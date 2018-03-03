14 фактов о работе пожарных, которыми они не любят делиться

Вы когда-нибудь задумывались, какие вопросы чаще всего задают людям, работающим в пожарных бригадах? Немногие знают, что пожарным действительно приходится спасать испуганных котиков, снимая их с деревьев. Их костюм выдержит прямой удар огнемета, а еще они чинят трубы, срезают металл и не любят полнолуние. Готовы узнать, почему?

AdMe.ru собрал полтора десятка малоизвестных фактов о том, как устроена работа пожарных, которые могут раз и навсегда изменить ваше мнение об этой удивительной профессии. В конце статьи вы узнаете, зачем пожарные желают друг другу «сухих рукавов» и что это вообще такое.

14. Их костюм выдержит температуру до 1 200 °С

Его делают из особых материалов, которые выдерживают температуру до 1 200 °С Цельсия и защищают человека от концентрированных кислот и щелочей, препятствуя их впитыванию. Большинство материалов на Земле возгораются при такой высокой температуре.

13. Никаких пышных усов и пирсинга на лице

Пожарный носит кислородную маску. Согласно технике безопасности, чтобы она плотно прилегала, на лице не должно быть никаких наростов, пирсинга или волос.

12. В горящем здании ничего не видно и не слышно

В кино пожарные легко ориентируются внутри горящего здания, быстро находят пострадавших и снимают с себя маску, чтобы надеть ее на нуждающегося в помощи человека. На самом деле снимать маску нельзя (иначе пожарный задохнется), из-за густого дыма почти ничего не видно, а громкий треск пламени не дает услышать крики людей.

Самый страшный враг всех пожарных — обратная тяга. Бывает, что огонь в закрытом помещении затухает, не получая кислорода, но при открытии двери происходит молниеносное взрывообразное раздувание огня с выбросом раскаленных газов. Это явление показано в фильме «Обратная тяга».

11. Пожарный носит на себе от 5 до 30 кг

Эта цифра меняется в зависимости от того, из чего сделан костюм и что входит в экипировку. Но нельзя отрицать, что пожарным можно работать, только если вы находитесь в отличной физической форме.

10. Женщины работают наравне с мужчинами еще с 1800-х годов

Молли Уильямс стала первой женщиной в мире, тушившей пожары наравне с мужчинами еще в начале XIX века. Позже появились отдельные женские бригады. Сегодня такая работа не каждому мужчине по плечу, поэтому немногочисленных женщин-пожарных никак нельзя назвать «слабым полом».

9. Они приходят на помощь в любой ситуации. Например, если вы всей компанией застряли в лифте

Их работа не ограничивается пожарами. Эти ребята спасают людей, когда случаются наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы и террористические акты. Они немного сантехники, электрики, механики, психологи и даже медицинские работники, когда нужно оказать первую помощь до приезда врачей. В некоторых странах в пожарных машинах есть специальная техника и аппараты для реанимации пострадавших.

8. Спасают животных, когда надежды почти нет

Много вызовов касаются животных, попавших в беду. Если корова застревает в канаве, собака проваливается в колодец, а кот не может слезть с дерева или выбраться из водосточной трубы — пожарные приедут и сделают все возможное, чтобы спасти животных.

Немало вызовов оказываются ложными, часто звонящие ошибаются, иногда балуются дети. Но даже если с одного и того же номера постоянно поступают ложные вызовы, пожарные обязаны каждый раз выезжать на место: вдруг в этот раз действительно что-то случилось.

7. Смены иногда длятся больше суток

Обычно смены длятся по 24 часа с перерывом на отдых в течение 48 часов или по 10–12 часов в течение 3–4 дней подряд. Во время крупных пожаров и других чрезвычайных ситуаций пожарные могут работать без перерыва больше суток.

6. Они кладут костюм в шкаф так, чтобы надеть его за секунды

Пожарные складывают вещи так, чтобы можно было одним махом запрыгнуть в сапоги и надеть штаны, а в следующую секунду набросить куртку, схватить шлем и залезть в машину. У них есть всего пара минут, чтобы собраться и выехать на вызов: каждая секунда может стоить кому-то жизни.

5. Раньше люди в мокрой одежде заходили в дом, чтобы остановить огонь. Сейчас все наоборот

В прошлом японские пожарные использовали особую технику тушения пожара. Они заходили в горящий дом в мокрой одежде, чтобы не загореться самим, разрушали стены, чтобы не дать огню распространиться дальше, а затем ждали, пока пожар потухнет сам. Этот метод позволял существенно снизить количество пострадавших и число крупных пожаров вплоть до конца XIX века.

Сегодня воду привозят в машинах, но ее хватает на 5–10 минут. Этого времени достаточно, чтобы начать тушение и найти ближайший гидрант или водоем, откуда можно качать воду. Пожарные обязаны не просто ограничить движение огня, но и полностью ликвидировать его как можно скорее.

4. Если в доме свободная планировка, почти нет дверей и стен, он сгорит как спичка

100 лет назад тушить пожары было легче. В домах с большим количеством комнат огонь задерживают стены и двери. Если в доме свободная планировка, огонь быстро распространяется, захватывает большую площадь и плохо поддается тушению. Чаще всего возгорание происходит на кухне. Примерно 2/3 смертей во время пожара приходятся на дома без пожарной сигнализации.

Кстати, пожарные не могут отправить вас в тюрьму, если вы подожгли дом, но могут сами попасть под суд. По их следам работает дознаватель, который ищет очаг возгорания и составляет акт о правомерности пожаротушения: вдруг во время действий пожарных был нанесен ущерб, которого можно было избежать.

3. Многие пожары тушат волонтеры, а не профессиональные пожарные

Во многих странах в пожарной охране работают волонтеры, потому что у правительства нет денег на содержание такой службы. Например, в Чили десятки тысяч пожарных являются волонтерами, которые платят ежемесячные взносы и проходят особую подготовку. Их называют «бомберос».

В других странах, чтобы стать пожарным, нужно иметь диплом о высшем образовании или пройти специальное обучение.

2. Далматин — собака пожарных?

Раньше далматины бежали впереди пожарного хода, лаем расчищая дорогу для лошадей. Эта порода отличается бесстрашием и быстрой обучаемостью и легко находит общий язык с другими животными. Собаки жили вместе с тягловыми лошадьми, которые нуждаются в общении, чтобы быть в хорошей форме.

Сегодня далматины остались символом пожарных, но на службу обычно привлекают собак разных пород. В их обязанности входит поиск людей: пес может найти пострадавшего по запаху или услышать призыв на помощь, когда человек и техника глухи, слепы и почти бессильны.

1. Встретив пожарного, пожелайте ему сухих рукавов

Так звучит пожелание удачи. Огонь тушат из трубопровода, правильное название которого — «пожарный рукав». Если рукава остаются сухими на протяжении всего дежурства, значит, нигде не случился пожар.

Есть и другие приметы. Пожарные не прощаются за руку с теми коллегами, что остаются на смене, и не говорят им «спокойной ночи», чтобы не встретиться на пожаре в тот же день. Многие отмечают увеличение числа вызовов при полной луне.

Самое главное, помните: пожарный — это не профессия. Это призвание!

Для многих это детская мечта — спасать жизни, помогать окружающим и бросать вызов опасностям. И благодаря таким людям мы знаем, что каждый пожарный на самом деле настоящий супергерой, который ежедневно рискует жизнью и здоровьем. Спасибо им за этот труд!

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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