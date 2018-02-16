13 звезд, которые когда-то ночевали на улице, а теперь владеют особняками

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Добиться успеха всегда трудно, но некоторым людям судьба будто специально с детства подкидывает особенно тяжелые испытания, чтобы потом щедро вознаградить. Путь каждого успешного человека индивидуален и неповторим, но объединяет их всех одно: непоколебимая вера в себя и свою мечту.

Мы в AdMe.ru собрали реальные жизненные истории людей, которым порой было негде спать и нечего есть, но они стойко преодолели все препятствия и стали богатыми и всемирно известными. Биографии этих людей настолько эпичны, что про них пишут книги и снимают фильмы, и трудно поверить, что это не выдумка, а правда жизни.

Джим Керри

Джим Керри в 19 лет.

Когда Джим учился в школе, в его семье начались финансовые проблемы. Его отца уволили с работы, и после занятий Джиму, его сестрам и брату приходилось делать уборку в школе, мыть полы и унитазы. Одно время семья была вынуждена жить в автофургоне. Мать Джима, Кэтлин, страдала ипохондрическим синдромом — она приписывала себе симптомы различных болезней. Поэтому иногда ее считали сумасшедшей. После окончания школы Джим работал на сталелитейном заводе Дофаско. В 2007 году в одном из в интервью Керри отметил, что если бы его карьера в шоу-бизнесе не удалась, то он по-прежнему бы работал на заводе.

Хэлли Берри

Хэлли выложила этот снимок в своем аккаунте в инстаграме в 2017 году и подписала: «Если бы я могла дать этой молодой девушке совет, я бы сказала ей сделать все то же самое. Нет сожалений».

Хэлли Берри подписывает автографы для американских солдат в Боснии и Герцеговине. 1996 год.

Хэлли назвали в честь... супермаркета! Позже магазин Halle’s Department Store станет местной достопримечательностью в Кливленде, штат Огайо. Но сначала Хэлли пришлось проделать очень нелегкий путь к славе. Она вспоминает, что ее отец часто избивал мать, а когда девочке было 4, он оставил семью. Хэлли с детства отличалась упорством и амбициозностью: еще в школьные годы она начала побеждать в конкурсах красоты, а затем отправилась покорять Нью-Йорк. Когда у нее закончились деньги, она была вынуждена ночевать в приюте для бездомных. Хэлли поработала официанткой и барменом и выслушала немало отказов на кинопробах, пока наконец не получила роль в сериале «Живые куклы», принесшем ей известность.

Опра Уинфри

У Опры Уинфри было нелегкое детство, и теперь она активно помогает детям.

Имя этой телезвезды и вовсе получилось случайно — родители хотели назвать девочку Орпа в честь библейского персонажа, но то ли из-за путаницы в документах, то ли из-за сложностей в произношении Орпа превратилась в Опру. Это сейчас она первая в истории чернокожая женщина-миллиардер. А ведь в детстве Уинфри была вынуждена носить платья из картофельных мешков из-за крайней нужды, которую испытывала ее семья, и подвергалась домашнему насилию. Бабушка била ее палкой за любое неповиновение, а в 14 лет Опра забеременела. Ребенок не выжил. Но талант будущей телеведущей проявился с раннего возраста — по воспоминаниям родственников, Опра брала интервью у кукол, сделанных из кукурузных початков, и у ворон на заборе. В юношеские годы она рьяно взялась за учебу, начала работать репортером в местных СМИ и вскоре смогла создать собственное «Шоу Опры Уинфри», ставшее невероятно популярным.

Сильвестр Сталлоне

В 1977 году фильм «Рокки» по сценарию Сталлоне получил 3 статуэтки «Оскар».

Сильвестру не везло с рождения: во время родов акушеры повредили лицевой нерв, из-за чего у него неполноценная мимика и слегка несвязная речь. Он учился в школе для трудных подростков, и сверстники издевались над ним. Молодой Сильвестр работал швейцаром, чистильщиком клеток в зоопарке и даже согласился сняться в фильме для взрослых за $ 200, потому что за неуплату его выселили из квартиры и он 3 недели ночевал на улице. Позже он признается: «Тогда мне было все равно, сняться в фильме или ограбить кого-нибудь». И только сценарий фильма «Рокки» о несгибаемом боксере, написанный самим Сталлоне, принес ему долгожданные деньги и славу. Сталлоне даже согласился на уменьшение суммы гонорара от киностудии, лишь бы роль Рокки дали сыграть ему самому.

Мадонна

Концерт Мадонны в 1985 году.

Эпатажная королева поп-музыки Мадонна всегда была бунтаркой. В юности она мечтала стать известной танцовщицей и приехала покорять Нью-Йорк с $ 35 в кармане (из них $ 15 тут же пришлось отдать на первую в ее жизни поездку на такси). Чтобы оплачивать аренду жилья, Мадонна подрабатывала в Burger King и Dunkin’ Donuts, но недолго: она сожгла печку, затанцевавшись за прилавком, и облила джемом нахамившего посетителя. Затем она работала гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Вынужденная снимать жилье в самом дешевом и опасном районе, Мадонна однажды подверглась нападению и насилию. Начав петь, девушка долго искала себя в разных направлениях и стилях, бросала продюсеров и нарушала контракты, пока наконец с песней Everybody к ней не пришел оглушительный успех.

