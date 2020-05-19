14 странных привычек местных жителей, которые оставляют в недоумении весь остальной мир

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Путешествуя по миру, мы видим, насколько уникальна и любопытна повседневная жизнь. Вещи, которые кажутся такими обыденными дома, иностранцы порой и в глаза не видели или используют совершенно по-другому. Мир прекрасен своим разнообразием. Однако лучше знать особенности жизни в разных уголках света, чтобы не попасть впросак во время отпуска или переезда. Предупрежден — значит вооружен. И для общего развития полезно.

AdMe.ru выяснил, какие привычные для нас обычаи, вещи и явления жители других государств наполнили новым смыслом.

1. В Колумбии на предметы указывают не пальцем, а губами

В этой стране никто не будет тыкать пальцем, это считается грубым жестом. Если вам действительно необходимо на что-то указать, то придется использовать свои губы. Их нужно сложить «уточкой» и повернуть в направлении того, что требует внимания собеседника. Причем это должно быть мимолетное движение, буквально на полсекунды.

2. В Грузии придется заплатить за проезд на лифте

Здесь в буквальном смысле слова за лифт платит тот, кто им пользуется. Внутри кабины висит металлический ящик, который принимает 10 тетри (₽ 2,5). Нужно опустить в него монету и ехать на свой этаж. Старый лифт может остановиться только 1 раз. То есть если пассажирам нужны разные этажи, то кому-то придется идти по лестнице. Если в вашем доме новый лифт, можно сделать несколько остановок, каждый раз бросая монету. Спуски тоже платные. Деньги за пользование лифтом идут на его ремонт и обслуживание.

3. В Германии устраивают барбекю на балконе

Для немцев это многолетняя традиция. Чаще всего жители пользуются электрогрилем, но и угольный мангал здесь не редкость. Особенности приготовления барбекю в каждом многоквартирном доме разные, поэтому свои действия лучше заранее согласовать с соседями. Даже если городской устав разрешает жарить мясо на лоджии, правила, принятые жильцами конкретного дома, могут быть своеобразными.

4. Во Франции нельзя выселять квартирантов зимой

Если люди, которые снимают квартиру, попали в тяжелую жизненную ситуацию и им нечем платить за жилье, а на дворе зима (точнее, период с октября по апрель), то арендодатель не имеет права выселить жильцов. Ведь они могут замерзнуть и погибнуть на улице. Он не может даже отключить им электричество или газ. Штрафы за такие действия достигают € 30 тыс. Так что обычно хозяин решает: пусть живут, выселение дороже обойдется.

5. В Голландии многие живут в лодках

Старые баржи, припаркованные по обеим сторонам каналов, — своеобразная фишка Голландии. Но кто бы мог подумать, что кто-то живет там постоянно. Лодки выглядят немного тесными снаружи, но внутри есть все необходимое для нормального образа жизни: кухня, спальня, гостиная, канализация и электричество. Сначала людей привлекали относительная дешевизна и некая свобода передвижения: всегда можно сменить адрес, оставшись в том же доме. Плавучие жилища становились все более востребованными, а свободных мест для парковки на каналах — все меньше. Со временем правительство ввело правило: теперь у каждой лодки есть определенное место. И если хозяин такого дома хочет переехать, то он должен сделать запрос на другую стоянку и официально прописаться по новому адресу.

6. В Израиле, чтобы арендовать квартиру, нужно заплатить за год вперед

При заключении договора на аренду квартиросъемщик должен предоставить хозяину жилья чеки на сумму, равную ежемесячной ренте на ближайшие 12 месяцев. Залог также проходит отдельным чеком. Далее раз в месяц владелец обналичивает чек в один и тот же день, а плательщик обязан обеспечить наличие указанной суммы на своем счету. Расторгнуть договор раньше срока можно, но уведомить об этом в среднем необходимо за 60–90 дней до планируемой даты освобождения квартиры.

7. В Швейцарии, чтобы завести собаку, нужно получить кучу справок и разрешений

Здесь нет никаких ограничений или правил относительно владения кошками. Главное, чтобы хозяин мог обеспечить должный уход и показывал животное ветеринару. С собакой сложнее: нужно зарегистрировать ее, предоставить документы и справки о себе и своем доходе. Также владелец обязан платить ежегодный налог. Например, в Берне он составляет 115 франков (около ₽ 8 700). Швейцарцы считают, что кролики, морские свинки и попугаи — животные социальные, и они страдают, если содержатся в одиночестве. Закон обязывает владельцев таких питомцев обеспечить им контакт с представителями своего вида. А также в правилах прописаны минимальные размеры клетки и стандарты содержания.

