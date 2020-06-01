14 особенностей жизни в Египте, которые вызывают эмоции от недоумения до умиления

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В Египте сохранилось единственное дошедшее до нас чудо света — пирамида Хеопса. А еще в этой стране самое теплое в мире море — Красное — и вторая по длине река в мире — Нил. Добавьте к этому круглогодичное лето — и вы получите идеальное место для жизни и отдыха.

Но даже в райских местах есть свои особенности. Мы в AdMe.ru опросили экспертов и узнали, как живется в одной из самых древних и загадочных стран мира.

1. Многие живут в домах без крыши. Нет, не из-за бедности

Многие гости Каира обращают внимание, что в египетской столице много недостроенных домов, у которых как будто отсутствует крыша. Гиды обычно объясняют это тем, что таким образом местные жители экономят на налоге. Но это не совсем так. В Египте налог платится не на саму недвижимость, а на землю, на которой она стоит. Новый этаж к дому местные достраивают для своих выросших детей, чтобы те могли жить с ними в одном доме. Но зачастую в семьях не один ребенок, и строительство затягивается по причине нехватки денег. Кроме того, египтяне таким образом действительно пытаются обойти законы, но речь не про налог. По местным законам, высота задания не должна превышать ширину улицы перед ней, умноженную на 2. Поэтому сначала возводится дом той высоты, которой позволено, а потом, когда на дом оформляют все необходимые документы, достраивается еще этаж. Это не совсем законно, но наказание за это не предусмотрено.

2. В Египте очень любят чай

Обычно в мусульманских странах самый популярный напиток — кофе, но в Египте серьезную конкуренцию ему составил чай. Здесь его пьют все и по любому поводу, причем зачастую в качестве лекарства. Заваривают напиток сразу в кружке и употребляют обязательно с сахаром.

3. А воду из-под крана лучше не пить

Система очистки воды в Египте не очень хорошая, а вода в кран попадает из моря и довольно грязного Нила. Кроме того, она сильно хлорирована и имеет ужасный привкус. Даже местные жители предпочитают пить бутилированную воду, которую покупают в магазине. Иногда даже советуют не готовить на водопроводной воде и не мыть в ней фрукты, а для чистки зубов использовать кипяченую, но многие иностранцы, живущие в стране долгое время, считают эти меры предосторожности излишними.

4. Общественный транспорт может быть опасен

Речь о микроавтобусах, которые ездят между городами. «Это не официальные перевозчики, а просто ребята, решившие подзаработать и купившие для этого машину. У них даже может не оказаться водительских прав. Не все местные рискуют садиться в такие автобусы», — рассказала AdMe.ru Александра, которая 2 года прожила в Египте.

5. В Каире очень сложно передвигаться на авто

Даже жители Египта из других городов стараются не садиться за руль, если направляются в столицу. А люди, живущие в новой части Каира, если им надо в старый город, предпочитают оставлять свои новые авто дома и передвигаться на старых, которые не жалко, рассказала Александра. «Здесь нет правил. Здесь нет даже знаков и светофоров. И пешеходных переходов. Представь, что ты несешься по хайвею со скоростью 100 с лишним километров в час, и прямо перед тобой выскакивает пешеход, которому срочно надо перейти дорогу. При этом нет никаких переходов — ни подземных, ни надземных. На моих глазах однажды так сбили двух мужчин. Они встали, отряхнулись и пошли дальше», — рассказала AdMe.ru журналист Татьяна Холостых, которая живет в Каире уже полгода.

6. Египтяне не торопятся

Египтяне всегда опаздывают. Возможно, это связано с огромными пробками на дорогах, возможно, с теплым климатом, позволяющим расслабиться и никуда не торопиться. Если вам кто-то из местных назначил встречу, смело приходите минут на 15 позже.

7. В Египте можно фотографировать не все достопримечательности

Фотосъемка военных объектов или вблизи них строго запрещена. Военными могут являться даже самые неожиданные объекты, например Суэцкий канал, а также некоторые здания и объекты инфраструктуры. Были случаи, когда британских туристов арестовывали за съемку электростанций, мостов и железной дороги.

Радиоуправляемые беспилотники для аэросъемки тоже строго запрещены, если вы не получили предварительное разрешение от Министерства обороны Египта. За использование коптера могут приговорить к тюремному заключению на срок до 7 лет.

