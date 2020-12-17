Как прошел главный романтический день у 14 пар, которые решили провести его по-королевски
Красивая, пышная, скромная, элегантная — свадьба считается одним из самых важных событий в жизни. И абсолютно все хотят сделать этот день незабываемым. А знаменитости еще и знают, что за их торжеством наблюдает мир. Поэтому их бракосочетания запоминаются надолго.
AdMe.ru решил узнать, как выглядели самые дорогие свадебные церемонии и в каком наряде невесты предстали перед алтарем. Зовем вас за собой, чтобы окунуться в сказку в стиле Диснея.
Кейт Мосс и Джейми Хинс
Буколическая свадьба супермодели и рок-музыканта состоялась в 2011 году и обошлась новобрачным недешево. Автором платья выступил друг Кейт Джон Гальяно. Именно в его творениях она, по ее собственным словам, и проводит большую часть времени.
Изысканный свадебный наряд был выполнен в винтажном стиле 1920–1930-х годов. Шелковое платье было расшито стразами, золотыми блестками и бусами, а кружевную вуаль украсили цветы.
Кэтрин и Шон Лоу
Пара, чей роман начался во время реалити-шоу «Холостяк», обручилась в Таиланде. Несколько недель Минди Вайс, организатор свадеб многих знаменитостей, готовила программу предстоящей дорогостоящей церемонии .
На невесте было платье от Моник Люлье (Monique Lhuillier), в котором она чувствовала себя по-настоящему женственной. А все торжество в прямом эфире смогли наблюдать несколько миллионов зрителей.
Николь Кидман и Кит Урбан
Актриса вышла замуж 2-й раз в 2006 году в готической часовне в Сиднее. Хотя свадьба обошлась всего лишь в 6-значную сумму (что скромно по сравнению с остальными церемониями этой подборки), непритязательной ее не назовешь.
К собору Николь прибыла в кремовом лимузине. Выбирая свадебный наряд, актриса осталась верной своему тонкому вкусу. Платье от Balenciaga было сшито на заказ из шелковой органзы и кружева и создавало образ невинности и нежности. Дизайнером выступил француз Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere).
Даянара Торрес и Марк Энтони
Бывшая мисс Вселенная и певец 1-й раз тайно поженились в Лас-Вегасе, организовав скромную церемонию. Столкнувшись с проблемами, они развелись. Но через 2 года решили снова обменяться клятвами, устроив в этот раз пышную свадьбу в соборе в Пуэрто-Рико.
Виктория и Дэвид Бекхэм
Свадьба одной из самых элегантных пар состоялась в 1999 году и обошлась молодоженам в довольно значительную сумму.
Знаменательный для Бекхэмов день олицетворяет собой мечту многих девушек: праздник прошел в старом замке Латтрелстоун, недалеко от Дублина, и скромным назвать его сложно. Впрочем, Posh (англ. «шикарный, роскошный» — прозвище певицы в Spice Girls) и не могла иначе.
Платье цвета шампань от Веры Вонг, по словам самой Виктории, до сих пор хранится для ее дочери. В течение праздника нежный атлас сменился пурпурными костюмами, по поводу которых Дэвид сказал: «Виктория была очень красива, а я выглядел как парень из фильма „Тупой и еще тупее“».
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Совсем недавно пара отметила 20-ю годовщину свадьбы. Звезда «Маски Зорро» и «Двенадцати друзей Оушена» Кэтрин Зета-Джонс прошла к алтарю 18 ноября 2000 года в эксклюзивном платье с бриллиантами и драпировкой от Кристиана Лакруа.
И именно оно привлекло больше всего внимания. Сшитый на заказ атласный наряд, украшенный бусинами, отличался почти 2-метровым шлейфом. Только платье оценивается в $ 140 000, а сама церемония — во много раз больше.
Кэти Холмс и Том Круз
Пара начала встречаться в 2005 году, а уже через 7 недель обручилась. Свадьбу решили провести в Италии, и Кэти как истинная девушка немного опоздала на церемонию. А Круз стоял с огромной улыбкой на лице и около 20 минут ждал невесту. Но что такое какие-то 20 минут, когда ждешь любимую?
Лайза Миннелли и Дэвид Гест
Четвертая свадьба Лайзы стала яркой и запоминающейся. Список гостей насчитывал 850 приглашенных, а в роли шафера выступил сам Майкл Джексон. На праздник собралось такое количество знаменитостей, что все буквально сворачивали шеи. Ну а самым ярким моментом был, конечно же, поцелуй новобрачных.
Уэйн Руни и Колин Мэри Маклоклин
Колин и Уэйн познакомились в старших классах, а через 6 лет поженились. Празднование прошло в Италии, куда прилетели их родственники и друзья. Невеста для такого важного дня выбрала туфли от Кристиана Лубутена, которые должны были сочетаться с платьем из органзы от Marchesa.
И это как раз тот случай, когда школьная любовь не осталась просто детской мечтой.
Майкл Джордан и Иветт Прието
Баскетболист Майкл Джордан свою 2-ю свадьбу, с кубинской моделью Иветт Прието, решил отметить грандиозно. Церемония проходила на Палм-Бич, а в качестве финального аккорда вечером прогремел фейерверк.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Звезда реалити-шоу и рэпер познакомились в 2003 году. С тех пор и началась их дружба, которая вылилась в настоящую «лав-стори». А в 2014 году все обсуждали свадебное фото, украсившее обложку Vogue.
Само торжество «прокатилось» по Европе. Сначала в Париже устроили своего рода девичник и предсвадебный ужин, где Ким была в белом наряде (на фото выше). После этого гости переместились в Шато де Видевиль.
Потом состоялась церемония во Флоренции, фотографии которой набрали огромное количество лайков в инстаграме.
Ким выбрала для себя платье от Givenchy, которое оценивается в $ 500 000. А сумма в общем чеке, с учетом перелетов и расположения гостей, стоимости одежды, макияжа, превышает $ 10 млн.
Анжела Ян Ин (Анджелабейби) и Хуан Сяомин
Экстравагантное бракосочетание китайской модели и певца обошлось в немалые по всем подсчетам деньги. Украшенный розами зал, 2 000 гостей, а на стенах закреплены экраны с предсвадебными фото молодоженов. На изготовление замысловатого платья с 3-метровым шлейфом от Dior ушло около пяти месяцев.
Совсем не зря в Китае эту церемонию назвали свадьбой десятилетия.
Ваниша Миттал и Амит Бхатия
Сумма, которая была потрачена на свадьбу дочери магната и бизнесмена, баснословна. Но поскольку по всем индийским традициям мероприятие длилось целую неделю, затраты можно разделить на 7.
Индийский магнат, в 2005 году вошедший в список Forbes, не мог иначе выдать свою дочь замуж. Приглашения в серебряных упаковках, фейерверк на Эйфелевой башне и сари Ваниши, которое было украшено 8 000 кристаллов Сваровски и стоило 5 000 000 рупий ($ 70 000).
Принцесса Диана и принц Чарльз
Бракосочетание принцессы до сих пор называют самой знаковой свадьбой века. К алтарю под руку с отцом леди Диана прошла в украшенном пайетками и жемчугом платье с пышной юбкой.
Из-за многочисленности приглашенных местом проведения церемонии был выбран собор Святого Павла, так как он вмещал больше людей, нежели традиционно используемое для этих целей Вестминстерское аббатство. Всего собралось 3 500 гостей, а в прямом эфире за свадьбой наблюдало 750 млн человек.
А что по-вашему представляет собой свадьба мечты?