15 фраз, которые могут прозвучать весьма обидно, даже если сказать их от чистого сердца

Нам кажется, что комплименты слышать всегда приятно. Что плохого может быть в искреннем желании сказать человеку, что он привлекателен? Как выяснилось, хвалить нужно с умом. Ведь иногда попытка проявить любезность выглядит как самое настоящее оскорбление, хоть и завуалированное.

Мы в редакции AdMe.ru вспомнили все сомнительные комплименты, которые не очень-то приятно слышать, и нарисовали к ним яркие иллюстрации. А в конце статьи мы разместили бонус, который внесет немного ясности в то, как правильно обращаться к незнакомкам элегантного возраста.

Комплимент с оговоркой

Если хочется сделать комплимент, слов «Ты красивая» будет вполне достаточно. Но люди зачем-то добавляют обидное продолжение: «Да, красивая, но я бы на твоем месте не носила это платье / сделала бы другую прическу» и прочие фразы, которые совершенно не похожи на похвалу.

Другой вариант комплимента с оговоркой: сказать гадость, а потом похвалить

Еще одна оговорка, которая превращает милый комплимент в оскорбление. Выглядит так, словно человек со своей похвалой снизошел до вас и, хоть вы и совершенно не в его вкусе, решил порадовать. А чтобы жизнь медом не казалась, все равно напомнил, что обычно ему такие, как вы, не нравятся.

«И как с твоей внешностью...»

В этой фразе так и слышится зависть. Даже если говорящий на самом деле ее не испытывает. Кроме того, создается впечатление, что главное в девушке именно внешность. А ей, быть может, хочется, чтобы ее любили за прекрасные качества.

«Так ты выглядишь намного лучше»

Не стоит говорить людям, как им одеваться и какие аксессуары выбирать. Только если, конечно, вас об этом не попросили напрямую. Категорично сказанное «Тебе так лучше» скорее обидит человека. И он уж точно не побежит переодеваться или снимать очки лишь потому, что кто-то сказал, как ему больше идет.

«Ты, конечно, молодец»

Есть неуловимая разница между обычной похвалой и этой фразой, отдающей то ли скрытым осуждением вашего образа жизни, то ли завистью. Порой люди и вовсе умудряются говорить так в совершенно неподходящих ситуациях: «Молодец, что вышла замуж» или «Молодец, что родила».

«Я тебя люблю не за красоту!»

С одной стороны, симпатия, возникшая исключительно из-за внешности, не лучшая база для серьезных отношений. Но и фраза, что вы любите человека не за привлекательность, может прозвучать грубовато, словно красотой того и вовсе обделили. Кажется, что правильного варианта здесь нет? Конечно есть: просто стоит отметить и привлекательность, и другие качества вашей половинки.

Похвала с указанием на недостаток

«Ну, не Дюймовочка ты, зато какие глаза!» Слышали такое? Как ни странно, подмечать недостатки, а потом тут же говорить, что и достоинства у вас тоже есть, очень любят родители и бабушки. Но начинать комплимент с обидной фразы не лучшее решение, тем более что люди, как правило, и сами знают о своих недостатках.

Комплименты с оценкой фигуры и веса

Принято считать, что «Ты похудела» — это комплимент. Но никогда не знаешь наверняка, что привело к потере веса: это может быть стрессовая ситуация или болезнь. И даже если человек стал выглядеть стройнее и привлекательнее, необязательно акцентировать на этом внимание. Впрочем, когда вы точно знаете, что подруга вечно пытается сбросить или, наоборот, набрать пару килограммов, вполне можно отметить, что у нее получается.

«Да тебе надо было мужиком родиться!»

Как правило, подобные фразы часто слышат девушки, чьи интересы традиционно принято считать мужскими: любящие спорт, рыбалку, компьютерные игры или комиксы, работающие в IT-сфере и другие. Но чем бы ни увлекалась дама, ей вряд ли будет приятно услышать, что она «свой парень» или «пацан в юбке», то есть непривлекательна и неинтересна как женщина.

«Тебе идет, ходи так всегда»

Такой сомнительный комплимент может услышать, к примеру, девушка, привыкшая носить джинсы и вдруг надевшая на праздник платье. Но если хочется отметить, как она прекрасна в новом образе, лучше так и сказать. А поучительные фразы вроде «Вот так и ходи» положительных эмоций точно не вызовут.

«Вот тебе с генами повезло!»

Отличная физическая форма, чистая кожа и роскошный внешний вид зачастую результат не только удачной наследственности, как думают люди. За подтянутой фигурой и привлекательностью на самом деле порой прячутся не «гены», а усердные тренировки в спортзале, постоянная работа над собой, большое количество вложенных средств и много потраченного времени.

«Ты самая красивая из всех, кого я знал»

Комплименты-сравнения, даже если они в вашу пользу, всегда звучат не слишком красиво. Если парень радостно сообщает, что вы самая прекрасная из всех, складывается впечатление, что проводился какой-то конкурс среди девушек, в котором вы заняли первое место.

«Эта вещь тебя очень стройнит»

Как и любой комплимент фигуре, подобную фразу человек может воспринять как укор: «Если это платье стройнит, значит, в другой одежде я выгляжу толстой».

«Ты такая интересная личность!»

Для первого свидания комплимент, прямо скажем, не ахти. Если сделать акцент на внутреннем мире девушки, она может решить, будто спутник считает ее не слишком привлекательной. Хотя, вероятно, он всего лишь хотел сказать, что та прекрасна и душой, и лицом.

Бонус: как обращаться к незнакомой женщине преклонного возраста

В других языках есть слова для обращения к незнакомцам, например «мисс», «мадам», «мистер», «месье». А мы, не стесняясь, всех соотечественниц любого возраста зовем девушками, хотя обращение к незнакомому человеку по гендерному признаку выглядит невежливым и панибратским. Кроме того, называя так пожилую даму, вы не делаете ей комплимент, это звучит скорее как издевательство. В этом случае можно использовать нейтральные обращения: «простите», «извините», «прошу прощения».