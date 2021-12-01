14 эффектных архитектурных решений, которые так и хочется утащить в свой город

Современные города развиваются с космической скоростью. Словно гигантские деревья из стекла и бетона, растут новые здания, большая часть которых однообразна и скучна. Но, к счастью, есть еще люди, создающие поразительные объекты, смотреть на которые одно удовольствие.

Мы в AdMe.ru решили приглядеться к любопытным архитектурным сооружениям, которые не только радуют глаз, но и несут пользу для горожан.

Городские цветы (Израиль)

Эти яркие инсталляции установлены на площади Валлеро в Иерусалиме. Они стали частью проекта по улучшению старых городских районов. По задумке архитекторов, цветы распускаются каждый раз, когда под ними проходят люди, и вянут, если рядом никого нет. Площадь с ними выглядит ну очень нарядно.

Красные двери (Шотландия)

Нередко в Шотландии входные двери выкрашены в красный цвет. Так хозяева дома сообщают о том, что они полностью расплатились по ипотеке и стали полноправными владельцами этого жилища.

Портал между городами (Польша и Литва)

Жители польского города Люблина и столицы Литвы Вильнюса теперь могут наблюдать за жизнью друг друга через цифровой портал. Он представляет собой большой круглый экран с камерой, который ведет постоянную трансляцию между странами. Создатели проекта планируют в будущем установить такие порталы по всему миру.

Гигантская фреска на стенах домов (Мексика)

Маленький мексиканский городок Пачука долгое время имел дурную славу. Там процветали бедность и преступность, что очень плохо отражалось на жизни местного населения. Но это пришлось не по нраву группе активистов GERMEN crew, которые уговорили местные власти вдохнуть в город новую жизнь. Около 200 жилых домов стали «холстами» для талантливых уличных художников, которые превратили трущобы в произведение искусства.

Маркетхол (Нидерланды)

Маркетхол — это одновременно жилое и офисное здание, главной фишкой которого стала крытая рыночная площадь. Проект выполнен в форме подковы, внутренняя часть которой служит крышей торговым площадкам и украшена изображением рога изобилия.

Ультрасовременная библиотека (Китай)

Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Китае была построена в рамках крупного проекта по созданию культурного городского района. Площадь архитектурного объекта, который включает в себя светящуюся сферическую аудиторию и каскадные книжные полки, составляет 33 700 кв. м.

Мост Жуйи (Китай)

Изогнутый мост длиной в 100 метров, расположенный на высоте 140 метров, был построен в 2019 году. Проект был настолько невероятным, что поначалу многие туристы сомневались в существовании этого сооружения. Но когда выяснилось, что мост, висящий над пропастью, — правда, от желающих увидеть это архитектурное чудо не было отбоя. Мост выполняет и важную социальную функцию. Он соединяет искусственный остров Жуйи с материком и служит для передачи воды, газа и электричества.

Гостиница «Парк Роял» (Сингапур)

Отель «Парк Роял», построенный в центре Сингапура, украшен террасными садами. Его фасад создает впечатление, что над ним поколдовали прекрасные лесные феи, так свежо и ярко он выглядит.

Вертикальный сад (Испания)

Вертикальный сад на одном из мадридских бульваров служит не просто украшением городского экстерьера. Пышная растительность снижает загазованность, повышает влажность воздуха и уровень кислорода.

Небесный бассейн (Великобритания)

Sky Pool — открытый бассейн в Лондоне, расположенный между двумя объектами жилого комплекса на высоте 35 метров. Жильцы этих домов могут баловать себя плаванием в приятной водичке с отличным видом на Темзу, британский парламент и другие столичные достопримечательности.

Парк из завода (Австралия)

Единый центральный парк — это многофункциональный комплекс в пригороде Сиднея. Ранее в этом здании располагалась пивоваренная компания, а теперь это экологичный жилой дом. На его фасаде расположены вертикальные сады и гелиостат, который отражает солнечный свет, направляя его на растения и другие части комплекса. А еще здание оборудовано электростанцией с низким уровнем выбросов углерода и установкой внутренней рециркуляции воды.

Дом на дереве (Италия)

Жилой дом в итальянском Турине выглядит как настоящий оазис посреди бетонных джунглей. Он обсажен 150 деревьями и другими растениями, которые улучшают климатические условия для жильцов здания.

«Тропический остров» в ангаре для дирижаблей (Германия)



Тематический аквапарк «Тропический остров» находится в окрестностях Берлина. Этот райский уголок расположен в старом ангаре для дирижаблей, и, по правде говоря, чего тут только нет. Водопады, пышная тропическая зелень, маленькие островки и экзотические хижины. С трудом верится, что это не настоящий остров в океане, а рукотворное архитектурное чудо.

Канзасская публичная библиотека (США)

Яркий фасад библиотеки в Канзасе выполнен в виде книжной полки, на которой величественно красуются 22 тома высотой 7–8 метров. Здание когда-то принадлежало банку, но позже было решено провести реконструкцию и перевезти сюда библиотеку. Жителям города предложили самим выбрать литературные произведения, которые станут украшением и гордостью обновленного объекта.

А в вашем городе есть пример красивого и полезного архитектурного решения?