13 знаменитостей, которые распрощались с прежним имиджем и не прогадали
Над узнаваемым образом звезд, как правило, работает команда стилистов, которые не особо дают волю фантазии. Многие актрисы годами придерживаются одного и того же проверенного имиджа. И тем сильнее наше удивление, когда мы узнаем, например, что Моника Беллуччи сменила прическу — кажется, вообще впервые за все время.
Впрочем, мы в AdMe.ru любим прекрасную Монику с любой прической. И решили посмотреть, кому еще из знаменитостей захотелось перемен.
Моника Беллуччи
Леди Гага
Настя Ивлеева
Лионель Месси
Мишель Уильямс
Фрэнсис Кобейн
Тильда Суинтон
Кристен Стюарт
Келли Кларксон
Джанет Джексон
Марион Котийяр
Катрин Денев
Некоторые знаменитости прекрасны как ни крути: и блондинками, и брюнетками. Вот Кристен Стюарт, похоже, к лицу вообще что угодно. А вам как кажется, кому больше идет новый имидж, а кому лучше было ничего не менять?
Фото на превью _agentgirl_ / instagram, _agentgirl_ / instagram