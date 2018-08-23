13 ответов на интригующие вопросы, которые вы хотели задать, но поленились гуглить

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Взрослых, как и детей, в течение жизни периодически занимают вопросы из разряда «Что, откуда и почему?» Но иногда мы не успеваем сразу узнать ответ и забываем о них, а иногда просто банально ленимся лезть в интернет и в итоге лишаем себя возможности выяснить что-то новое о нашем мире и расширить кругозор.

AdMe.ru решил взять на себя такую ответственность и подробно разобраться в некоторых самых любопытных и животрепещущих вопросах на радость читателям.

1. Откуда появился миф о русалках?

Во времена Колумба людей многое способно было удивить. Факт существования чего-то активно дорисовывался фантазией, а возможность развенчать или опровергнуть какие-либо даже самые невероятные рассказы была сильно ограниченна. На данный момент самым убедительным вариантом возникновения мифов о русалках является их некое сходство с белухами — красивыми, изящными, невероятно умными и социальными существами, которые очень любят игриво «наряжаться» водорослями и даже способны имитировать человеческую речь. Они обитают преимущественно в Северном Ледовитом океане, а также встречаются в ирландских и шотландских водах. Вероятно, в прошлом белухи взаимодействовали с суеверными матросами, которых могли сбить с толку их «общительность» и водоросли, напоминавшие волосы.

2. Можно ли одновременно дышать носом и ртом?

В теории это возможно, если долго и усердно тренироваться. Такой тип дыхания частично практикуется музыкантами и встречается, например, среди йогов. Однако естественная реакция тела все-таки заключается в том, что, когда вы дышите через нос, канал рта, ведущий к легким, блокируется, и наоборот. А вот вдыхать и выдыхать одновременно невозможно, поскольку вдохи и выдохи — это прежде всего усилие легких, а не рта и носа как таковых, и они не могут одновременно раскрываться и сжиматься. К тому же трахея тоже одна и пропускать воздух в двух направлениях сразу не может.

3. Почему некоторые звуки нас так раздражают?

Известно, что в частотном диапазоне от 2 000 до 4 000 Гц наше ухо чувствительнее всего. Скрежет ногтей по классной доске, традиционно являющийся одним из самых неприятных звуков для многих людей, в этот диапазон попадает, так же как и детский плач. Но пока доподлинно неизвестно, что же все-таки вызывает настолько негативные эмоции. В исследовании 2006 года, удостоенном Шнобелевской премии, ученые утверждали, что эти частоты очень схожи с теми, на которых шимпанзе передают сигнал тревоги. Они предположили, что этой тревогой от звука мы обязаны инстинктам, механизму защиты от хищников. Но самым убедительным на данный момент является предположение нейробиологов о том, что от мерзких звуков возбуждается миндалина — область мозга, часто связанная с переживанием страха.

4. Почему по утрам пахнет изо рта?

Слюна — это естественная защита полости рта. Она убивает и смывает бактерии с их продуктами жизнедеятельности, а также растворяет и нейтрализует плохо пахнущие сернистые соединения. Таким образом, несложно догадаться, что, когда мы сглатываем слюну, изо рта каждый раз вымываются миллионы бактерий и частицы пищи, которыми эти бактерии как раз и питаются. По утрам запах появляется из-за того, что ночью у нас во рту меньше слюны и мы значительно реже ее сглатываем, соответственно, микробы не уничтожаются, а, напротив, размножаются, накапливаются и разлагаются.

5. Может ли в мозге закончиться место для памяти?

Теоретически память может переполниться, однако до сегодняшнего дня не зарегистрировано ни одного такого случая. В нашем мозге примерно 2 квадриллиона байт памяти — если провести сравнение с видеокамерой, которая ведет круглосуточную запись в хорошем качестве, то места там хватит на 300 лет. Поэтому если говорить о количестве языков, наук, теоретических и практических знаниях, которыми вы можете овладеть за всю жизнь, то все это определяется не количеством лет, а стараниями и упорством. Произнося фразу «мозг кипит от информации», мы лишь признаемся, что не умеем им пользоваться. Чтобы подобного не происходило, нужно учиться раскладывать все по полочкам, создавать яркие ассоциации и стараться выстраивать свои «чертоги разума».

6. Что было бы, если бы все люди на Земле одновременно подпрыгнули?

Часть энергии при приземлении вернется обратно в ноги. А вот остальная разойдется по воздуху и Земле, что приведет к некоторым негативным последствиям. Рассмотрим несколько из них. Во-первых, прозвучит невероятной громкости хлопок. Например, 200 дБ — самый громкий звук, когда-либо созданный на Земле, при этом звук реактивного двигателя достигает 150 дБ при взлете, а наш порог боли составляет 120 дБ. То есть разрыва барабанных перепонок, скорее всего, не избежать. Во-вторых, Земля затрясется, и, если скачок случится вблизи побережья, он может вызвать цунами со 30-метровыми волнами (прямо как в фильмах про конец света). В-третьих, встряска может привести к землетрясению в диапазоне 4–8 баллов, то есть оно может быть как легким, так и достаточно мощным для разрушения мостов, зданий и разрыва электрических линий.

