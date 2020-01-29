15 фактов, которые позволяют взглянуть на всемирно известные статуи по-новому

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В каждом предмете искусства можно найти скрытый смысл и несколько любопытных деталей, но порой судьба картины или песни интересна не меньше, чем замысел творца. Многие отлично разбираются в живописи, музыке и кино, в то время как скульптура нередко остается обделенной вниманием. При этом знаменитые статуи могут поразить своей историей не меньше оскароносной драмы или скандального романа.

Мы в AdMe.ru решили восстановить справедливость и поделиться сюрпризами, которые скрывают известные всем скульптуры.

1. «Бездомному Иисусу» вызывали скорую помощь

Первоначально скульптура была установлена в Торонто. Но теперь примерно сотню ее копий, зачастую освященных, можно увидеть по всему миру, в том числе рядом со Службой папских милостей в Риме. Из-за того, что церкви, около которых расположены скульптуры, нередко занимаются помощью обездоленным, а статуи выполнены достаточно реалистично, их иногда принимают за настоящих спящих людей. В частности, во время сильных морозов, ударивших в Гамильтоне, неравнодушные прохожие несколько раз звонили в службы экстренного реагирования, чтобы они помогли несчастному, оставшемуся на улице в такую погоду.

2. У бюста Нефертити никогда не было левого глаза

Считается, что одно из самых знаменитых произведений древнеегипетского искусства сильно льстит супруге фараона, потому что ее лицо показано слишком симметричным. Исключение составляют глаза: одного из них попросту нет. Археолог, который нашел статую, утверждал, что его никогда и не было, потому что в глазнице нет следов обработки или клея. Точная причина, по которой древний скульптор оставил такой явный дефект, неизвестна. У ученых есть несколько версий, но ни одна из них пока не стала общепринятой. Глаз должны были добавить после смерти Нефертити, потому что фигура с двумя глазами считалась частью человека, которого изображали, и предназначалась для «оживления» его после смерти.

Бюст был учебным пособием в мастерской и демонстрировал, как надо готовить скульптуры для изображения глаз.

Нефертити впала в немилость до того, как работа над скульптурой была закончена, и мастер не стал доделывать бюст.

У царицы была глазная болезнь.

3. «Гусятница Лиза» из Геттингена считается самой целуемой девушкой мира

«Гусятница Лиза» — символ учащихся Геттингенского университета, у которых было принято целовать скульптуру после посвящения в студенты. Поскольку традиция была крайне шумной и мешала жителям окружающих домов, целовать статую официально запретили. Но студенты игнорировали предписания властей во все времена.

4. «Атакующего быка» забирала полиция

В декабре 1989 года скульптор Артуро Ди Модика привез свое творение к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи и оставил там в качестве рождественского подарка жителям города. Подобные события тогда были в новинку, уличное искусство еще не набрало нынешнего размаха. Поэтому быком заинтересовалось очень много людей. Они специально приходили к бирже, чтобы посмотреть на статую. Но так как Артуро установил фигуру самовольно, без разрешения чиновников, полиция конфисковала ее. Быка вернули только после того, как публика начала возмущаться. Однако заново его поставили в двух кварталах от биржи. К слову, когда перед «Атакующим быком» появилась скульптура «Бесстрашная девочка», Ди Модика был очень недоволен, что ее установили без согласия с ним. Позднее статую девочки перенесли.

5. Дизайнер Microsoft Xbox 360 вдохновлялся серией скульптур «Птица в пространстве»

Создатель «Птицы» Константин Бранкузи говорил, что цикл этих скульптур символизирует побег из мира повседневности. И согласился с тем, что это очень подходящий образ для игровой приставки.

6. Макет памятника Петру I в Москве проверяли в аэродинамической трубе

Уменьшенную копию монумента сделали сотрудники Института механики МГУ специально для того, чтобы осуществить продувки для проверки аэродинамических характеристик памятника. После испытаний в макет внесли изменения, которые заметно улучшили аэродинамику сооружения.