Элла Фицджеральд

Юная и стеснительная Элла Фицджеральд в 1940 году и через 6 лет.

Когда Элле было 14, ее мать умерла. Девочка успела поработать... смотрительницей в борделе, пока служба опеки не поместила ее в приют. Она сбежала оттуда и оставалась бездомной, пока однажды не решилась поучаствовать в вокальном конкурсе. До этого она ни разу не выступала на сцене и у нее не было приличного костюма, но зрителей настолько покорил ее голос, что она получила 1-е место. Тогда-то Эллу и заприметил руководитель джазового оркестра, и вскоре юная певица уже вовсю выступала на концертах.

Чарли Чаплин

Маленький Чарли в роли посыльного в пьесе «Шерлок Холмс» и Чарли Чаплин в 1921 году.

Самая знаменитая роль величайшего комика XX века — роль Бродяги — родилась из собственного горького опыта Чаплина. Выросший в ужасной нищете, рано потерявший отца и имеющий психически больную мать, юный Чарли брался за любую работу с раннего детства. Он поработал разносчиком газет, помощником врача, слугой и пильщиком дров, когда ему еще не было и 14 лет. В 14 он получил свою первую маленькую роль в театре — роль посыльного в пьесе «Шерлок Холмс». Получив текст роли, Чарли не смог его прочитать, потому что был неграмотным (у него просто не было времени на посещение школы). Роль ему помог выучить его брат Сидни. Чарли не имел образования, но благодаря таланту смог сделать блистательную карьеру комедийного актера.

Майкл Оэр

Майкл Оэр в жизни (слева) и актер Куинтон Аарон в роли Майкла в фильме «Невидимая сторона» (2009).

Майкл Оэр — известный профессиональный игрок в американский футбол. Его удивительная биография легла в основу книги, а затем и знаменитого фильма «Невидимая сторона» с Сандрой Буллок. Майкл был 12-м ребенком у своих родителей, употреблявших алкоголь и наркотики и имевших проблемы с законом. Они не уделяли мальчику внимания, он очень плохо учился и за 9 лет сменил 11 школ. Майкл жил то в приемных семьях, то на улице, пока его опекунами не стали Лиэйнн и Шон Туи. Они помогли Майклу подтянуть успеваемость и адаптироваться в среде сверстников. Благодаря заботе приемных родителей Майкл поверил в себя и начал делать первые успехи в американском футболе.

Кристофер Гарднер

Кристофер Гарднер и сыгравший его Уилл Смит.

Потрясающая история успеха этого миллионера тоже легла в основу фильма"В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом. Перелом в жизни Криса Гарднера случился, когда он попал в тюрьму на 10 дней из-за просроченных чеков за парковку. Вернувшись домой, он обнаружил, что жена сбежала вместе с ребенком, пропали все ценные вещи, включая одежду и обувь. Но кое-что у Криса никто не мог отнять — его огромную мечту стать биржевым маклером. Он смог получить небольшую должность в биржевой компании, но денег не хватало. Вскоре жена вернула ребенка Крису, и в течение года он вместе с сыном был вынужден ночевать в парках, ночлежках, в офисе Криса и даже в общественных туалетах. Крису приходилось стоять в очередях за бесплатной едой и драться за место для сына в детском саду. Все это время он копил на аренду дома и упорно работал, борясь за лучшее будущее для своего сына. Вскоре его карьера стремительно пошла в гору. Сейчас он владелец крупной финансовой фирмы и часто занимается благотворительностью.

Эминем

Дом детства Эминема (рэпер поместил фото этого дома на обложку одного из альбомов) и один из особняков певца, где жили его бывшая жена с дочерью.

Эминем не был бездомным, но его детство и юность беспечными не назовешь. Отец будущей звезды бросил его сразу после рождения, и мать Эминема, которой было всего 18, долго скиталась по разным городам в поисках лучшей жизни. Наконец они с сыном осели в пригороде Детройта, в районе с преимущественно чернокожими детьми, которые издевались над юным Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (настоящее имя Эминема). Никто не воспринимал всерьез его увлечение рэп-культурой — считалось, что белые априори не способны прилично читать рэп. Однако Эминем упорно продолжал участвовать в рэп-баттлах и постепенно завоевывал признание публики. Сейчас он считается одним из самых продаваемых артистов в мире.

Еще несколько примеров

Когда-то простенький автофургон служил Крису Прэтту домом, а теперь он может позволить себе дорогие ретромодели автомобилей.

Красавчик Крис Прэтт успел поработать продавцом билетов и даже стриптизером, а также некоторое время пожить в палатке на улице и в автофургоне, пока его не заприметили и не позвали на съемки в сериале. Обладательница «Оскара» Хилари Суонк до 15 лет жила с матерью в трейлере. Для того чтобы девочка смогла стать актрисой, они переехали в Лос-Анджелес, где некоторое время продолжали жить в машине. Дженнифер Лопес в 18 лет ушла из дома, так как родители были против того, чтобы она делала карьеру кинозвезды. Джей была непоколебима — она спала на кушетке в танцевальной студии, но ни за что не отступала от своей мечты.

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