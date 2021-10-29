14 бьюти-процедур, которые еще вчера были на пике популярности, а сегодня от них все бегут как от огня

Массажи, чудо-обертывания, регулярная эпиляция — многие из нас готовы отдать последние деньги, лишь бы стать свежее и ухоженнее. Но не все процедуры так безобидны и эффективны, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому их популярность со временем сходит на нет, однако некоторые люди до сих пор продолжают к ним прибегать.

Мы в AdMe.ru разобрались, от каких манипуляций с собственной внешностью можно получить больше вреда, чем пользы, а какие из них и вовсе бесполезны.

1. Наращивание ресниц

За наращенными ресницами нужен особый уход: их нельзя мочить, пользоваться средствами для ухода, которые содержат масла. Соблюдая эти правила, многие начинают игнорировать элементарное умывание. Это может стать причиной развития различных инфекций в глазу, так как грязь и бактерии не удаляются, а застревают на ресницах. Кроме того, есть риск потери своих волосков. Чем длиннее и гуще наращенные ресницы, тем больший стресс испытывают свои: под тяжестью они начинают ломаться и выпадать.

С наращиванием ресниц вы попадаете в порочный круг: ваши естественные ресницы выглядят все хуже, поэтому наращивать нужно еще больше волосков. «Зависимость» начинается быстро. Пару раз вы делаете наращивание, а затем видите свои реальные ресницы без дополнительного эффекта. Это очень странно. © Donothingdilettante / Reddit

Все слышали о чудесах наращивания ресниц. Я тоже решила попробовать. Но мастер неправильно приклеила материал и перекрыла мне слезные протоки. Уже дома у меня сильно пекло глаза, и мастер посоветовала мне снять наращенные ресницы оливковым маслом или горячей водой. В конце концов я потеряла почти все ресницы. © Сelestica__ / Reddit

«Пыталась сама снять ресницы. Плачу из-за того, сколько ресниц я потеряла».

2. Восковая эпиляция

Главная проблема восковой эпиляции — болевые ощущения, интенсивность которых варьируется в зависимости от части тела. Кроме того, при этом легко повредить верхние слои кожи, что чревато микротравмами и шрамами. Оптимальную температуру воска может подобрать только профессиональный мастер. Самодеятельность в области восковой эпиляции способна даже привести к ожогам.

Я удаляла волосы на ногах воском с 13 лет. Но перестала, потому что было чертовски больно. Да и бритье в разы дешевле. © Mahayana / Reddit

Я делала профессиональную восковую эпиляцию ног и подмышек. Каждый раз они оставляли заметные участки волос. Мне это совсем не нравилось, ведь я плачу деньги. Поэтому я прекратила ходить на эпиляцию и вернулась к бритью. © Repulsia / Reddit

«Первый раз делала восковую эпиляцию над верхней губой. Так я выгляжу на следующий день».

3. Маски для сужения пор

Чаще всего для этой цели используют маски из глины. После процедуры цвет лица выравнивается, кожа выглядит свежей и отдохнувшей, но этот эффект пропадает очень быстро. Ведь на самом деле размер пор определяется генетически и зависит от типа кожи. Сделать поры меньше не может ни одна маска, они все равно вернутся к изначальному виду. Думайте о поре как о резинке. Ее можно растянуть, но она вернется только к своему первоначальному размеру. Она не станет меньше! А чтобы поры не расширялись и не казались больше, нужна постоянная глубокая очистка лица. © CD Bruce / Quora

4. Укрепление ногтей специальными лаками и маслами

Каждый ноготь состоит из множества слоев. Клетки в них не живые, они не «дышат», как думают многие, поэтому их не нужно подпитывать. Основная функция всех средств по уходу за ногтями — создание защитного слоя. Ногтю нужен барьер, чтобы не впитывать воду: она негативно отражается на клетках кератина, которые содержатся в пластине. Для подобной защиты подойдет любой лак для ногтей, поэтому вовсе не обязательно искать средство с причудливыми компонентами в составе. Единственное исключение — масло жожоба. Оно имеет тот же молекулярный состав, что и кожное сало тела человека.

