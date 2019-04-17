14 пар российских и голливудских звезд, которые похожи, как близкие родственники

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Ученые из Аделаидского университета установили, что вероятность того, что два человека имеют одно и то же лицо, составляет свыше 1 : 1 трлн. Несмотря на это, мы все же часто находим сходства между совершенно посторонними людьми. К примеру, глядя на некоторых российских и голливудских знаменитостей, невольно задаешься вопросом: «Может быть, это братья и сестры, которых просто разлучили в детстве?»

Мы в AdMe.ru рассмотрели повнимательнее зарубежных и российских звезд и нашли у некоторых из них что-то общее во внешности.

Евгения Брик — Дженнифер Лопес

Стефания Маликова — Хлоя Грейс Морец

Сати Казанова — Летисия Сабателла

Артур Гальченко — Орландо Блум

Ляйсан Утяшева — Орнелла Мути

Екатерина Климова — Кристен Уиг

Алеся Кафельникова — Миранда Керр

Валерия — Синтия Никсон

Александр Малинин — Питер Фачинелли

София Каштанова — Глория Вотсис

Мария Ситтель — Айшвария Рай Баччан

Артем Ткаченко — Эдриен Броуди

Екатерина Вилкова — Аманда Сейфрид

Лера Кудрявцева — Ким Кардашьян

Какое сравнение показалось вам наиболее удачным? Какие еще примеры сходства знаменитостей вы помните?

Фото на превью evgeniabrik / Instagram, jlo / Instagram

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