8. В Швеции делить жилплощадь с родителями после 25 лет считается ненормальным

Главная цель воспитания в стране — создание независимой личности. И если совершеннолетний ребенок живет с родителями, значит, что-то не так. Более половины шведских домохозяйств состоят из одного человека, что является самым высоким показателем в Евросоюзе. В Швеции считается, что комфортный возраст для начала самостоятельной жизни — от 18 до 19 лет. В других странах Европы средний показатель — 26 лет. Чаще всего отношения нового поколения с семьей быстро становятся прохладными: близкие родственники живут обособленно и навещают друг друга лишь изредка, а то и вовсе перестают общаться. Однако многие молодые люди признаются, что нередко чувствуют себя одинокими и им не с кем обсудить свои эмоции и чувства.

9. В Германии нет круглосуточных магазинов

Воскресенье для немцев — день отдыха, поэтому работа прекращается практически везде, даже в большинстве магазинов. Так что заняться шопингом или закупить продукты на неделю в этот день не получится. Лучше сделать это в субботу, чтобы не пришлось ждать понедельника. Однако некоторые товары первой необходимости можно купить на заправке.

10. В Норвегии в однокомнатной квартире не одна комната

Однокомнатная квартира в этой стране — это апартаменты с одной изолированной спальней. То есть в наличии еще кухня и гостиная, правда, они могут быть совмещенными. В любом случае норвежцы всегда имеют отдельное место для сна. Сложно представить себе, чтобы гости сидели и болтали весь вечер в комнате, где норвежцы обычно спят.

11. В Италии принято звонить и тут же сбрасывать звонок, и только местные поймут, что это за тайный знак

Чтобы не тратить лишние деньги на разговоры, итальянцы разработали собственный способ общения. Они звонят кому-то, а затем сбрасывают звонок. Обозначать это может что угодно. Если вы встречаетесь с кем-то, то такой сигнал будет говорить о том, что вы уже в пути. Если вы договорились о свидании, но опаздываете, то звонок вам можно перевести как «И где же ты, черт возьми!» Влюбленные, которые в данный момент находятся не рядом, таким образом сообщат, что думают друг о друге и скучают. Если парень так позвонит своему приятелю, это будет означать «как дела?». Жизнь итальянца наполнена этими знаками: в течение дня телефон звонит и сразу умолкает. Никаких слов не написано и не произнесено, и все же идет обмен информацией.

12. В Индии в любой непонятно ситуации торгуйся

Торг здесь очень отличается от европейского, когда один назначает $ 10, второй повышает до $ 20, и люди договариваются где-то посередине. В Индии это работает так: вместо того, чтобы назначать цену самостоятельно, нужно напрочь отказываться от предложенной цены и перечислять недостатки нужного вам предмета, пока продавец не начнет ее снижать. Нельзя показывать, что вы заинтересованы в товаре. Смотреть на прилавок лучше через плечо, как будто вы уже готовы уйти. Это помогает получить фантастические скидки на любые товары.

13. В Англии все тотально экономят воду, поэтому один раз набирают ванну и всей семьей по очереди моются

Вода в Великобритании очень дорогая, и ее экономят всеми доступными способами. Жители набирают в раковину воду для умывания, таким же образом моют посуду: разводят в раковине моющее средство и потом либо просто протирают посуду полотенцем, не ополаскивая, либо ставят ее сушиться прямо так, в хлопьях пены. А в скоростном принятии душа с британцами могут сравниться только немцы. Но, несмотря на эти уловки, выходит сумма, эквивалентная ₽ 25 тыс. в год. Вот что по этому поводу пишет пользователь Pikabu: «Приехала ко мне знакомая с мужем-англичанином. Он принял ванну. Помылся и кричит жене: „Иди мойся“. Я смотрю, а воду-то он не слил. Ирка, жена его, говорит: „Да все никак его не отучу, они же в одной воде все моются“. Вот тут я офигел».

14. В Чехии качество маникюра оставляет желать лучшего

Здесь другое отношение к обработке ногтей: это рядовая процедура. На нее уходит в среднем 40 минут. За это время мастера успевают сделать все то, на что в других странах их коллеги тратят 1,5–2 часа. Они снимают старое покрытие, укрепляют ногти гелем, наносят базу и цветной лак в 2 слоя. Кроме того, этого времени чехам хватает на втирание косметического масла. Увы, скорость влияет на качество: клиенты часто получают неаккуратно накрашенные ногти с заусенцами. Девушка, которая переехала жить в Прагу, поделилась своим опытом: «Я была близка к отчаянию, когда делала маникюр в Чехии. В салонах, которые выглядели прилично, мне просто криво покрывали ногти лаком и вместе с кутикулой пытались отрезать чуть ли не половину пальца».

Cталкивались ли вы во время путешествий с какими-нибудь странными привычками или особенностями поведения людей в других странах?