13 привычных нам продуктов, которые в Китае никто есть не станет

Иногда кажется, что в Китае есть все: эти ребята научились делать крутую электронику, шьют одежду для всего мира и производят еще миллион разных вещей. Это утверждение не так уж далеко от правды, но кое-чего у китайцев нет. Продукты, которые у нас можно купить в любом супермаркете, в Китае на вес золота.

Мы в редакции AdMe.ru решили сравнить продуктовые корзины наших стран. И в этом нам помогла наша соотечественница, которая живет в Поднебесной. А в конце статьи вы найдете бонус — историю нашей героини, которая попробовала местный чизкейк и запомнила его вкус на всю жизнь.

Сосиски

Сосиски в Китае есть, но с ними все плохо, они даже не притворяются мясными. Они странного розового цвета, сладкие. Иногда встречаются сосиски с кукурузой. Зато есть рыбные сосиски, они периодически бывают вполне съедобными.

Мюсли

Мюсли пришли с Запада как новомодная вещица. Сейчас их можно найти в самых крупных магазинах, но они будут отличаться от привычных. Например, в пачке мюсли можно найти кубики засушенного йогурта, и их назначение не очень понятно. Они, конечно же, растворяются, но от этого залитыми йогуртом мюсли не становятся.

Гречка

Про то, что в Китае гречки нет, слышали многие. Это не совсем так, она есть. Но тоже не привычная нам. Там можно встретить только зеленую, необжаренную крупу. И применяться она будет по-другому: гречку китайцы считают чаем, поэтому в пищу употребляют именно отвар.

Маринованные огурцы

Любителям маринованных огурчиков в Китае придется несладко. Теоретически они там есть, фактически, если уж нашел заветную баночку, нужно хватать все и не выпускать из рук. В целом ни соленые, ни маринованные огурцы просто на полке в магазине не встретишь.

Колбаса

Можно встретить колбасу, внешне очень похожую на нашу сыровяленую. Но не позволяйте себе обмануться! После нашего сервелата она покажется абсолютно несъедобной, слишком жесткой и сладкой. Причем если вы все же ее купите и постараетесь есть привычным нам способом, то китайцы придут в ужас и обязательно попытаются ее пожарить.

Хлеб

Относительно недавно в Китае появился хлеб в нашем, европейском, понимании. И если не брать в расчет невероятно дорогие пекарни, а искать его именно в супермаркете, то нужно подготовить себя к следующему: хлеб будет сладким и по консистенции напомнит вату; в нем можно обнаружить неожиданные добавки, например фасоль, майонез или варенье, а иногда и все вместе. За эту версию псевдохлеба нужно будет отдать столько же денег, как за изысканный десерт, ведь именно десертом хлеб и считается в Китае.

Сок

Обычных соков в Китае днем с огнем не сыщешь. Ни свежевыжатых, ни в пакетах. Их просто нет. Если очень уж хочется, нужно поискать довольно редкие магазины, в которых торгуют исключительно импортными товарами.

Сливочное масло

Сливочное можно купить только с приключениями. Китайцы считают его чистым жиром и, кажется, внутренне содрогаются от идеи добавить его себе в еду или намазать на хлеб.

Молоко

Молоко еще можно иногда найти, правда, оно будет только импортное и со сроком годности, будто оно готово всех нас пережить. А вот кисломолочные продукты китайцы не жалуют.

Сыр

Сыр теоретически купить можно. Правда, во всех магазинах он будет плавленый, ломтиками. Найти кусок твердого желтого сыра — большущее везение. Горгонзолу, маскарпоне, камамбер, «Филадельфию» не достать.

Торт

Следующим сюрпризом оказались торты: в какую кондитерскую лавку вы бы ни пришли, везде будут торты из ватного бисквита и взбитых сливок. Попросишь сделать торт с шоколадным бисквитом, пусть и с теми же сливками, — нет. А еще могут добавить помидоры — ну чтобы красиво было, а то чего торт такой скучный, только ягодками какими-то украшенный. Помидор технически тоже ягода, но очень уж непривычная в кондитерских изделиях.

Жареная картошка

Если захочется жареной картошки, то сам корнеплод в магазине достать не проблема. И неважно, что он будет чуть сладковатым. Но пожарить картошку, скорее всего, не выйдет. По крайней мере не с первого раза. В Китае очень мощные плиты, поэтому получается картошка сырой внутри и сгоревшей снаружи. При этом сырая картошка — для китайцев нормальное явление. Даже в составе салатов, которые подают в дорогих ресторанах, можно обнаружить едва ли побывавшую в кипятке картошку.

Обычный майонез

В целом китайцы думают, что в заграничной кухне (не только европейской) все держится на майонезе. Они добавляют его в самые неожиданные блюда — японские суши и даже во фруктовые салаты. Правда, для таких салатов есть специальный, сладкий майонез.

Бонус: история о чизкейке с местным колоритом

Заказала чизкейк в кондитерской, чтобы отметить день рождения. Дело было в одном китайском городе. Среди десертов там не было предложено чизкейков, больше всяких муссовых тортов, но я все старательно объяснила, показала фотографии, все рассказала. Заказ приняли, начали готовить.

Через пару дней пригласили на дегустацию. Захожу, смотрю в эти полные надежды глаза, пробую. И это было ужасно. Какой-то горько-соленый привкус со сладостью — невероятное сочетание. Они так старались угодить иностранке, что добавили в чизкейк обычный твердый соленый сыр. Я не отважилась сказать, что это не то. Поблагодарила и через пару дней, как раз на свой день рождения, забрала целый «чизкейк». Угощала тогда друзей этим, предваряя все рассказом, как не хотелось обидеть кондитера.