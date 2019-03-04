13 клише в рекламе, встречая которые мы хотим спросить: «Вы за кого нас принимаете?»

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Создавая очередной сценарий, креативщики стараются придумать типичную ситуацию, в которой целевая аудитория узнает себя. Но число коммерческих роликов растет и примеры из реальной жизни искать все сложнее. Может быть, поэтому связь рекламы с объективной действительностью становится все менее очевидной?

Мы в AdMe.ru устроили себе многочасовой просмотр ТВ-рекламы и пришли к выводу, что некоторые креативщики живут в параллельном мире. В нем люди надевают белое, чтобы тут же испачкаться, а родители дают своим детям на обед лапшу быстрого приготовления. Мы уже писали о нелогичных рекламных клише, но прогресс не стоит на месте, и сегодня у нас готова новая порция несуразностей.

Лапша быстрого приготовления — обычное дело на семейном обеде

Если бы рекламщики были самыми честными ребятами в мире, то герои ролика о лапше быстрого приготовления употребляли бы ее в плацкарте поезда Москва — Владивосток. Но в рекламе едят ее обычно дома за обедом всей семьей. Выходит, заваренный в кипятке брикет с химической приправой — равноценная замена домашней лапше.

Белоснежная улыбка и свежее дыхание решают все проблемы

Если пожевать жвачку, можно обаять улыбкой и свежим дыханием кого угодно: строгого полицейского, гориллу и даже папашу, который застукал парня со своей дочерью. А если широко улыбнуться бортпроводнику, он непременно пересадит вас из «эконома» в бизнес-класс.

В сельской местности до сих пор носят народную одежду

Если нам рассказывают про продукт, имеющий хотя бы косвенное отношение к сельской местности, то высока вероятность, что покажут и деревенских жителей, которые заняты процессом его производства, — и непременно в народной одежде. Ведь так они и ходят каждый день: лапти, платок да сарафан с кокошником.

Если кот, то рыжий. Если собака, то лабрадор

Если не брать в расчет рекламу товаров для животных, то во всех остальных случаях собаки — это обычно светлые лабрадоры. То они разматывают туалетную бумагу, то печально ждут возвращения хозяина, а иногда даже разъезжают за рулем автомобиля. Рыжих котов в рекламе можно видеть еще чаще.

В чипсы и сухарики точно ничего не подмешивают?

Иногда складывается такое впечатление, что в снеки подмешивают что-то незаконное: во-первых, молодые люди, поев сухариков или чипсов, тут же начинают неистово танцевать. А во-вторых, эта хрустящая еда, похоже, вызывает привыкание: как только в пачке ничего не остается, молодежь бежит отнимать чипсы у незнакомых людей.

Когда можно испачкаться, люди надевают белую одежду

Собираетесь готовить шоколадный торт или валяться на траве? Непременно надевайте белое, как делают герои рекламы стиральных порошков и отбеливателей. Потом они, правда, расстраиваются из-за того, что вещь «безнадежно испорчена». Но тут на помощь приходит добрая тетушка, которая достает невесть откуда чудодейственный порошок и, конечно, все отстирывает. Даже в холодной воде.

Пиво производят в европейских городах позапрошлого века

Если верить рекламе, пиво обычно варят в уютных европейских городах прошлого или позапрошлого века. Никаких современных технологий не используют, хмель собирают вручную, перевозят его в мешках на лошадиной повозке. Пиво разливают в деревянные бочки. Потом люди, одетые в старинные сюртуки и шляпы, пьют его в каком-нибудь подвальчике, из которого видны шпили и башенки милого европейского города.

Не бывает парфюма без шелковых простыней

Если вы видите на экране полуодетую женщину на шелковых простынях, скорее всего, она вскоре начнет орошать себя парфюмом. Потом, надев струящееся платье, побежит по мраморным залам. В итоге встретит рокового красавца, с которым сразу начнет целоваться на фоне панорамы ночного города. А с другими целями женщины духами не пользуются.

На городском кроссовере по бездорожью

Реклама кроссовера как бы говорит: ничего, что вам не хватает на рамный внедорожник, наш автомобиль умеет то же самое. И тут начинаются чудеса: машина чуть выше обычной легковушки лихо несется по бездорожью, карабкается в горы, рассекает высокие сугробы. Но о стоимости ремонта кроссовера после таких поездок в рекламе почему-то не рассказывают.

Не нужен гаджет? Выброси его!

К гаджетам и прочим предметам, которые отслужили свое, отношение в рекламе, мягко говоря, легкомысленное. Их безжалостно выбрасывают, причем иногда прямо из окна автомобиля на асфальт. Именно так и поступают в реальной жизни: не продают через «Авито», не отдают, не сдают в утилизацию, в конце концов, а картинно выбрасывают не глядя, едва только взяли в руки новинку.

Мы появились на прошлой неделе, но у нас очень богатая история

Даже если бренд появился совсем недавно, в рекламе нередко используются клише славного прошлого: тут же появляются ретроавтомобили, пышные платья, барочные интерьеры, выдумываются легенды и обычаи, которых не существовало никогда. Но где здесь логика, если все и так прекрасно знают, что 200 лет назад посуду, скажем, мыли мылом и песком?

Выпил таблетку от живота — можно объедаться дальше

По телевизору часто рекламируются лекарственные препараты, которые быстро убирают симптомы болезней: изжогу, вздутие живота, головную боль, температуру. Вместо того чтобы, облегчив боль, разобраться в ее причинах, герои рекламы тут же принимаются за старое: объедаются, идут с простудой на работу, едят мороженое с больным горлом.

Когда формы важнее содержания

Наверняка и в вашем городе есть такие билборды, на которых длинноногие красотки с пышными формами рекламируют (внезапно!) клининговые услуги. Или автомастерскую. Или сериал. В общем, что угодно. В то время как в цивилизованном мире борются с сексизмом в рекламе, находятся еще специалисты, которые продолжают делать ставку на то, что полуголая женщина с большой грудью — катализатор продаж.

Мы сгущаем краски и реклама действительно отражает реальную жизнь? Или, может, наоборот, забыли упомянуть набившее оскомину нелепое клише из рекламы? Расскажите, что вам кажется нелогичным, и мы обязательно составим новую подборку.