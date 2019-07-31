15 неожиданных трендов в одежде, которым уже следуют модницы во всем мире

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Хорошие новости: мода стремится к женственности и естественности. Дизайнеры готовы удивлять и создают весьма своеобразные тренды: одежду с коровьим принтом, колготки, настолько прекрасные, что им место в музее, а велосипедки предлагают носить с обувью на каблуке. Чтобы выглядеть стильно, достаточно знать удачные сочетания вещей и умело пользоваться этими знаниями.

Мы в AdMe.ru тщательно следим за тенденциями в одежде и уже готовы представить гид по горячим трендам.

1. Фотопринты

Громкие выражения и остроумные цитаты, напечатанные на свитшотах и футболках, остаются в прошлом сезоне. Сейчас о жизненных принципах красноречиво расскажут фотопринты.

Картины любимых художников, абстрактные фигуры, пейзажи, портреты, памятные снимки перемещаются на самое видное место.

2. Фантазийные колготки

Инди-дизайнер Лирика Матоши создает настоящие райские сады на обычных колготках. Необыкновенный декор из пайеток, бисера, кристаллов и вышивки на всех видах колготок в мелкую и крупную сетку гарантирует эстетическое удовольствие.

И на этих шедеврах чулочно-носочной продукции есть даже композиции в виде цветов и насекомых. Из страз конечно.

Так украсить колготки можно и своими руками. Надо только запастись стразами, пайетками, готовыми аппликациями и начать творить.

3. Расцветка туаль де жуи

Название принта дословно переводится как «ткань из Жуи» — в честь первого места производства — деревни Жуи-ан-Жоза во Франции. В моду узор ввел Кристиан Диор. В 1946 году дизайнер пригласил декоратора Виктора Гранпьера и попросил обновить интерьер салона в парижском бутике, и тот украсил этим декоративным орнаментом салон полностью, взяв за основу известные сценки с картины Жан-Батиста Юэ. Диор остался в восторге и стал использовать его в коллекциях еще с 1977 года.

Сейчас этот орнамент переживает возрождение. Броский и затейливый принт разбавляют однотонными вещами или, наоборот, одеваются в него с ног до головы.

4. Мини-сумки

Против гигантских сумок на модный ринг выходят их миниатюрные копии. Сейчас началось повальное увлечение этим мини-аксессуаром. В этом году дизайнеры представили множество симпатичных вариантов для носки: как дополнение к основной большой сумке, с декором и без, даже в виде украшения на шею.

5. Микросумки

Сумка размером 8,5×5 см больше тянет на аксессуар куклы Барби. Необычная деталь костюма уже породила в интернете огромное количество мемов, а на вопрос производителя «Что можно положить в эту очаровательную крошку?» пользователи дали саркастичные ответы в духе «орешек», «деньги на мороженое», «любовь», «один наушник AirPods». Но что удивительно, стоило сумке поступить в продажу по цене (внимание!) $ 258, как за 2 суток «тираж» был раскуплен полностью. Остальным пришлось ждать новую партию «малышей».

6. Велосипедки

Тренд, который напоминает о 90-х годах. В моду его вновь ввела Ким Кардашьян, когда начала носить их повсеместно. Укороченные лосины отлично смотрятся с широкими рубашками, туниками, худи или толстовками.

Что касается обуви, то никто не планирует себя ограничивать — велосипедки комбинируют и со спортивной обувью, и с туфлями на каблуках.

7. Коровий принт

Выглядит свежо, актуально, необычно. И при этом коровий окрас в одежде выглядит более универсально, чем весьма спорный «леопард», благодаря монохромной расцветке.

Подобные вещи в любом случае будут приковывать взгляды, поэтому их обычно комбинируют с нейтральной одеждой.

8. Брюки с разрезами

Дизайнеры отказались от подворотов и без сожаления режут брюки вдоль и поперек. Эта модель сделает ноги визуально более длинными. Формула волшебства такова: высокая посадка, клеш и разрезы по центру или по бокам.

Вариантов таких брюк на прилавках становится все больше, разрез может быть едва заметным или же доходить до самого бедра.

9. Объемные и удлиненные рукава

Еще недавно все стремились закатать рукава пиджаков и запасались одеждой с рукавом 3/4. А в этом сезоне рукава поражают своими гипертрофированными объемами и, главное, длиной. Иногда они могут заходить далеко за запястье. Для удобства сверхдлинный рукав можно подвернуть.

10. Цепочки для очков

У кого-то такие аксессуары могут ассоциироваться с учительницей или сотрудницей библиотеки, для которых очки на цепочке — дань профессии. Но сегодня перед этим трендом многие готовы преклонить колено. Самые актуальные сочетания — жемчуг и цветные бусины. На лето дизайнеры предлагают вариант с маленькими ракушками. Цепочки на очках могут перекликаться с подвесками на шее или сами служить ожерельем.

11. Ультраяркая обувь

Бренд Irregular Choice уже в названии отображает концепцию продукции, которую предлагает, — его можно перевести как «нестандартный выбор». Обувь у марки настолько яркая и необычная, что затеряться в толпе будет невозможно.

Дизайнеры не ограничивают себя ни в чем — найти тут можно практически все: и единорогов на кроссовках, и цветные каблуки из органического стекла, и стразы всех видов и мастей.

12. Кроше

Все, кто жаловался на старомодность и нафталинность ажурного плетения, смогут убедиться в его актуальности. На пике популярности плетеные платья, топы, юбки и аксессуары.

Те счастливицы, кто уже давно освоил технику макраме и кроше, смогут побаловать себя новинками самостоятельно.

13. Люрекс

Блистать в самом прямом смысле этого слова — модная миссия сезона. Всегда и везде, не обращая внимания на время суток и наличие повода.

Готовьтесь щуриться от переливов ярких металлизированных нитей — именно для этого люрекс вернулся к нам из 80-х.

14. Техника тай-дай

Дословно термин «тай-дай» (англ. tie-dye) переводится как «завяжи-покрась». Именно так и достигаются необычные цветовые переливы на одежде. Ткань складывают, оборачивают нитками, завязывают и красят в сложенном виде. Когда материал развязывается, на нем остается необычный орнамент.

Выцветшие подтеки сейчас покрывают и куртки, и рубашки, и футболки. Купить их можно где угодно, и больше не нужно делать принт своими руками.

15. Массивные ободки

Ободки становятся важным трендом и притягивают внимание. Яркий аксессуар может держать на себе весь образ, даже если вы одеты в простые джинсы и футболку. На самом пике модных тенденций — аксессуары из латекса и матовой кожи.

Какой модный тренд вы готовы впустить в свою жизнь?