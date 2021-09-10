13 русских слов, которые так изменили свое значение, что глаза сами округляются

Язык наглядно показывает изменения, которые происходят в обществе. Некоторые слова сохраняют свое значение, другие же приобретают совершенно иной смысл. Если бы современный человек неожиданно встретил своего далекого предка, возможно, они не смогли бы понять друг друга и окончательно запутались бы.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие же слова настолько трансформировались с течением времени, что узнать их совершенно невозможно.

Печенье и варенье

Это сейчас слово «варенье» прочно ассоциируется у нас со сладким джемом, который можно есть и с мучными изделиями, и добавлять его в кашу или чай. А изначально это выражение обозначало, что продукты были сварены. По-другому такое блюдо могли назвать варевом. А печенье было не десертом, а запеченным блюдом, обычно сделанным из муки.

Трусить

Когда человек чего-то боится, мы, равно как и наши предки, говорим, что он трусит. Но это слово легко можно перепутать с другим, которое пишется так же, но произносится с ударением на последнем слоге. Оно подразумевает то же самое, что и трясти, и сейчас практически не встречается в повседневной речи. Так, в 60-х и 70-х годах прошлого века в одесских хрущевках можно было встретить такие таблички: «Трусить в парадных и на балконах запрещается». Сегодня такая фраза кажется сущей галиматьей. Но этот призыв, скорее всего, подразумевал лишь просьбу к жильцам не выбивать в данных местах пыль из ковров и половиков.

Дети

Слово «дети» не всегда было тождественно ребятне. Когда-то так называли отдельное сословие, дети боярские, которые несли воинскую службу.

Клятва

Наши предки использовали слово «клятва» в несколько ином значении. Они не обещали что-то, когда клялись, а ругались и проклинали. А еще раньше так называли заклинания и заговоры. Кстати, во многих славянских языках слово «клятва» до сих пор имеет негативную коннотацию.

Самолет

Это слово появилось еще до изобретения аэропланов и прочих воздухоплавательных судов. Оно встречается в сказках, где главные герои бороздят небо на ковре-самолете. Позже таким образом называли различные изобретения, которые легко двигались. Например, особый плуг, паром, идущий поперек течения, и ткацкий станок.

Неделя

Сейчас «неделя» ассоциируется у нас с периодом в 7 дней, куда входят и рабочие будни, и выходные. А раньше говорили «седмица». Происхождение самого слова до сих пор вызывает споры среди ученых. Возможно, у него есть корни в древнегреческом или латинском языках. В любом случае у наших предков неделей называли нерабочий день — воскресенье. Если предполагать, что неделя — это видоизмененный вариант выражение «не делать», то звучит вполне логично.

Кумир

Это теперь мы обычно называем кумирами людей, которые вызывают у нас восхищение. А раньше это слово также могло обозначать статую или скульптуру. В этом значении оно не раз встречается в произведениях Пушкина. Хотя устаревшим подобный вариант не считается, сегодня его почти никто не использует.

Орать

Теперь мы орем на других людей, когда эмоции переполняют нас. И слово означает, что кто-то или что-то издает громкие звуки, членораздельные или нет. А раньше орали землю. То бишь пахали.

Пакет

В современном мире слово «пакет» обозначает изделие из пластика или иного материала, в котором носят различные предметы. А в XVIII веке его применяли в отношении почтовых пересылок. В пакетах отправляли бумаги и письма.

Течь

Обычно этот глагол употребляют, обозначая движение каких-либо жидкостей. Или времени. Но помимо этого он означает любое быстрое движение. Если человек или предмет быстро перемещался, могли сказать, что он течет. Хотя в таком смысле его сейчас используют редко.

Вратарь

Во все времена вратарем называли человека, который стоял на воротах. Только если сейчас так называют одного из членов футбольной команды, то раньше подобным образом именовали привратника.

Странный

Мы называем человека странным, когда его поведение или внешний вид кажутся нам загадочными, непонятными и нетипичными. В прошлых веках подобным эпитетом награждали путешественников, людей, которые странствовали или кочевали из одного поселения в другое.

Здоровый

Для нас слово «здоровый» связано с физическим состоянием человека. Но несколько веков назад оно говорило о его успешности и благополучии и не противопоставлялось болезни. Существует одна из трактовок, которая предполагает, что, когда воины получали ранение в битве, но при этом одерживали сокрушительную победу, их именовали «здоровыми». Пусть и на лечение таких «здоровых» героев уходило немало месяцев.