расположены по степени сложности и частоте использования, а для закрепления материала используются упражнения.

Пиджак и блейзер

Пиджак — это часть костюма, верхняя одежда в виде однобортной или двубортной куртки с отложным воротником, которая застегивается на пуговицы. У пиджака обязательно должны быть лацканы (отвороты ткани на верхней части), длинные рукава, шлица (небольшой разрез по низу изделия, в том числе на рукавах). Блейзер — упрощенный вид пиджака, который отличается свободным простым кроем. Особенностью блейзера также является наличие накладных карманов и контрастных пуговиц.

Бутерброд и сэндвич

Бутерброд — закуска, которая состоит из ломтика хлеба и дополнительных пищевых ингредиентов. Сэндвич — тот же бутерброд, только с дополнительным куском хлеба сверху.

Гармонь и баян

Гармонь — это музыкальный инструмент, который состоит из клавиатур, соединенных мехами. Кнопки, которые находятся на клавиатурах, отвечают за создание мелодии. У гармони их немного, поэтому набор звуков и октав у нее ограниченный. Баян — это разновидность гармони, имеет полный хроматический звукоряд, способен имитировать некоторые инструменты симфонического оркестра. Все это отразилось на его внешнем виде: он гораздо больше по размеру, а количество кнопок начинается от 100.

Тире и дефис

Тире — это знак препинания в виде длинной черточки, которая разделяет или выделяет синтаксические конструкции предложения и другие элементы. Например: «Постойте, князь, — сказала Аглая, вдруг подымаясь со своего кресла, — вы мне еще в альбом напишете». Ф. Достоевский. Идиот Дефис же — это короткая черточка, которую мы ставим при переносе или между словами. Например: Москва-река, как-нибудь, из-за.

КНДР и КНР

КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея). КНР — Китайская Народная Республика.

Мазь и крем

Мазь — это лекарственная форма препарата, которая воздействует через поры кожи. Основу мазей составляют жиры, за счет чего она всасывается медленнее, зато глубоко проникает внутрь. Имеет чрезвычайно плотную структуру. У крема же консистенция густых сливок и обычно белый цвет. Основу крема составляет масло, а значит, он легко впитывается, но не способен глубоко проникнуть.

Сено и солома

Сено — скошенная и высушенная трава, которая сохраняет цвет и питательные свойства растения. Именно его заготавливают как корм для животных. Солома — стебли бобовых и злаковых культур, которые высохли еще до того, как их скосили. Она похожа на жесткие ломкие трубочки палевого или желтого цвета. В соломе нет пищевой ценности, обычно ее используют как подстилку для животных или утеплительный материал.

Бриджи и капри

Бриджи — это короткие брюки до колен или чуть ниже, которые чаще всего плотно обхватывают ноги. В XVІ-XVІІІ веках они предназначались для верховой езды, и носили их с высокими сапогами. Капри же доходят до середины голени и обычно имеют прямой покрой. Эти брюки были созданы на итальянском острове Капри, отсюда и название. Предназначались они для прогулок по побережью, в них можно было зайти в воду по щиколотку.

Водитель и шофер

Водителем можно назвать любого человека, который управляет транспортным средством. Шофер — это специалист, чья профессиональная деятельность связана с вождением автомобиля, то есть тот, кто этим зарабатывает. Сейчас это слово редко употребляют.

Овсянка и геркулес

Овсянка — это каша, приготовленная из цельного овсяного зерна, которое не подвергалось механической обработке. Варится она почти час. Геркулес же просто название марки овсяных хлопьев. Для их приготовления зерно очищают, пропаривают и сплющивают. Из-за обработки пользы в них меньше, зато сварить можно за 3 минуты.