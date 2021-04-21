14 предметов, без которых не обходятся на кухнях в разных странах. А мы о них даже не слышали

Не секрет, что для приготовления многих блюд кроме особых рецептов нужна еще и особая посуда и техника. Китайские пельмени делаются исключительно в бамбуковой пароварке, например. А в Дании пекут пончики, для которых нужна особая металлическая форма. Так что иногда, просто взглянув на кухонную утварь, можно определить, в какой стране эта самая кухня находится.

Сегодня AdMe.ru рассказывает о посуде, которую можно встретить в кухонных шкафчиках в разных странах мира.

Тажин (Марокко)

Традиционная глиняная посуда в странах Северной Африки является неотъемлемой частью марокканской кухни. Благодаря особой форме, пар сперва накапливается в верхней части крышки, а потом конденсат плавно стекает вниз, и так повторяется до полного приготовления блюда.

Топпер для яиц (Германия)

Яйца всмятку — обязательная часть немецкого завтрака. Но часто яйца чистятся не очень хорошо, и в итоге все вокруг оказывается в скорлупе. Поэтому находчивые немцы используют вот такое устройство. Оно помогает аккуратно снять «шапочку» скорлупы с яйца. Топперы бывают разной формы, но функционал не меняется. Такая вот удобная альтернатива ложке.

Гейзерная кофеварка (Италия)

В 1933 году фирма Bialetti выпустила первую гейзерную кофеварку (моку), ставшую впоследствии символом итальянского кофе. С этого момента именно гейзер является любимым кухонным гаджетом на любой итальянской кухне.

Сковорода для эблескивер (Дания)

Эблескивер — круглые датские пончики. Традиционно их готовили с яблоками или яблочным повидлом. Отсюда и название, которое дословно переводится как «дольки яблок». Сейчас пончики чаще пекут вообще без начинки и довольно пресными, так что их подают с вареньем или сахарной пудрой. А некоторые используют их и в основных блюдах, где есть подливка — в нее и обмакивают свежие пончики.

Пельменница (Россия)

Традиция лепить домашние пельмени всем вместе существует во многих семьях в России. А чтобы ускорить процесс, многие используют специальную пельменницу. Пельмени в ней получаются особой формы.

Чаван (Страны Восточной Азии)

Чаван — традиционная посуда для приготовления и питья чая. Существует целая классификация чаванов: по форме и материалу, из которого они изготовлены. Прелесть чавана в том, что он удобно ложится в ладонь и долго сохраняет температуру напитка.

Дольсот (Корея)

Дольсот — это каменная чаша, в которой подается блюдо пибимпап. За этим милым названием скрывается рис с мясом и овощами. Блюдо, подаваемое в дольсоте, продолжает готовиться даже после того, как его сняли с плиты. Так что дольсот обязательно нужно ставить на подставку, чтобы не испортить стол.

Бамбуковая пароварка (Китай)

Бамбуковую пароварку многие китайские семьи используют каждый день наряду со сковородой. Она экологична, ничего не пригорает, и блюдо можно подавать к столу прямо в ней. То есть посуды мыть придется меньше — здорово же?

Армуду (Азербайджан и Турция)

У армуду есть несколько преимуществ перед привычными нам чашками. Из-за грушевидной формы руки не обжигаются (верхняя часть не нагревается так сильно). А нижняя, тоже из-за формы армуду, не остывает слишком быстро, так что чай остается горячим на протяжении всего чаепития. Напиток в таких чашках подают в Азербайджане и Турции.

Раклетница (Швейцария)

Раклет — название и национального блюда, и сыра — основного ингредиента для его приготовления. Сыр нужно расплавить и съесть с овощами или мясом. Раклет часто готовят на горнолыжных курортах, где у грилей устанавливают целиковые головки сыра. А для приготовления в домашних условиях швейцарцы используют домашние раклетницы.

Паэльера (Испания)

Паэлья — национальное испанское блюдо из риса и морепродуктов. Сковорода, на которой готовится это блюдо, называется «паэльера». Она неглубокая, но очень большого диаметра, так что паэльи туда помещается много, хватит на всю семью.

Паста-машина (Италия)

Итальянцы — большие любители пасты. Для приготовления ее в домашних условиях используют специальные паста-машины. Иногда они даже передаются по наследству. Пользователю Nyarfy, например, его машина досталась от отца, который был шеф-поваром.

Тали (Индия)

Тали — большой поднос, в центр которого помещается рис, а вокруг располагают множество мисочек с различными добавками к нему и закусками. Само блюдо также называется «тали».

Калебас (Южная Америка)

Едва ли в Аргентине, Чили или другой стране Южной Америки найдется кухня, на которой нет калебаса — специального сосуда для заваривания чая мате. Мате — это тонизирующий напиток, который невероятно популярен в этом регионе. Заваривается он в калебасе, в дополнение к которому идет трубочка — бомбилья. На том конце, который опускается в сосуд, у трубочки находится сито. Без бомбильи пить мате было бы неудобно: листья чая очень мелкие и так и норовят попасть в рот.