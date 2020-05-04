13 маленьких хитростей, которые даже провинциалку превратят в стильную модницу

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Помните древнюю мудрость: «встречают по одежке, а провожают по уму»? Современная одежда и подавно умеет разговаривать, и она может много чего рассказать о своем владельце. Порой достаточно приложить немного усилий — вовремя стирать, гладить, подгонять вещи под размер — и девушка преображается. Но некоторые модницы идут дальше и вовсю пользуются лайфхаками, которые помогают выглядеть дорого и ухоженно с минимальными затратами.

Мы в AdMe.ru уверены, что можно выглядеть стильно при ограниченном бюджете. Однако без хитростей тут не обойтись — и вот же они перед вами собственной персоной.

1. Небрежно застегнуть ремень

Даже самый обычный ремень может изменить внешний вид до неузнаваемости. Например, пояс средней ширины составит отличную компанию модным сейчас удлиненным жакетам или пиджакам oversize. Вот простая хитрость, которая поможет стать на несколько модных уровней выше: аксессуар должен выглядеть так, будто вы решили надеть его в последний момент — для этого конец ремня лучше неаккуратно заправить, чуть отступив от середины.

2. Носить цветную обувь

Яркий акцент в образ вносит обувь «неклассических» цветов. Причем необязательно выбирать кричащие или неоновые оттенки, главное, чтобы такую обувь легко можно было совместить с повседневными вещами. Яркие классические туфли из любого магазина масс-маркет смотрятся так же красиво, как и производства дорогих брендов. С ними даже одежда с банальными джинсами и футболкой сразу заиграет новыми красками.

3. Добавить в образ квадратные солнечные очки

Стильный аксессуар стоит добавить в гардероб уже потому, что такая форма идет практически всем. Очки добавят загадочности и элегантности. И необязательно дожидаться лета, чтобы ими воспользоваться, — носить очки зимой полезно для глаз. Всем наверняка знакомо чувство, когда зимой на улице невозможно разомкнуть глаза из-за ослепительной яркости, глаза слезятся и приходится щуриться. Чтобы не было этого дискомфорта, стоит воспользоваться солнечными очками и заодно выглядеть более круто.

4. Полюбить вещи белого цвета

Белый цвет освежает, молодит и добавляет всему образу торжественности. Одеться в белый с ног до головы — особый шик. В таких вещах практичности ноль, поэтому девушка и будет выглядеть роскошно. Верхняя одежда белого цвета смотрится еще более щегольски. И неважно, сколько вы заплатили за пальто, — эффект от него будет одинаковым. За белым, конечно, нужно уметь ухаживать, но эти заморочки того стоят.

5. Использовать яркие аксессуары

Обычная однотонная одежда заиграет новыми красками, если добавить яркий акцент, например сумку или шарф, которые будут выбиваться из общего ансамбля. Кстати, просто яркие аксессуары, но без узора, не могут составить конкуренцию принту. Достаточно одного элемента с рисунком — и наряд преобразится из простого в оригинальный.

6. Надевать одну серьгу. А лучше две разные

Можно носить любимый «гвоздик» всегда, а вторую крупную серьгу выбирать под настроение. Вообще приветствуется разница в цвете, размере, стиле между двумя серьгами. Совсем необязательно сразу устремляться за готовыми решениями в магазин. Интересные пары легко собрать из того, что уже есть в шкатулке, ведь такой комбинации вы не встретите ни у кого. Наконец-то найдется применение одиноким серьгам, которые потеряли свою пару (у вас же такое случалось?).

7. Отдавать предпочтение сумкам жесткой формы

Мягкая кожа или ее эковариант быстро изнашиваются и придают сумке неопрятный вид. Базовая сумка держит форму даже в том случае, если в нее ничего не положили. Эти строгие жесткие формы как бы намекают, что вещь дизайнерская, да и служат такие аксессуары дольше. Эффектно смотрятся модели из лакированной кожи, но стоит учесть: если на них появляются дефекты, то они заметны сразу.

8. Комбинировать серый и коричневый цвета

Коричневый цвет добавит в серый комплект теплоты. Светлые песочные, оттенки camel смотрятся в ансамбле с серым благородно и элегантно. Недаром именно это сочетание — любимая фишка дизайнера Джорджо Армани.

9. Украшения с характером

Чтобы выглядеть стильно и дорого, не стоит носить много золота, особенно использовать готовые комплекты из него. Попробуйте найти «свое» украшение — вдруг у мамы или бабушки сохранилось фамильное кольцо или вам посчастливится купить оригинальную безделушку в путешествии. Носите ее не снимая и потом рассказывайте о ней интересные истории. Кстати, создать неповторимое украшение помогают популярные сейчас наборные браслеты, где каждый элемент будет напоминать о важных моментах вашей жизни. Чтобы не превратиться в сороку, стоит соблюдать простое правило: украшать лучше только одну зону, то есть либо запястья и пальцы, либо шею и уши.

10. Подтянуть рукава

Их нужно именно подтянуть, а не закатать. Так как они будут постоянно падать, то рекомендуется закрепить рукава тонкой резинкой для денег прямо сверху, чуть ниже локтя. Образ моментально становится игривым и интересным. Можно слегка вывернуть рукава наизнанку, но так, будто они случайно сами подвернулись.

Наш автор проверила этот лайфхак на себе и с уверенностью заявляет, что маленькая хитрость работает​​​​​. Неважно, пиджак это, рубашка это или пуловер — собранные рукава добавляют нотку свежести внешнему виду.

11. Брать с собой несколько сумок одновременно

У каждой девушки есть несколько любимых сумок, и вот приятная новость: теперь в моде микс из нескольких таких аксессуаров. Они могу быть разных размеров и оттенков. Дизайнеры уже давно используют этот трюк на подиумах, но и в обычной жизни это смотрится вполне уместно.

12. Приобретать вещи из искусственной замши

Если нет возможности купить обувь из натуральной кожи, то из искусственных материалов лучше отдать предпочтение замше. За счет текстуры материал выглядит дороже и эстетичнее искусственной кожи. Сработать уловка может как в случае с обувью, так и с верхней одеждой — отличить заменитель от натуральной замши на глаз очень сложно.

13. Позволить себе быть немного неаккуратной

Если забыть о стандартах и перестать носить рубашки, футболки и блузы по правилам — только навыпуск или заправленными, — то результат будет интересным. Можно оставить боковую или переднюю часть свободной. Приверженцам классики это может показаться странным, однако такой прием выглядит действительно современно и смело.