8. Египтяне не хвалят детей

Не потому что не любят — наоборот, египтяне, как и все южане, трепетно относятся к малышам. Но они очень суеверны и боятся сглаза. Некоторые даже специально плохо отзываются о своих близких, чтобы их не сглазили, и одевают своих детей в обноски по той же причине. «Во многих деревнях ребенка специально одевают в плохую одежду и не моют его долгое время, чтобы люди ни в коем случае не сглазили его. Чтобы защитить от сглаза, новорожденному дается редкое имя. Вы часто можете увидеть женщину, разряженную в одежду из дорогой ткани, надушенную, держащую в руках немытого, плохо одетого ребенка», — пишет русскоязычная жительница Шарм-эль-Шейха на своем канале «Ешь, живи, молись на берегу Красного моря». По той же причине младенцев не кормят грудью на людях — завистникам может показаться, что малыш очень хорошо ест, и его сглазят.

9. И тщательно следят за своими жестами

Открытая ладонь, даже случайно продемонстрированная собеседнику, может быть воспринята как оскорбление. Есть версия, что этот жест пришел из Византии — с его помощью выражали презрение по отношению к преступнику. А вообще в арабском мире раскрытая ладонь — амулет от сглаза, и если вы покажете собеседнику такой жест, то это может выглядеть, будто вы заподозрили его в недобрых намерениях.

Воспитанный египтянин не будет сидеть, положив ногу на ногу, особенно если разговаривает с человеком старше себя. Это считается признаком большого неуважения и пренебрежения к собеседнику. Правда, по словам Александры, это правило несколько устарело, и сейчас на иностранца вряд ли обидятся за такую позу. «Конечно, если это бизнес-встреча или обсуждение чего-то серьезного, то лучше так не делать — египтяне подумают, что ты их не уважаешь», — говорит собеседница.

10. Египтяне искренне рады видеть друг друга

Если на улице в Египте вы увидите двух мужчин или женщин, которые буквально кидаются друг другу в объятия, это не означает, что встретились лучшие друзья. Возможно, это вообще малознакомые люди или соседи, которые видят друг друга несколько раз в день. Если такая встреча произойдет в транспорте или в кафе, то один обязательно заплатит за другого. Причем для каждого это будет честью. Но все это распространяется на людей одного пола. Отношения между представителями разных полов строго регламентированы и не допускают подобных вольностей.

11. Пары не остаются наедине во время свиданий

Пара, которая собирается пожениться, имеет право ходить на свидания, но оставаться в одной квартире наедине влюбленным нельзя — при этом должны присутствовать родственники. Очень набожные семьи ходят на свидания с детьми вплоть до свадьбы. Тем более нельзя оставаться на ночь у второй половины, если отношения официально не оформлены как супружеские. Может нагрянуть полиция и попросить предъявить свидетельство о браке.

12. И не целуются на людях

Официального запрета на поцелуи и объятия в Египте нет, но публичные проявления страсти могут вызвать негативную и даже агрессивную реакцию у местных. «На целующуюся пару могут прикрикнуть. Однажды я пробовала поцеловать своего парня (не египтянина) в такси, которое вроде как не публичное место. Меня наградили таким взглядом, что я тут же перестала и больше так не делаю», — рассказывает Татьяна. Влюбленным не рекомендуют даже держаться за руки.

13. Египтяне умеют быть толерантными

Около 10 % населения страны составляют копты, исповедующие православие. На протяжении многих веков им приходилось непросто на арабском Востоке, но сейчас они довольно комфортно чувствуют себя среди мусульман. «В общении египтяне не разделяют друг друга по религиозным взглядам. Они прекрасно дружат между собой», — рассказала AdMe.ru Александра.

14. Египтяне красят яйца на Пасху

В Египте есть праздник Шам-эль-Нессим, ознаменовывающий начало весны. Его отмечает все население страны вне зависимости от религиозных взглядов, однако он связан с Пасхой и отмечается на следующий день после нее. В праздничный понедельник объявляется выходной, и египтяне идут на пикники, где среди прочих угощений едят крашеные яйца.

Бонус: что нельзя делать в Египте девушкам

Садиться на переднее сиденье такси — это может быть воспринято как желание познакомиться поближе.

Позволять местным мужчинам прикасаться к себе, даже если прикосновения кажутся невинными. В этой ситуации надо громко кричать и выражать возмущение, в противном случае прикосновения будут становиться все более откровенными.

Улыбаться местным мужчинам — это может быть воспринято как приглашение к близкому знакомству.

Ходить по улицам даже курортных городов в одиночку после захода солнца.

Закрывать входную дверь дома, если к вам пришел мужчина (любой, даже мастер по ремонту бытовой техники). Если вы закроете входную дверь, то это будет считаться развратным действием. Соседи должны видеть, что ничем развратным вы с мастером не занимаетесь, а если они не видят этого, их обязанность — позвонить в ваш дом, чтобы посмотреть.

А вы были в Египте? Какие впечатления у вас остались от этой страны?