5. Массаж лица

Процедура выводит из организма лишнюю жидкость, благодаря чему лицо будет выглядеть подтянутым. Но этот эффект держится, пока вы делаете массаж регулярно. А если на коже есть заметные возрастные изменения (глубокие морщины, поплывший овал лица), то массаж уже не поможет. Значит, кожа уже лишилась жировой прослойки, которая сама по себе от массажа не восстановится. Восполнить недостающие объемы можно лишь с помощью инъекций. Массаж лица усиливает эффект воздействия средств по уходу за кожей и уменьшает отечность. Сама же кожа подобна ткани: после определенного момента, несмотря на осторожное использование, она просто теряет цвет и форму. И исправить ситуацию могут только кардинальные меры, например пластическая операция. Генетика и ответственное отношение к пребыванию на солнце — наиболее важные факторы, от которых зависит качество кожи. © Susan Blake / Quora

6. Безинъекционная мезотерапия и биоревитализация

И биоревитализация, и мезотерапия подразумевают введение омолаживающих препаратов в кожу через инъекцию. Но сейчас многие салоны предлагают провести такую процедуру без уколов. Мастер нанесет смесь и будет водить по коже лазером или ультразвуком, чтобы вещество впиталось. Однако основная функция нашей кожи — барьерная. Даже мельчайшие молекулы не могут запросто проникнуть внутрь дермы. Сейчас пока не существует технологии, которая могла бы донести активные вещества в нужные слои кожи без инъекции. Остаются только классические биоревитализация и мезотерапия — с анестезией, болевыми ощущениями и временем на реабилитацию, но зато с эффективностью и видимым долгосрочным эффектом.

7. LPG-массаж

Изначально прибор был придуман как средство для избавления от шрамов. Но вскоре пациенты заметили, что машина отлично справляется и с массажем. Однако с помощью технологии избавиться от целлюлита полностью не удастся, можно только уменьшить его внешние проявления. Мнимое ощущение сброса веса после LPG-массажа возникает из-за потери жидкости. Как только водный баланс будет восполнен, все вернется на круги своя. Реально сбросить вес возможно только путем приложения собственных усилий, то есть соблюдая диету и занимаясь спортом. Как мастер по массажу скажу: если много жировой прослойки — результата не будет вообще. LPG со всякими костюмами хорошо помогает, но если девушка выглядит как модель и надо просто немного подшлифовать форму до идеала. Давайте смотреть правде в глаза: такая процедура в основном подходит 10–15 % населения. Остальным требуется более глобальное вмешательство. © PaulBigman / Pikabu

8. Использование патчей

Охлаждающий эффект от гидрогелевых патчей способен уменьшить выраженность темных кругов и припухлостей под глазами, но патчи абсолютно бесполезны для омоложения кожи. В составе геля есть частицы для избавления от морщин, например молекулы коллагена, но они слишком крупные и не могут пробиться через верхний слой эпидермиса и попасть в глубокие слои кожи. Актриса Гвинет Пэлтроу предлагает водить роликом для массажа поверх патчей, чтобы полезные вещества лучше воздействовали на кожу.

9. Массаж сухой щеткой

В последнее время список домашних процедур по уходу за собой пополнился массажем сухой щеткой. Избавиться от целлюлита с ее помощью вряд ли получится. Максимум, на который можно рассчитывать, — это эффект отшелушивания кожи, но разбить жировые комочки таким образом невозможно. Кроме того, слишком энергичное или частое использование может вызвать раздражение и сухость. Я пробовала делать себе массаж, и это было очень неприятно. Я надеялась, что сухая щетка поможет справиться с появлением растяжек. Увы, нет. Зато я получила несколько царапин после ее использования. Лучше уж воспользоваться скрабом для тела. © Yeeetorgetyeeted / Reddit

10. Татуаж и перманентный макияж

Когда перманентный макияж только появился, многие девушки в нем души не чаяли: всегда при параде, так сказать. А со временем дамы стали переживать, ведь мода на брови меняется каждый год. То широкие, то узкие, то пушистые и так далее. Брови, забитые одной краской и одной постоянной формы, сильно ограничивают возможности женщины меняться. Кроме того, зачастую цвет из татуажа вымывается, и внезапно оказывается, что на лицах девушек вдруг красуются брови красных, синих, серых оттенков. Это касается и татуажа глаз и губ. Даже если женщина бережно ухаживает за лицом, форма расплывается, макияж выглядит грязным и неаккуратным.

