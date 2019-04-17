14 пар российских и голливудских звезд, которые похожи, как близкие родственники
Ученые из Аделаидского университета установили, что вероятность того, что два человека имеют одно и то же лицо, составляет свыше 1 : 1 трлн. Несмотря на это, мы все же часто находим сходства между совершенно посторонними людьми. К примеру, глядя на некоторых российских и голливудских знаменитостей, невольно задаешься вопросом: «Может быть, это братья и сестры, которых просто разлучили в детстве?»
Мы в AdMe.ru рассмотрели повнимательнее зарубежных и российских звезд и нашли у некоторых из них что-то общее во внешности.
Евгения Брик — Дженнифер Лопес
Стефания Маликова — Хлоя Грейс Морец
Сати Казанова — Летисия Сабателла
Артур Гальченко — Орландо Блум
Ляйсан Утяшева — Орнелла Мути
Екатерина Климова — Кристен Уиг
Алеся Кафельникова — Миранда Керр
Валерия — Синтия Никсон
Александр Малинин — Питер Фачинелли
София Каштанова — Глория Вотсис
Мария Ситтель — Айшвария Рай Баччан
Артем Ткаченко — Эдриен Броуди
Екатерина Вилкова — Аманда Сейфрид
Лера Кудрявцева — Ким Кардашьян
Какое сравнение показалось вам наиболее удачным? Какие еще примеры сходства знаменитостей вы помните?
Фото на превью evgeniabrik / Instagram, jlo / Instagram