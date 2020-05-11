13 знаменитостей, которые распрощались с прежним имиджем и не прогадали

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Над узнаваемым образом звезд, как правило, работает команда стилистов, которые не особо дают волю фантазии. Многие актрисы годами придерживаются одного и того же проверенного имиджа. И тем сильнее наше удивление, когда мы узнаем, например, что Моника Беллуччи сменила прическу — кажется, вообще впервые за все время.

Впрочем, мы в AdMe.ru любим прекрасную Монику с любой прической. И решили посмотреть, кому еще из знаменитостей захотелось перемен.

Моника Беллуччи

Леди Гага

Настя Ивлеева

Лионель Месси

Мишель Уильямс

Фрэнсис Кобейн

Тильда Суинтон

Кристен Стюарт

Келли Кларксон

Джанет Джексон

Марион Котийяр

Катрин Денев