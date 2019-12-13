15 фотографий, найти объяснение которым под силу лишь внимательным и сообразительным

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Пользователи интернета часто публикуют фотографии, которые были бы не совсем понятны, если бы не подписи, оставленные авторами. Мы решили собрать некоторые подобные снимки и предложить вам самим отгадать, что на них изображено. Вероятно, одним читателям вопросы покажутся достаточно легкими, а вот другим придется потратить немало времени на поиск ответов. Но поломают голову все-таки все, особенно над кадром со следами на тротуаре.

Мы в AdMe.ru любим разгадывать всевозможные головоломки, особенно такие, которые подготовила нам сама жизнь. Попробуйте и вы дать правильные ответы на следующие 15 фотовопросов.

1. Начнем с простого. Какой ботинок мужчина снимает первым?

2. Где расположены кнопки вызова лифта?

3. Для чего на краях этой бетонной постройки металлические уголки?

4. Сколько томов из этой трилогии «50 оттенков серого» прочитал ее владелец?

5. Что запечатлено на этом фото?

6. Какого успеха добился владелец этого ремня?

7. Что делают все эти парни?

8. Почему на одном участке травы иней образовался, а на другом нет?

9. Для чего используется этот полукруглый стол?

10. Что это за след в виде едва заметной изогнутой темной линии?

11. Почему этот брус так деформировался?

12. Каким образом появилась эта куча снега?

13. Почему на этом маленьком пятачке трава растет быстрее, чем на остальном участке?

14. Что, по мнению автора этой иллюстрации, происходит с девочкой справа?

15. Что здесь произошло?

ОТВЕТЫ

1.

Левый ботинок мужчина снимает первым, поддевая его сзади правым ботинком.

2.

Кнопки вызова лифта встроены в книгу, которая находится на полке.

3.

Подобные металлические заклепки устанавливают на различные архитектурные и парковые объекты, чтобы скейтеры не использовали их для выполнения своих трюков.

4.

Владелец этой трилогии прочитал почти 1,5 тома. Обратите внимание на следы загибов на корешках книг: 1-й том был прочитан полностью, 2-й — примерно до середины, а 3-й том, судя по отсутствию следов, вообще не читали.

5.

Это просто седые волосы под микроскопом.

6.

Мужчина похудел. Обратите внимание на ремень и следы от застежки у каждого отверстия. Мужчина худел и носил один и тот же ремень, постепенно затягивая его все туже.

7.

Парни ждут своих возлюбленных, которые в это время совершают покупки. Фото сделано в магазине Zara в Нью-Йорке.

8.

Трава похожа на волосы на нашем теле: чем она длиннее, тем больше теплого воздуха в ней задерживается. Взгляните на фотографию: иней образовался только на подстриженном газоне.

9.

Этот стол используется для игры в настольный теннис.

10.

На снимке запечатлена муравьиная тропа. При движении эти насекомые оставляют позади себя следы из феромонов. Другие муравьи, почуяв запах, тоже идут по этим следам. И чем больше муравьев ходят той дорожкой, тем больше феромонов будет оставаться на пути. Соответственно, еще больше этих насекомых будет использовать проторенную тропу, которая со временем станет видна и людям.

11.

Об этот брус кошка точила когти в течение 14 лет.

12.

Это порог перед входной дверью в армейскую столовую. Военнослужащие, перед тем как войти в здание, счищают снег со своих ботинок об установленную внизу решетку. Так под ней и образуется сугроб.

13.

На этот участок газона постоянно справляет нужду собака, принадлежащая автору этой фотографии.

14.

Девочка крутит обруч.

15.

Шли 2 ребенка, слева помладше (мальчик), справа постарше (девочка). Мальчик упал, девочка подняла его на руки и понесла дальше.

На объяснение какой фотографии у вас ушло больше всего времени? А что показалось самым легким?