7. «Капитолийская волчица» была создана не во времена античности

Статуя волчицы, вскормившей основателей Рима, — один из самых известных символов античности. Считалось, что она появилась не позже I века н. э., при этом достоверно известно, что фигурки Ромула и Рема были отлиты в XV веке. Но после недавних исследований было официально заявлено, что «Волчица» создана между 1021 и 1153 годами.

8. «Павший астронавт» должен был изображать не погибших космонавтов

Единственный предмет искусства, помещенный на Луне, олицетворяет всех погибших космонавтов. На табличке рядом перечислены имена тех из них, которые погибли на момент установки памятника. Но автор произведения был очень недоволен, когда узнал, как назвали скульптуру и какой ей придали смысл. В интервью он заявил, что фигурка должна стоять вертикально и символизировать все человечество.

9. Гром-камень был настолько тяжелым, что его пришлось перевозить зимой

Для доставки монолита весом 1 500 тонн в Петербург пришлось дождаться, пока дорога промерзнет на 1,5 м в глубину. Иначе почва просела бы под непомерной тяжестью. К работе над сооружением машин привлекли даже академиков, которые рассчитали оптимальный способ перевозки. Для преодоления последнего отрезка пути построили специальную пристань, остатки которой до сих пор видны во время отлива рядом с Невской губой.

10. Постамент на главной площади Британии берегут для особой статуи

Одна из главных достопримечательностей Лондона — Трафальгарская площадь. На ней находятся 4 постамента, которые, по замыслу архитектора, предназначены для памятников знаменитым британцам. На трех пьедесталах сейчас установлены фигуры короля Георга IV, генералов Генри Хэвлока и Чарльза Нейпира. Скульптуры на 4-м регулярно меняются. Увидеть на нем свое творение — предел мечтаний для современного художника. По неофициальному мнению, постамент предназначен для статуи, которая увековечит память Елизаветы II. В качестве возможных кандидатов также называют Нельсона Манделу, маршала Парка и Маргарет Тэтчер.

11. Поза скульптуры «Родина-мать зовет!» могла быть навеяна Никой Самофракийской

Статуя Ники была возведена в честь победы в сражении на утесе над морем, чтобы ее было видно издалека. Этот факт, как и схожесть выразительных поз, дал искусствоведам повод считать, что авторы при создании монумента для установки на Мамаевом кургане вдохновлялись в том числе Никой.

12. Микеланджело был вынужден подписать свое «Оплакивание Христа»

Это единственный случай, когда знаменитый скульптор указал свое авторство. Считается, что он поступил так, услышав, как прохожие спорят о том, кто создал статую.

13. «Гения зла» пришлось переделать, потому что он был слишком привлекательным

В Льежском соборе находится одно из известнейших художественных изображений дьявола — «Гений зла». Закованный в кандалы плачущий Люцифер воплощает осознание своих грехов и раскаяние. Статуя не зря считается выдающимся произведением искусства, однако на самом деле она представляет собой сознательно искаженную копию другой скульптуры. Первый «Гений зла» был непокорен, дерзок и настолько хорош собой, что отвлекал приходивших в собор женщин от молитв. В результате после долгих споров фигуру заменили на более приемлемую. Новой статуе добавили цепи и надкушенное яблоко у ног как символы наказания и греха, а ее позу изменили так, чтобы она выражала раскаяние.

14. Переодевание «Писающего мальчика» превратилось в целый ритуал

Самый известный символ Брюсселя регулярно получает обновки. С 1954 года за них отвечает ассоциация «Друзья „Писающего мальчика“», которая тщательно выбирает следующий наряд из сотен вариантов, присылаемых каждый год. График смены костюмов висит на перилах возле статуи, каждое переодевание — красочная церемония, проходящая под музыку духового оркестра. Одежда «Писающего мальчика» хранится в специальном музее, и самый старый экспонат в коллекции датирован XVII веком.

15. Католикам Рио-де-Жанейро приходится хранить запас камня, из которого сделана статуя Христа-Искупителя

Сделано это исключительно по необходимости: несколько раз в год в статую попадают молнии. Камень предназначен для реставрации скульптуры. Однажды во время грозы фигура лишилась кончиков среднего и большого пальцев.

Какую из этих скульптур вы хотели бы увидеть вживую и почему?