Все считают, что микроблейдинг со временем исчезнет. Но нет, он навсегда. Какой-то из пигментов сохранится под кожей, и нечестно уверять клиентов в том, что через год от него не останется и следа. © Sindoreis / Reddit

11. Виниры неестественного белого цвета

Инстаграм привнес в нашу жизнь моду на белоснежные и идеально ровные зубы. Зачастую они выглядели искусственно, но данный факт мало кого смущал. Более того, это стало признаком достатка. Но тренды в стоматологии меняются, и сейчас на первый план выходит естественность. Сегодня в моде здоровые и ровные зубы натурального цвета. Причем, по признанию врачей, некоторые пациенты просят даже при создании виниров сделать небольшую скученность в переднем ряду, прозрачный режущий край, трещинки и микрорельеф. Я сожалею, что когда-то сделала виниры такими большими, белыми и квадратными. По-моему, они выглядят нормально, но мне надоели комментарии окружающих. Почти каждый человек, которого я встречаю, спрашивает меня о моих зубах. Я мама 4 детей, и я выгляжу смешно со своей белоснежной «голливудской улыбкой». Поэтому сейчас я постепенно меняю накладки на более естественные. © Bee_surfs / Reddit

Не делайте этого только из эстетических соображений, потому что пути назад нет. Гораздо лучше сохранить свои зубы, если они в хорошем состоянии. Один мой друг сделал виниры, но не осознавал, насколько сильно при этом придется подпилить свои собственные зубы. И потом он очень пожалел об этом. © Rhamr / Reddit

12. Boost up — процедура для создания прикорневого объема волос

Во время процедуры волосы у корней накручивают и наносят химический раствор. Когда бигуди снимают, на волосах остается эффект гофре, который и придает объем прическе. В дальнейшем из-за применения химического состава волосы могут стать ломкими и пористыми. А когда локоны отрастают, получается весьма странный эффект: отросшая макушка становится приплюснутой, зато оставшийся объем присутствует по бокам. Единственный способ это исправить — сделать повторную процедуру или, напротив, кератиновое выпрямление волос. Тот объем, который дает boost up, применим разве что для какой-то тематической вечерней укладки. Носить такое на волосах каждый день мне кажется нелепым. Волосы приобретают какую-то графичную форму, что, кстати, уже давно не в тренде. Я сомневаюсь, что этот невообразимый объем кому-то действительно так уж необходим регулярно. Мне кажется, boost up добавляет возраста. «Объемный объем» — самый частый запрос именно зрелых дам. Но даже взрослые женщины выглядят лучше без 3-этажного начеса на волосах. © Девочка с розовыми волосами / Яндекс.Дзен

13. Ботокс для волос

Волосы моют, наносят состав, сушат и выпаривают ботокс нагретым утюжком для волос. Структура волос сильно повреждается, но клиент не замечает подвоха, так как видимый результат после процедуры действительно есть: локоны гладкие, блестящие и выглядят здоровыми. Со временем, когда состав вымывается из волос, они становятся сухими и обезвоженными. Мастера отмечают также, что во время процедуры в салоне повисает густой дым, от которого никуда не спрячешься. Повторную процедуру можно делать только через 3 месяца. Но девушки часто хотят вернуться к гладким волосам гораздо раньше. При частом повторении процедуры происходит перегруз структуры волос, что может привести к их выпадению.

14. Антицеллюлитные обертывания

Целлюлит — это нарушение обменных процессов и застой жидкости в тканях. Бороться с этим недостатком поверхностными способами бесполезно. Справиться с апельсиновой коркой помогут только занятия спортом и сбалансированное питание, а обертывания обычно используют в качестве расслабляющих спа-процедур. Смеси для обертывания не проникают в глубокие слои кожи и не помогают избавиться от жировых клеток. Я вообще не переношу спа-обертывания. У меня какая-то особая форма клаустрофобии, которая возникает из-за того, что я плотно укутана. © UnicornMeatTaco / Reddit

После процедуры вам может показаться, что вы похудели, так как из тела выводится жидкость. Но как только вы выпьете воды, объемы восстановятся. © Schwarzermond / Reddit

Работала я в салоне коррекции фигуры. В том числе были у нас в перечне услуг и различные обертывания. Так вот. Когда приходите в салон красоты, никогда не выбирайте обертывание цельными водорослями. После вас их высушат, а потом снова размочат для нового клиента. Пока водоросли склизкие, их можно повторно использовать. Клиентов на 15–20 точно хватит. © EvilRedSunny / Pikabu