14 фотографий, которые показывают изнанку работы звездного ассистента

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Наверняка жизнь личного ассистента селебрити многим кажется пределом мечтаний, а то и прямой дорогой в мир больших денег и славы. На самом деле не все так радужно: это напряженная и полная стресса профессия, а количество необходимых для ее выполнения умений поистине едва исчислимо.

AdMe.ru в конце статьи припас для вас отличный бонус: как минимум одной из ассистенток удалось выбраться на красную дорожку и даже в какой-то мере затмить бывшего босса. А пока разберемся, какими профессиями нужно овладеть в совершенстве, чтобы попасть в штат к звезде. Итак, каждый личный помощник — это...

1. Модель для съемки

Помощница Джареда Лето. На видео, очевидно, та самая голова, с которой Джаред появился на Met Gala 2019 года.

2. Специалист по питанию

Кэти Перри на съемках клипа. Ради красивых кадров певице нельзя было двигаться некоторое время, и ассистент пришел ей на помощь. А у Мадонны, как утверждают СМИ, работает специальный человек, который отвечает исключительно за режим питания. Поскольку сама дива за этим следить не успевает.

3. Гример и визажист

Помощник Робби Уильямса должен следить за тем, как звезда выглядит на экране. Если у селебрити течет грим, необходимо как можно быстрее исправить это.

4. Обувщик

Модель Коко Роша. В этой отрасли к ассистенту обычно предъявляется чуть меньше требований: нужно быть коммуникабельным, организованным и отлично разбираться в фишках разных соцсетей. Нелишним окажется и знание языков.

5. Походный официант

София Вергара — одна из самых требовательных звезд. Если верить СМИ, ее ассистент работал без выходных 3 года подряд. А в високосный год помощника ждал сюрприз в виде одного выходного.

6. Няня

Личный помощник Мадонны доставляет звезде ее усыновленного ребенка. Кроме этого, у певицы есть целый штат ассистенток, которые с определенной периодичностью должны звонить певице и морально ее поддерживать.

7. Телохранитель

Йоко Оно, бывшая супруга Джона Леннона. Порой журналисты переходят всякие границы, пытаясь сфотографировать селебрити, и тогда в игру вступает ассистент или телохранитель, если он имеется.

8. Носильщик мелких грузов

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и ассистентка Ребекка Дикон. В задачи королевского помощника входит организация мероприятий и поездок, ведение деловой переписки, а также детальные рассказы о тех людях, с которыми герцогине придется встретиться в ближайшее время.

9. Носильщик грузов побольше

Испанский матадор Джулиан Лопес и команда его верных ассистентов.

10. Фотограф

Позирует актриса Иба Абук. Помимо фотографирования многие ассистенты самостоятельно ведут аккаунты селебрити — постят снимки и придумывают к ним тексты.

11. Швейцар

Леди Гага прибывает на CFDA Fashion Awards (так называемый «„Оскар“ моды»). Курьезов с падающими на слишком высоких каблуках звездами предостаточно, поэтому одна из задач ассистента — придерживать селебрити под руку.

12. Паж

Арая Харгейт на Каннском фестивале. Секрет фотографий с красиво струящимися подолами платьев — как правило, «невидимый» помощник, который придерживает подол вне кадра.

Бонус: каждый может стать звездой

До того как превратиться в знаменитую на весь мир диву, Ким Кардашьян работала персональным помощником Пэрис Хилтон.

А это Стефани Шеппард, чей путь к славе только начинается. Несколько лет она была ассистентом Ким Кардашьян, а сейчас строит собственную карьеру. На фотографии девушка поправляет купальник сестре Ким — Кортни Кардашьян.

Если бы у вас был шанс стать личным помощником любой звезды, то кого бы вы выбрали?