7. Почему становится смешно, когда другим больно?

Речь идет, например, о чьем-то неожиданном или вполне ожидаемом падении — как в фильмах, когда персонаж поскальзывается на банане. На самом деле все просто, и реакция в виде неконтролируемого смеха — это банальная психологическая защита, механизм, который обычно формируется еще в далеком детском возрасте при встрече с чем-то неприятным. Основные признаки этой защиты — отрицание / искажение действительности и действие на бессознательном уровне. Видя, как другой человек ушибся, мы непроизвольно примеряем его боль на себя, пугаемся из-за этого и реагируем противоположной реакцией, чтобы не впасть в панику. Таким образом, можно сделать вывод, что чем «смешнее» вам в такой ситуации, тем сильнее вы на самом деле примерили боль другого человека на себя.

8. Почему некоторые песни намертво застревают в голове?

Признаков мелодии, которая почти наверняка запомнится и будет непроизвольно воспроизводиться в мыслях, несколько. Сама музыка должна быть простой, а текст — содержать много повторений и состоять из максимально коротких и простых рифм. Другое важное условие — это ритм, заставляющий человека двигаться. Наиболее навязчивые мелодии задействуют не только память, но и моторику. И последний аспект — психологический. Песня может заесть, если во время ее прослушивания вы испытывали сильные эмоции (неважно, связанные с текстом или вовсе не относящиеся с нему), и, возвращаясь к этим эмоциям чуть позже, подсознание выталкивает наружу и эту музыку как ассоциацию.

9. Почему собаки склоняют голову набок, когда с ними разговаривают?

Наши четвероногие друзья очень хорошо читают сигналы и малейшие изменения в мимике, языке тела и голосах. Так что, когда вы ругаете за порванную обувь или радостно спрашиваете, хочет ли ваш питомец пойти на прогулку, он наклоняет голову, если не расслышал и хочет уточнить тон вашего голоса, произносимые слова или рассмотреть выражение лица. Именно поэтому у них так сильно развита эмпатия, и когда у хозяина с собакой высокий уровень доверия, любви и взаимопонимания, последняя настолько чувствительна и внимательна, что способна определять настроение и даже грустить вместе с вами, если вы в печали.

10. Почему кошки любят сбрасывать предметы?

Согласно информации из книги «Кошки» доктора Эллен Уайтли, это вредное с нашей точки зрения поведение — на самом деле всего лишь проявление хищных инстинктов. Наблюдая за тем, как кошки играют с пойманной на даче добычей в виде крота или ящерицы, легко заметить, что это обычное для кошачьих поведение. Когда питомец подталкивает лапой неподвижный объект на столе, он всего лишь следует воле своего инстинкта, подозревая, что одна из этих вещиц может оказаться живой мышкой. Еще одним объяснением может быть и то, что кошке не хватает внимания, и, когда она замечает, что хозяин всегда реагирует на упавший предмет и идет его поднимать (как правило, параллельно заговаривая с самой хулиганкой и даже вскользь поглаживая ее), она делает вывод, что это хороший способ привлечь ваше внимание.

11. Почему не щекотно, когда щекочешь сам себя?

В статье из журнала Nature Neuroscience поясняется: за восприятие тактильной информации в мозге отвечает соматосенсорная кора больших полушарий. Ученые провели исследование, в котором показали, что, пытаясь пощекотать самих себя, мы дополнительно активируем еще и мозжечок. Он, в свою очередь, участвует в предсказании действия, то есть того, какой сигнал сейчас возникнет на поверхности нашей кожи. Впоследствии это предсказание используется мозгом, чтобы не реагировать на касания, поэтому мы ничего не чувствуем. Похожие механизмы существуют и в других системах мозга. Например, ими объясняется, почему мир у нас перед глазами остается неподвижным, даже несмотря на движения глаз и головы.

12. Каким образом жалит крапива?

На листьях и стебле крапивы имеются мелкие волоски, которые при ближайшем рассмотрении выглядят как шипы и называются «стрекательные клетки». На конце каждого из этих шипов находится мешочек с жидкостью — смесью 3 химических элементов: муравьиная кислота, гистамин и витамин В4. Ощущение жжения и ожог появляются, потому что при соприкосновении этих волосков с кожей они ломаются и содержимое мешочков попадает под и на кожу, а непосредственно муравьиная кислота вызывает раздражение и покраснение. Убрать неприятные симптомы можно с помощью нейтрализации кислоты, например щелочью (содой).

13. Когда лучше принимать важные решения — утром или вечером?